Od zamrzovalnika do kropa: kako se je Honor magic 8 lite izkazal v krutem »mučilnem testu«

Ne zgodi se ravno vsak dan, da te predstavniki globalnega proizvajalca pametnih telefonov prosijo, da grdo ravnaš z njim. Po navadi te prosijo, da bodi previden, saj da ga bo za teboj testiralo še cel kup novinarjev, tehnikov, vlogerjev in vplivnežev, morebitne praske in udarnine pa niso ravno zaželene. Toda honorjevci so nas prosili, da telefon (skoraj) brez zadržkov mučimo po svoji izbiri, in nam dali celo nekaj krutih napotkov, kaj naj počnemo z njim.

Honor magic 8 lite, ki je bil v Evropi uradno predstavljen na začetku decembra, prodajati pa naj bi se začel tam nekje v drugi polovici januarja, zaradi česar je tudi tale članek omejen na preizkus njegove trpežnosti, je del nove družine magic 8, ki so jo Kitajci napovedali že pred dvema mesecema. Ampak tale lite ni prav nič »lahek«. Gre za odlično izdelan telefon, ki se ponaša z izjemno odpornostjo proti udarcem, praskam, vodi, prahu, ekstremnim temperaturam in temperaturnim nihanjem.

Telefon lahko dejansko zamrznemo v vodi, ga odtajamo in damo za kratek čas v krop.

Segrevanje na štedilniku

Pri Honorju so nam dejansko pripravili mučilni seznam za magic 8 lite, ki je šel še nekaj korakov dlje kot lanski in je vključeval met telefona na tla z višine dveh metrov in pol, in to kar na keramične ploščice ali asfalt, špricanje, potapljanje za pol ure pod vodo, prašenje s finim peskom, zamrzovanje in segrevanje. Telefon do neke mere prenese močne udarce, denimo, z njim lahko (s prednjo stranjo, na kateri je globoko kaljeno steklo) dejansko tremo orehe (paziti je treba le, da ne zadenemo orehove luščine točno na »šiv«) in mečkamo pločevinke, za kar se lahko zahvali šestplastni strukturi ohišja, ki deluje kot blažilnik, ki absorbira in razprši energijo udarca, s čimer se zmanjša tveganje za poškodbe notranjih komponent telefona, vsebuje pa tudi t. i. nenewtonsko tekočino, ki se ob udarcu v trenutku strdi. Saj veste, kot ščiti in oklepi v znanstvenofantastičnih filmih.

Seveda je ojačana sprednja steklena stran telefona; zadaj je plastičen.

Kar se tiče vode, naj bi poleg potapljanja do globine šestih metrov prenesel tudi močne curke vroče in hladne vode; tudi visokotlačni pršilniki naj ne bi bili problem. Slednjega nisem preizkusil, ker je zunaj le malce prehladno za moje občutljive ročice. Je pa magic 8 lite preždel kar nekaj časa v domači zamrzovalni omari, priznam pa, da ga nisem zapakiral v vrečko z vodo, je zamrznil in nato odtajal. So pa to dejansko počeli novinarski kolegi in telefon je preživel tudi takšna temperaturna nihanja. Sem pa ga šel malce segrevat v džezvi z vodo in dejansko res prenese vročo vodo do 50 stopinj Celzija, deset sekund pa zdrži celo v kropu (tega si kljub vsemu nisem upal narediti).

Tudi orehe se da treti.

Honor magic 8 lite je opremljen tudi z naprednimi funkcijami za izboljšanje uporabniške izkušnje v neugodnih vremenskih razmerah. Funkciji AI heavy rain touch in AI glove touch omogočata, da zaslon ostane odziven tudi v dežju ali pri uporabi z rokavicami. To je še posebej uporabno za uporabnike, ki se pogosto znajdejo na prostem ali v hladnejših podnebjih. Magic 8 lite je kljub elegantnemu videzu presneto odporen telefon. O njegovih ostalih funkcijah pa kdaj pozneje.