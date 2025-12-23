  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEUNIČLJIV TELEFON?

Od zamrzovalnika do kropa: kako se je Honor magic 8 lite izkazal v krutem »mučilnem testu«

Honor magic 8 lite je presneto trpežen telefon, pri čemer sploh ni videti kot tank: odpornost proti udarcem in praskam, vodi in prahu ter visokim in nizkim temperaturam.
Honor magic 8 lite prenese nizke temperature. FOTOgrafije: Staš Ivanc

Honor magic 8 lite prenese nizke temperature. FOTOgrafije: Staš Ivanc

Segrevanje na štedilniku

Segrevanje na štedilniku

Tudi orehe se da treti.

Tudi orehe se da treti.

Honor magic 8 lite prenese nizke temperature. FOTOgrafije: Staš Ivanc
Segrevanje na štedilniku
Tudi orehe se da treti.
Staš Ivanc
 23. 12. 2025 | 17:10
3:28
A+A-

Ne zgodi se ravno vsak dan, da te predstavniki globalnega proizvajalca pametnih telefonov prosijo, da grdo ravnaš z njim. Po navadi te prosijo, da bodi previden, saj da ga bo za teboj testiralo še cel kup novinarjev, tehnikov, vlogerjev in vplivnežev, morebitne praske in udarnine pa niso ravno zaželene. Toda honorjevci so nas prosili, da telefon (skoraj) brez zadržkov mučimo po svoji izbiri, in nam dali celo nekaj krutih napotkov, kaj naj počnemo z njim.

Honor magic 8 lite, ki je bil v Evropi uradno predstavljen na začetku decembra, prodajati pa naj bi se začel tam nekje v drugi polovici januarja, zaradi česar je tudi tale članek omejen na preizkus njegove trpežnosti, je del nove družine magic 8, ki so jo Kitajci napovedali že pred dvema mesecema. Ampak tale lite ni prav nič »lahek«. Gre za odlično izdelan telefon, ki se ponaša z izjemno odpornostjo proti udarcem, praskam, vodi, prahu, ekstremnim temperaturam in temperaturnim nihanjem.

Telefon lahko dejansko zamrznemo v vodi, ga odtajamo in damo za kratek čas v krop.

Segrevanje na štedilniku
Segrevanje na štedilniku

Pri Honorju so nam dejansko pripravili mučilni seznam za magic 8 lite, ki je šel še nekaj korakov dlje kot lanski in je vključeval met telefona na tla z višine dveh metrov in pol, in to kar na keramične ploščice ali asfalt, špricanje, potapljanje za pol ure pod vodo, prašenje s finim peskom, zamrzovanje in segrevanje. Telefon do neke mere prenese močne udarce, denimo, z njim lahko (s prednjo stranjo, na kateri je globoko kaljeno steklo) dejansko tremo orehe (paziti je treba le, da ne zadenemo orehove luščine točno na »šiv«) in mečkamo pločevinke, za kar se lahko zahvali šestplastni strukturi ohišja, ki deluje kot blažilnik, ki absorbira in razprši energijo udarca, s čimer se zmanjša tveganje za poškodbe notranjih komponent telefona, vsebuje pa tudi t. i. nenewtonsko tekočino, ki se ob udarcu v trenutku strdi. Saj veste, kot ščiti in oklepi v znanstvenofantastičnih filmih.

Seveda je ojačana sprednja steklena stran telefona; zadaj je plastičen.

Kar se tiče vode, naj bi poleg potapljanja do globine šestih metrov prenesel tudi močne curke vroče in hladne vode; tudi visokotlačni pršilniki naj ne bi bili problem. Slednjega nisem preizkusil, ker je zunaj le malce prehladno za moje občutljive ročice. Je pa magic 8 lite preždel kar nekaj časa v domači zamrzovalni omari, priznam pa, da ga nisem zapakiral v vrečko z vodo, je zamrznil in nato odtajal. So pa to dejansko počeli novinarski kolegi in telefon je preživel tudi takšna temperaturna nihanja. Sem pa ga šel malce segrevat v džezvi z vodo in dejansko res prenese vročo vodo do 50 stopinj Celzija, deset sekund pa zdrži celo v kropu (tega si kljub vsemu nisem upal narediti).

Tudi orehe se da treti.
Tudi orehe se da treti.

Honor magic 8 lite je opremljen tudi z naprednimi funkcijami za izboljšanje uporabniške izkušnje v neugodnih vremenskih razmerah. Funkciji AI heavy rain touch in AI glove touch omogočata, da zaslon ostane odziven tudi v dežju ali pri uporabi z rokavicami. To je še posebej uporabno za uporabnike, ki se pogosto znajdejo na prostem ali v hladnejših podnebjih. Magic 8 lite je kljub elegantnemu videzu presneto odporen telefon. O njegovih ostalih funkcijah pa kdaj pozneje.

Več iz teme

pametni telefonHonortelefonvodakaljeno steklo
ZADNJE NOVICE
19:10
Lifestyle  |  Astro
ENERGIJSKA HIGIENA

Zvok, gib in dihanje: vsakdanji ritual za čiščenje negativne energije in krepitev avre

Razumemo jo kot nižje vibracijsko stanje, ki nas odmika od duše. Lahko jo očistimo z zvokom, ki je najbolj univerzalno orodje.
23. 12. 2025 | 19:10
18:47
Novice  |  Slovenija
DPODKAST

Aleksander Čeferin iskreno: »Jaz sem levo politično usmerjen in zelo dobro zaslužim ...«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za Delov podkast spregovoril tudi o možnosti, da ga bomo kdaj videli v političnih vodah.
23. 12. 2025 | 18:47
18:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP V POSAVJU

Razkrivamo podrobnosti napada v Krškem: najstnik zgrabil 81-letnico za lase in jo porinil v nakupovalni voziček

Brutalno dejanje nad invalidno žensko je prebudilo strah v lokalni skupnosti, storilec pa je zaradi preteklih kaznivih dejanj ostal v priporu.
23. 12. 2025 | 18:28
18:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARANTI

Tuje številke, lažni »poštar« in prazni računi: spletni goljufi udarili na Tolminskem in Ajdovskem

Internet je postal izjemno privlačen za spletne kriminalce.
23. 12. 2025 | 18:13
18:00
Lifestyle  |  Stil
KOMUNIKACIJA

Devet stvari, o katerih se redno pogovarjajo srečni pari

Raziskava kaže, da so ljudje srečnejši, ko več časa, namesto površinskega čvekanja, namenijo pogovorom o pomembnih temah.
23. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: zagotovite jasnost v svojih odnosih in finančnih zadevah

Astrološki vplivi za sredo, 24. decembra 2025.
23. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki