11 NAJVEČJIH NEODVISNIH

Obiščite najboljše knjigarne na svetu: središča redkih in unikatnih knjig

Revija Culture je objavila izbor enajstih prodajaln. Med njimi so pariške, londonska in bagdadska.
Pariška knjigarna se osredotoča na žensko pisanje. FOTO: Aurélie Jacquart
Pariška knjigarna se osredotoča na žensko pisanje. FOTO: Aurélie Jacquart
A. J.
 12. 1. 2026 | 15:15
2:38
A+A-

Revija Cultured je razkrila svoj izbor 11 največjih neodvisnih knjigarn na svetu, ki so jih izbrali lastniki knjigarn. Med izbranimi knjigarnami so Donlon Books v Londonu, Librairie des Femmes v Parizu in mnoge druge, ki s svojo edinstveno ponudbo in zgodovino pritegnejo ljubitelje knjig z vsega sveta. Donlon Books na Broadway Marketu v Londonu je bila ustanovljena leta 2008. Knjigarna je znana po svoji skrbno izbrani ponudbi knjig in rednih dogodkih, kot so knjižne predstavitve, projekcije in branja. Na lestvici pa ni slavne londonske knjigarne The Notting Hill Bookshop, katere notranjost so posneli v filmu Nothing Hill iz leta 1999 s Hughom Grantom in Julio Roberts v glavni vlogi.

Librairie des Femmes v Parizu je ustanovila feministična aktivistka Antoinette Fouque. Osredotoča se na feministično literaturo in kulturni pomen ženskih del. Ni le knjigarna, ampak tudi kulturno središče, ki spodbuja literarno ustvarjanje žensk. Na lestvici so se znašle še tri pariške knjigarne, After8Books, Yvon Lambert in A Balzac A Rodin. Dashwood Books v New Yorku se popolnoma posveča sodobni mednarodni fotografiji. Knjigarna ponuja težko dostopne naslove, omejene izdaje, izdaja lastna dela in je zatočišče ljubiteljev fotografije. V Los Angelesu knjigarnarji priporočajo Neurotica Books, ki je znana po poudarku na redkih in edinstvenih naslovih.

Codex v New Yorku FOTO: Instagram/Cocexbooks
Codex v New Yorku FOTO: Instagram/Cocexbooks

Knjigarne so izbirali poklicni knjigarnarji.

Središče redkih in unikatnih knjig

Abu Fatima na znameniti ulici Al-Mutanabbi v Bagdadu je že stoletja simbol iraškega literarnega duha. Ponuja raznolik izbor knjig v arabščini in angleščini, vključno s tistimi redkimi, ki govorijo o arabski kulturni sceni iz 60. in 70. let ter iraški umetnosti. Monograph Bookwerks v Portlandu, ki je prekrita s cvetočimi trtami, ponuja bogato zbirko umetniških in arhitekturnih knjig ter vintage keramičnih izdelkov. Znana je po edinstveni ponudbi redkih in nenavadnih knjig z vsega sveta ter delih lokalnih založnikov in malih tiskarn. Na lestvici sta še Burning House Books iz Glasgowa, ki se osredotoča na umetnost, eksperimentalno pisanje, kontrakulturo in queer zgodovino, ter Monograph Bookwerks v Portlandu, središče redkih in unikatnih knjig.

11 NAJVEČJIH NEODVISNIH

Obiščite najboljše knjigarne na svetu: središča redkih in unikatnih knjig

Revija Culture je objavila izbor enajstih prodajaln. Med njimi so pariške, londonska in bagdadska.
12. 1. 2026 | 15:15
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
