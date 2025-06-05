Obnovimo stara vrata! Prenova vam bo vzela od dva do tri dni

Glavni razlog za to, da vrata obnovimo sami, je zagotovo cena. Medtem ko mojstri za to delo pogosto zaračunavajo astronomske vsote, jih sami lahko prenovimo za nekaj deset evrov. Prenova ni zahtevna, in čeprav bomo potrebovali nekaj potrpljenja, nam bo uspelo, tudi če nimamo veliko izkušenj s tovrstnimi opravili.

Prenova vam bo vzela od dva do tri dni.

Prvi korak je, da naberemo vse, kar potrebujemo za prenavljanje: gobico, čistilo, brusni papir granulacije 100, 120 in 150 mm, čopič ter pleskarski valjček, barvo in zaščitni samolepilni trak ter kit za les za morebitna popravila. Če bomo menjali kljuke ter ključavnico, jih kupimo pred začetkom del.

Obdelujemo jih lahko na tečajih, vendar pa je bolje, če jih snamemo in položimo vodoravno na dve stojali (denimo na dve mizi). Najbolje je, da jih obdelujemo zunaj, saj si s tem prihranimo mukotrpno čiščenje prahu, ki bo ostal po odstranjevanju barve.

Prava barva Pomembno je, da izberemo pravo barvo. Lesena vrata lahko pobarvamo z barvnim premazom (lakom), neprekrivno leseno lazuro ali impregniranim oljem za les. Če želimo močne barve, uporabimo akrilne premaze.

Najprej zaščitimo okolico in površine s časopisnim papirjem. Vrata očistimo s praškom in gobico, odstranimo kljuko in ključavnico. To storimo ne glede na to, ali jih nameravamo menjati – ker bo barva tudi spodaj, bo celoten videz prenove bolj profesionalen. Z brusnim papirjem odstranimo staro barvo. Pomagamo si lahko z brusilnim strojem, vendar pa je ročno odstranjevanje včasih boljša odločitev, saj omogoča večjo natančnost. Barve ni treba popolnoma pobrusiti, če je površina vrat hrapava, se bo barvni premaz dobro prijel. Posesamo prah. Pri odstranjevanju starih barvnih in zaščitnih prevlek si lahko pomagamo tudi s sredstvi, ki vsebujejo metilenov klorid. Z njimi odstranimo barvno prevleko, ko se ta dovolj zmehča.

Pred barvanjem s kitom zapolnimo morebitne razpoke na vratih. Kit na oljni osnovi bo preprečil, da bi barva postala mat.

Začnemo pri vogalih in utorih. FOTO: Koldunova/Getty Images

Pred začetkom odstranimo kljuko in ključavnico. FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Zdaj začnemo barvati. Če barvamo temna vrata v svetlejši odtenek, uporabimo temeljni premaz. To bo preprečilo, da bi barva od spodaj prodrla skozi. Ko se temeljni premaz posuši, ga pobrusimo. Nato nanesemo še pokrivni premaz. Mojstri svetujejo, da nanesemo dve plasti. Če želimo, da se vidi struktura lesa, uporabimo lazuro namesto barve. Najbolj prekrivne so akrilne barve. Najprej s čopičem pobarvamo utore in robove, šele nato z valjčkom prekrijemo površine. Podboje pobarvamo enako kot vrata.

Ko so vrata in podboji pobarvani in seveda posušeni, namestimo kljuko in ključavnico. Koristen dodatek so tesnila, ki se dobijo v specializiranih trgovinah. Preprečila bodo prepih in vdor hrupa.

Če vrata niso več funkcionalna, jih zamenjajmo. To je nekoliko bolj zahteven projekt, če nameravamo menjati tudi podboje oziroma če bodo nova vrata drugačne velikosti kot prejšnja. Pri starih vratih se pogosto zgodi, da današnje standardne mere vrat ne ustrezajo, kar pomeni, da je potrebnega nekaj več znanja za montažo novih podbojev. V tem primeru je morda bolje, da se obrnemo na mojstra.