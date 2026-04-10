Odgrnimo zaveso, da preženemo vlago in plesen

Pri urejanju kopalnice običajno mislimo predvsem na ploščice, pipe in razsvetljavo, potem pa je tu še nekaj, kar se nam zdi sicer nepomembno, a lahko še kako vpliva tudi na našo higieno ter na ohranjanje urejenega prostora. Govorimo o zavesi za prho ter večni dilemi: jo pustiti odgrnjeno ali zagrnjeno. Marsikdo jo ima zagrnjeno, češ da kopalnica tako deluje urejeno. A strokovnjaki svarijo: ta navada spodbuja k nastanku plesni, ne le na zavesi, marveč v celotni kopalnici. Tuš zavesa igra ključno vlogo pri uravnavanju vlage. Po tuširanju se para in kapljice vode zadržujejo na površini zavese. Če ostane zagrnjena, ostane vlaga ujeta in ustvari idealno okolje za plesen in neprijetne vonjave. Če pa jo pustimo odprto, odgrnjeno, tedaj omogočamo kroženje zraka ter hitrejše sušenje, kar ohranja kopalnico svežo in preprečuje nastanek neželene plesni.

Po tuširanju se para in kapljice vode zadržujejo na površini zavese.

Držimo se preprostega pravila: po tuširanju odgrnimo zaveso in jo pustimo v tem položaju. Obenem bo kopalnica delovala svetlejše in zračnejše, kar še posebno koristi manjšim prostorom, kjer se vlaga rada zadržuje. Zaradi česar se bomo morali sprijazniti z dejstvom, da bo vse, kar imamo v tušu, tudi ves čas na očeh. Po drugi strani pa nas lahko prav to spodbudi k boljši organizaciji. Je že res, da zagrnjena zavesa ustvari urejen videz, še posebno, če je usklajena z dizajnom kopalnice, vendar to ne odtehta vseh slabosti, ki jih prinaša. Če se odločimo za estetiko pred praktičnostjo, moramo poskrbeti za dobro prezračevanje, s čimer preprečimo zadrževanje vlage in nastanek plesni, ki jo bo pozneje težko odstraniti. Strokovnjaki priporočajo kompromis: po prhanju pustimo zaveso odgrnjeno vsaj še eno uro, da se tako zavesa kot prostor v kadi popolnoma posušita, nakar jo lahko (zaradi večje urejenosti) mirno zagrnemo.

Če pustimo zaveso odgrnjeno, omogočamo kroženje zraka ter hitrejše sušenje

Ventilator vključimo, še preden se začnemo prhati, in ga pustimo delovati še nekaj minut potem, ko smo končali; razmislimo še o razvlažilniku zraka, izbirajmo vodoodporne in lahko pralne materiale, poleg tega pa redno čistimo zaveso. Pri nakupu nove izberimo tako iz ekoloških materialov, ki odbijajo vodo, so enostavni za vzdrževanje in nimajo močnega kemičnega vonja, kot ga imajo denimo PVC-zavese. Za optimalno higieno je priporočljivo temeljito čiščenje zaves; vsaj enkrat na mesec jih lahko operemo tudi v pralnem stroju ali jih očistimo z blagim čistilom. Če kaj, bo odgrnjena tuš zavesa spremenila kopalnico iz vlažnega in plesnivega prostora v svež in prijeten kotiček, brez dragih prenov in stresa.

FOTO: Diane39/Getty Images