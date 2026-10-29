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Obnašanja v razmerju, ki vodijo v zamero

Težko je ne začeti gojiti zamere do partnerja, ki predolgo povzroča preveč bolečine.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Stefan Amer/gettyimages

FOTO: Stefan Amer/gettyimages

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Stefan Amer/gettyimages
FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages
M. Fl.
 29. 10. 2026 | 18:00
6:06
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Zamera je zapleten preplet negativnih čustev, ki se kopičijo, kadar ima nekdo občutek, da so z njim ravnali nepravično ali da mu je bila storjena krivica. Včasih si jo povzroči sam, najpogosteje pa je zanjo odgovorna druga oseba. V zakonu ali partnerskem razmerju se zamera običajno razvije takrat, ko eden od partnerjev predolgo dopušča, da drugi z njim ravna na način, ki ga prizadene, ne da bi se o težavi pogovorila ali jo poskušala kakor koli razrešiti. Pogosto se oseba, ki povzroča bolečino, vede nepremišljeno in se sploh ne zaveda, kako močno škoduje odnosu. Kadar nekdo dolgo prenaša naslednjih osem vedenj, obstaja velika verjetnost, da bo do partnerja začel gojiti zamero.

Brez pomoči pri gospodinjskih opravilih ali drugih obveznostih

Partnerski odnos bi moral temeljiti na enakopravnosti. To ni mogoče, če eden od partnerjev ne naredi prav ničesar, ker je navajen, da bo drugi vedno prevzel njegov del bremena in opravil delo za oba. Če mora nekdo nenehno prispevati več kot drugi, najverjetneje gre za nezdravo zvezo in ni težko razumeti, zakaj to vodi v zamero. Poleg večjega fizičnega napora je namreč treba pogosto prevzemati tudi večino čustvenega bremena, kar je izčrpavajoče. Takšno neravnovesje se zdi skrajno nepravično in lahko privede do razpada razmerja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pozabljanje na stvari, ki drugemu največ pomenijo

Včasih posamezniki nehote pozabijo na kaj pomembnega, toda če se to stalno ponavlja, ne gre zgolj za slab spomin. Zakonski terapevt Assael Romanelli pojasnjuje, da nekateri pozabljanje uporabljajo za izogibanje odgovornosti. Partnerja želijo prepričati, da od njih ne bi smel pričakovati ničesar glede stvari, ki se jih domnevno ne spomnijo. Težko je verjeti, da nekdo, ki se vede, kot da stvari, ki so drugi strani najpomembnejše, niso vredne niti tega, da bi si jih zapomnil, zares ljubi. Zato se bo v takšen odnos prej ali slej skoraj neizogibno prikradla zamera.

Prepričevanje, da so težava odzivi in ne dejanja, ki jih sprožijo

Kadar se nekdo na neprimerno vedenje odzove, je to zato, ker je določena situacija v njem sprožila močan čustveni odziv. Večina se ne razburi brez razloga zaradi nepomembnih  stvari. Če nekdo v zvezi odzive partnerja na njegova dejanja vedno ignorira in jih razvrednoti, zvezo vodi po nevarni poti. Težave ne povzroča oseba, ki se odziva na neprimerno vedenje, vendar bo partner pogosto skušal krivdo preložiti prav nanjo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nespoštovanje

Že majhne otroke učimo, da morajo z osnovnim spoštovanjem ravnati celo do neznancev. Zato je toliko bolj boleče, ko oseba, ki naj bi ji bilo najbolj mar in bi morala vedno stati ob strani, z nekom niti v pogovoru ne zmore ravnati spoštljivo. Spoštovanje bi moralo biti samoumeven del vsakega partnerskega odnosa. Če temu ni tako, je samo vprašanje časa, kdaj se bosta nakopičeni jeza in prizadetost drugega partnerja razplamteli.

Drugačno obnašanje v družbi kot doma

Življenje s partnerjem, ki kaže dva različna obraza, je izjemno boleče: v družbi je prijazen, doma zajedljiv, v družbi se predstavlja kot popoln sopotnik, doma je poosebljena lenoba …  Težava je dokaj zapletena. Ne boli samo pomanjkanje njegove pobude, temveč tudi spoznanje, da je očitno sposoben pomagati in dobro ve, kaj bi moral narediti, vendar se kljub temu, kadar nima občinstva, ne zgodi nič. Težko se je izogniti zameri, če se nekdo vedno znova odloča, da ne bo naredil ničesar, čeprav se očitno zaveda, kako nepravično je takšno vedenje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Za vse natančna navodila

Od otrok lahko pričakujemo, da za določene naloge potrebujejo precej natančna navodila, pri odraslih pa temu ne bi smelo biti tako. Nikomur naj ne bi bilo treba partnerja voditi skozi vsak posamezen korak, da bi ta naredil tisto, kar je potrebno za podporo v razmerju. Takšen človek spominja na stereotipnega nezrelega odraslega, ki ne zna poskrbeti niti sam zase. Namerno izkazovanje nesposobnosti, ko se nekdo pretvarja, da nečesa ne zna ali ne zmore, da bi se izognil odgovornosti, je eden od glavnih razlogov za nastanek zamere.

Ignoriranje pomena zahvale

Hvaležnosti ne bi smeli prihraniti samo za posebne priložnosti, vendar nekateri tega očitno ne razumejo. To so osebe, ki se partnerju nikoli ne zahvalijo za vse, kar naredi, ko pa je videti, da je nehvaležnost dosegla skrajno mejo, nenadoma najdejo prave besede. Prava hvaležnost ni tista, ki jo izrazimo samo zato, da bi preprečili partnerjev čustveni umik. Tisti, ki hvaležnost pokažejo samo takrat, ko imajo od tega korist, se vedejo zelo egocentrično in jim za to, da v drugem vzbudijo zamero, skoraj ni treba storiti ničesar drugega.

FOTO: Stefan Amer/gettyimages
FOTO: Stefan Amer/gettyimages

Odsotnost truda, da bi zacelil rane, ki jih je povzročil

Celjenje čustvenih ran je proces, ki zahteva čas. Še težje je predelovati bolečino, kadar jo je povzročila prav oseba, s katero smo v partnerskem odnosu. Če ste zaradi partnerja prizadeti in morate z njim kljub temu vsak dan preživljati čas, je lahko že to dovolj težko. Če vam poleg tega ni pripravljen dati prostora, ki ga potrebujete, ali spremeniti svojega vedenja, da bi popravil nastalo škodo, se lahko vse skupaj še poslabša. Dejstvo, da oseba, ki je povzročila bolečino, prizadetemu partnerju ni pripravljena zagotoviti občutka varnosti, je ena najhujših oblik zanikanja in razvrednotenja čustev.

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages
FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

Takšno vedenje sporoča, da je potreba povzročitelja po tem, da gresta oba čim prej naprej, pomembnejša od pravice prizadete osebe biti žalostna, jezna ali razočarana. Če partner vaših čustev ne jemlje resno, ne bo trajalo dolgo, preden se bo bolečina spremenila v zamero, opozarja Your tango.

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