Odgovor na vprašanje: zakaj inteligentnejši dlje ostajajo samski

Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki z Univerze v Zürichu, je zajela več kot 17.000 mladih iz Velike Britanije in Nemčije. Pokazala je, da ljudje z višjim inteligenčnim količnikom v primerjavi s sovrstniki z nižjim, pogosto dlje ostajajo sami. Izvajalci študije so udeležence spremljali v obdobju od 16. do 29. leta, pri čemer so analizirali njihove ljubezenske odnose, življenjske okoliščine in družbene dejavnike. Rezultati so pokazali, da so med dejavniki za daljši samski stan in odlaganje prve zveze višja stopnja izobrazbe, višji inteligenčni količnik in življenje s starši Po drugi strani je skupno stanovanje s prijatelji ali sostanovalci povečalo možnosti za zvezo.

Damir Khabirov/Gettyimages FOTO:

Zakaj pametnejši ljudje dlje ostanejo brez partnerja?

Raziskovalci niso natančno pojasnili, zakaj pametnejši ljudje dlje ostajajo brez partnerja, so pa rezultati pokazali tudi, da lahko dolgoletna osamljenost negativno vpliva na zadovoljstvo v življenju in poveča občutek osamljenosti ter, še posebej v poznih dvajsetih, poviša tveganje za depresijo. Vendarle so podali nekaj možnih odgovorov na prej zastavljeno vprašanje.

Višji standardi pri izbiri partnerja

Inteligentnejše osebe imajo morda višje kriterije pri izbiri partnerja. Iščejo intelektualno skladnost, globoke pogovore ali skupne interese. To zoži krog potencialnih partnerjev in upočasni iskanje prave osebe.

Osredotočenost na izobrazbo in kariero

Visok inteligenčni količnik pogosto pomeni daljše izobraževanje in osredotočenost na kariero, kar pomeni manj časa za romantične zveze v mladosti.

Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:

Družbeno-čustvena dinamika

Nekateri raziskovalci menijo, da imajo ljudje z visokim inteligenčnim količnikom zaradi načina razmišljanja, introspektivnosti ali preferenc za samostojne intelektualne dejavnosti, včasih težave pri družbenih interakcijah in razvoju čustvenih vezi.

Pomembno je omeniti, da povezava med inteligenco in ljubezenskimi odnosi ni črno-bela. Nekatere starejše raziskave kažejo drugačne rezultate: v njih je bil višji inteligenčni količnik povezan z večjo verjetnostjo sklenitve zakona in ohranjanja zveze. Po najnovejši raziskavi obstaja povezava med višjim IQ-jem in daljšim samskim stanom, vendar ne zato, ker so pametnejši ljudje nesrečni, temveč zaradi kombinacije družbenih, čustvenih in življenjskih prioritet, ki vplivajo na njihove odločitve in dinamiko odnosov. Povezava med inteligenco in ljubeznijo je še vedno kompleksna in zahteva globlje znanstvene analize, povzema 24sata.hr.