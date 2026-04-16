VZPONI IN PADCI

Vse imate, pa niste srečni? To je razlog

Raziskave, ki so preučevale raven sreče, so ugotovile, da se naše zadovoljstvo z življenjem giblje po zanimivi krivulji.
M. Fl.
 16. 4. 2026 | 18:00
Psihologi in ekonomisti, kot sta David Blanchflower in Andrew Oswald, so ugotovili, da občutek sreče skozi življenje ne narašča linearno, temveč raste in pada v obliki črke U, pri čemer večina ljudi najnižjo raven subjektivnega zadovoljstva doživi nekje v zgodnjih do srednjih štiridesetih letih.

Zakaj?

Ko enkrat dosežemo ključne življenjske cilje, kot so stabilna služba, partnerski odnos ali družina, prihodnost ne deluje več kot odprt prostor možnosti, temveč postane faza ohranjanja tega, kar že imamo. Ta prehod je lahko tih, a močan znak, da smo obtičali v rutini, ki nas ne izpolnjuje več. Psiholog James Hollis to obdobje imenuje srednji prehod. S tem izrazom opisuje fazo, ko prepričanja, ki so nam nekoč dajala smisel in smer, začnejo slabeti, novo življenjsko vodilo pa se še ni povsem oblikovalo.

Pričakovanja proti resničnosti

Mnogi v mladosti verjamejo, da bo njihovo življenje polno dosežkov in vznemirjenja, če dosežejo določene cilje. Ko se to zgodi, pogosto ugotovijo, da nagrade niso tako izpolnjujoče, kot so pričakovali. V štiridesetih se ljudje pogosto soočajo s pritiski: odgovornostjo na delovnem mestu, družinskimi obveznostmi in strahom pred stagnacijo, kar lahko ustvari občutek, da so najboljša leta že minila. Raziskave iz različnih držav potrjujejo, da je prav srednja starost, okoli 45–50 let, obdobje, ko zadovoljstvo z življenjem pogosto doseže najnižjo točko, piše miss zdrava.

Kaj lahko storimo?

Presenetljivo je, da rešitve pogosto nimajo veliko opraviti s produktivnostjo. Nov urnik, več vadbe ali boljša organizacija običajno ne odpravijo občutka praznine. Namesto tega strokovnjaki svetujejo:

Brez obsojanja sprejmite obdobje. Na krizo ne glejte kot na težavo, ki jo je treba takoj rešiti, temveč kot na naravno prehodno fazo.

Prevetrite svoja pričakovanja. Razmislite, kaj ste mislili, da vas bo osrečilo, in se vprašajte, ali so ti cilji še vedno res vaši ali zgolj posledica navad in pričakovanj okolice.

Dovolite, da vas izpolnijo majhne stvari. Namesto nenehnega lovljenja velikih dosežkov si dovolite uživati v drobnih trenutkih, brezciljnih sprehodih, spontanih pogovorih in prisotnosti v sedanjosti.

Dobra novica: prihajajo boljši časi. Raziskave kažejo, da po srednjih štiridesetih zadovoljstvo z življenjem znova začne rasti. V kasnejših letih ljudje pogosto bolje razumejo, kaj jih resnično osrečuje, in znajo bolj ceniti majhne, vsakdanje radosti.

