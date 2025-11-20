Od kod ves prah v stanovanju

Brisanje prahu je izjemno pomemben del čiščenja, a se ga moramo, če želimo, da je naš dom videti urejen, hkrati pa udoben in prijeten za bivanje, lotevati vedno znova in znova.

Pršicam se v celoti težko izognemo, lahko pa njihovo razmnoževanje omejimo z rednim čiščenjem.

Po podatkih ameriške Agencije za varstvo okolja (EPA) je lahko koncentracija prahu v zaprtih prostorih kar med dvakrat in petkrat višja kot zunaj. Presenetljivo: celo po temeljitem čiščenju v zraku še vedno krožijo mikroskopski delci, ki jih s prostim očesom sploh ne zaznamo. Od kod torej ves ta prah, za katerega se zdi, da se v naših domovih pojavi kar čez noč?

Zunanji delci

Čeprav izvor prahu iz kepic, ki jih najdemo pod sedežno garnituro ali v kotu, težko določimo, še kako drži dejstvo, da ga veliko pride od zunaj. Vsakič, ko odpremo okno ali vrata, v naš dom priletijo drobni delci, ki jih s prostim očesom večinoma sploh ne opazimo.

Med njimi so cvetni prah, majhni delci iz avtomobilskih izpuhov ter droben prah iz industrijskih emisij. Ti delci pristanejo na okenskih policah in pohištvu, pozimi pa jih je zaradi ogrevanja še precej več. Prav tako jih v stanovanje vnašamo s čevlji, oblačili, celo na koži so.

Plesen

Manj očiten, a zelo pogost vir prahu je lahko plesen. Ko se razvije, v zrak sprošča mikroskopske spore, ki se oprimejo delcev prahu in pristanejo na različnih površinah. Dolgotrajna prisotnost plesni lahko vpliva na zdravje dihal, neprijeten vonj in splošno kakovost bivanja. Takšni prašni delci so še posebno potrebni naše pozornosti.

Tkanine in pohištvo

Vsakodnevno ležanje na kavču, postiljanje postelje, zastiranje zaves in podobni premiki tkanin sproščajo drobne delce vlaken, ki se hitro usedejo na pohištvo in tla v našem domu. Tekstil se namreč sčasoma razkraja, vlakna pa postanejo pomemben delež gospodinjskega prahu. Da bi se temu ognili, moramo redno prati posteljnino (vsaj enkrat tedensko), tedensko sesati oblazinjeno pohištvo, prav tako preproge ter prati ali parno čistiti zavese vsakih nekaj mesecev.

Pršice

V posteljnini, vzmetnicah in oblazinjenem pohištvu živijo mikroskopske pršice, ki so eden glavnih alergenov v gospodinjstvu. Gre za nezaželene goste v našem domu, ki se jim v celoti težko izognemo, lahko pa njihovo razmnoževanje omejimo z rednim čiščenjem, zmanjševanjem vlage v prostorih ter čim manj oblazinjenih površin, preprog in drugega tekstila.

Alergija na hišni prah je preobčutljivost za pršice. FOTO: Zinkevych/Getty Images

Veliko ga pride od zunaj. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images