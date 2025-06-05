  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM

Obnovimo stara vrata! Prenova vam bo vzela od dva do tri dni

Glavni razlog za to je zagotovo cena, poleg tega so lahko stari materiali bolj kakovostni kot novi.
Če boste ohranili enako barvo, vrat ni treba popolnoma pobrusiti. FOTO: Visivasnc/Getty Images

Če boste ohranili enako barvo, vrat ni treba popolnoma pobrusiti. FOTO: Visivasnc/Getty Images

Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images

Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images

Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Če boste ohranili enako barvo, vrat ni treba popolnoma pobrusiti. FOTO: Visivasnc/Getty Images
Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images
Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images
A. J.
 5. 6. 2025 | 08:47
3:51
A+A-

Glavni razlog za to, da vrata obnovimo sami, je zagotovo cena. Medtem ko mojstri za to delo pogosto zaračunavajo astronomske vsote, jih sami lahko prenovimo za nekaj deset evrov. Prenova ni zahtevna, in čeprav bomo potrebovali nekaj potrpljenja, nam bo uspelo, tudi če nimamo veliko izkušenj s tovrstnimi opravili.

Prenova vam bo vzela od dva do tri dni.

Prvi korak je, da naberemo vse, kar potrebujemo za prenavljanje: gobico, čistilo, brusni papir granulacije 100, 120 in 150 mm, čopič ter pleskarski valjček, barvo in zaščitni samolepilni trak ter kit za les za morebitna popravila. Če bomo menjali kljuke ter ključavnico, jih kupimo pred začetkom del.

Obdelujemo jih lahko na tečajih, vendar pa je bolje, če jih snamemo in položimo vodoravno na dve stojali (denimo na dve mizi). Najbolje je, da jih obdelujemo zunaj, saj si s tem prihranimo mukotrpno čiščenje prahu, ki bo ostal po odstranjevanju barve.

Prava barva

Pomembno je, da izberemo pravo barvo. Lesena vrata lahko pobarvamo z barvnim premazom (lakom), neprekrivno leseno lazuro ali impregniranim oljem za les. Če želimo močne barve, uporabimo akrilne premaze.

Najprej zaščitimo okolico in površine s časopisnim papirjem. Vrata očistimo s praškom in gobico, odstranimo kljuko in ključavnico. To storimo ne glede na to, ali jih nameravamo menjati – ker bo barva tudi spodaj, bo celoten videz prenove bolj profesionalen. Z brusnim papirjem odstranimo staro barvo. Pomagamo si lahko z brusilnim strojem, vendar pa je ročno odstranjevanje včasih boljša odločitev, saj omogoča večjo natančnost. Barve ni treba popolnoma pobrusiti, če je površina vrat hrapava, se bo barvni premaz dobro prijel. Posesamo prah. Pri odstranjevanju starih barvnih in zaščitnih prevlek si lahko pomagamo tudi s sredstvi, ki vsebujejo metilenov klorid. Z njimi odstranimo barvno prevleko, ko se ta dovolj zmehča.

Pred barvanjem s kitom zapolnimo morebitne razpoke na vratih. Kit na oljni osnovi bo preprečil, da bi barva postala mat.

Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images
Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images
Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images
Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Zdaj začnemo barvati. Če barvamo temna vrata v svetlejši odtenek, uporabimo temeljni premaz. To bo preprečilo, da bi barva od spodaj prodrla skozi. Ko se temeljni premaz posuši, ga pobrusimo. Nato nanesemo še pokrivni premaz. Mojstri svetujejo, da nanesemo dve plasti. Če želimo, da se vidi struktura lesa, uporabimo lazuro namesto barve. Najbolj prekrivne so akrilne barve. Najprej s čopičem pobarvamo utore in robove, šele nato z valjčkom prekrijemo površine. Podboje pobarvamo enako kot vrata.

Ko so vrata in podboji pobarvani in seveda posušeni, namestimo kljuko in ključavnico. Koristen dodatek so tesnila, ki se dobijo v specializiranih trgovinah. Preprečila bodo prepih in vdor hrupa.

Prenova vrat nam bo vzela dva, tri dni, zavleče se predvsem zaradi sušenja.

Če vrata niso več funkcionalna, jih zamenjajmo. To je nekoliko bolj zahteven projekt, če nameravamo menjati tudi podboje oziroma če bodo nova vrata drugačne velikosti kot prejšnja. Pri starih vratih se pogosto zgodi, da današnje standardne mere vrat ne ustrezajo, kar pomeni, da je potrebnega nekaj več znanja za montažo novih podbojev. V tem primeru je morda bolje, da se obrnemo na mojstra. 

Več iz teme

domprenovavratabarvestanovanje
ZADNJE NOVICE
08:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Mars v kozorogu: eden najmočnejših tranzitov za kariero, denar in osebno rast

To bo čas, ko ne sanjamo več, ampak gradimo. Če znamo to energijo pravilno usmeriti, je to eno najmočnejših obdobij za osebno rast skozi dejanja.
16. 12. 2025 | 08:00
07:56
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Vsi jo pečejo: hitra čokoladna torta brez moke, ki je neverjetno sočna (VIDEO)

Preprost recept za bogato, mehko in aromatično sladico, ki vedno uspe. To je čokoladna torta brez moke, a z orehi, pomarančo in mandarinovim sirupom.
Mirjam Grilc16. 12. 2025 | 07:56
07:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Ste videli, kaj so v Šiški pri njima našli policist? (FOTO)

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
16. 12. 2025 | 07:54
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Mladi harmonikar Timotej raznežil Bilje z Božično pravljico in zimzelenimi hiti

Pred dvema letoma je Timotej Lukežič posnel svoj prvi valček Moje dekle. Letos je v domačih Biljah pri Novi Gorici priredil edinstven glasbeni večer.
Mojca Marot16. 12. 2025 | 07:30
07:20
Premium
Novice  |  Slovenija
ZAGORELA PEKARNA

To so nove podrobnosti hudega požara v Ljubljani

Preiskovalci se trudijo ugotoviti, zakaj je zagorelo v pekarni Sparovega skladišča. Vodstvo trgovca zagotavlja, da nesreča ne bo vplivala na oskrbo.
16. 12. 2025 | 07:20
07:12
Novice  |  Slovenija
POROD DOMA

Porod na domu se je končal tragično: otrok hudo prizadet (FOTO)

Babica Tejča Moškrič se zaradi domnevnih strokovnih napak zagovarja na sodišču, med razpravo pa naj bi se celo skrila v omaro.
16. 12. 2025 | 07:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki