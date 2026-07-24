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PREPROSTA REŠITEV

Odlična domislica: veste, zakaj je nogavica na cevi sesalnika nepogrešljiva?

S to preprosto rešitvijo nam za posesanimi kockami, perlicami in uhani ne bo več treba brskati po vrečki, polni prahu.
Zlahka posesamo tudi drobne predmete, ki so se skotalili pod kavč. FOTO: South_agency/Getty Images

Zlahka posesamo tudi drobne predmete, ki so se skotalili pod kavč. FOTO: South_agency/Getty Images

Nogavica je lahko idealna rešitev pri iskanju dragocenih in izgubljenih stvari. FOTO: Iris Friedrich/Getty Images

Nogavica je lahko idealna rešitev pri iskanju dragocenih in izgubljenih stvari. FOTO: Iris Friedrich/Getty Images

Razmetane igrače lahko hitro uidejo in se izgubijo. FOTO: Connect Images/henglein And Stee/Getty Images

Razmetane igrače lahko hitro uidejo in se izgubijo. FOTO: Connect Images/henglein And Stee/Getty Images

Zlahka posesamo tudi drobne predmete, ki so se skotalili pod kavč. FOTO: South_agency/Getty Images
Nogavica je lahko idealna rešitev pri iskanju dragocenih in izgubljenih stvari. FOTO: Iris Friedrich/Getty Images
Razmetane igrače lahko hitro uidejo in se izgubijo. FOTO: Connect Images/henglein And Stee/Getty Images
L. K.
 24. 7. 2026 | 16:14
3:04
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Kdor ima majhne otroke, gotovo dobro ve, da so tla včasih pravo minsko polje drobnih igrač. Lego kocke, deli sestavljank, perlice, figurice in drugi majhni predmeti se za nameček prav neverjetno hitro skotalijo še pod pohištvo. Njihovo pobiranje pogosto pomeni tudi plazenje po tleh in dolgotrajno in mučno iskanje vsakega koščka.

Še večja težava pa lahko nastane, ko potem v roke vzamemo sesalnik. Dovolj je že trenutek nepazljivosti in dragocena kocka ali pomemben del igrače konča v vrečki oziroma posodi za prah. Podobno je z uhanom, ki je nesrečno padel v kosmato preprogo in se skril. In ga najdemo šele, ko med sesanjem zaslišimo, kako ga je odneslo po cevi in je izginil v prahu ter umazaniji. Temu sledi neprijetno brskanje po vsebini sesalnika.

Nogavica je lahko idealna rešitev pri iskanju dragocenih in izgubljenih stvari. FOTO: Iris Friedrich/Getty Images
Nogavica je lahko idealna rešitev pri iskanju dragocenih in izgubljenih stvari. FOTO: Iris Friedrich/Getty Images

Prav zato prihaja vse bolj v ospredje rešitev, ki jo mnogi opisujejo kot genialno, sploh ko gre za pobiranje drobnih predmetov, ki so se poskrili v temačnih in oddaljenih kotičkih. Vse, kar potrebujemo, je nogavica, najbolje najlonska ali tanka bombažna. Nataknemo jo na konec cevi sesalnika, zgornji del zavihajmo čez rob cevi, da bo ostala trdno na mestu. Nato vključimo sesalnik in cev približajmo predmetom, ki jih želimo pobrati.

Trik še posebno uporaben za starše majhnih otrok

Moč sesalnika bo kocke, perlice, elastike, uhane in druge drobnarije potegnila proti cevi, nogavica pa jih bo ustavila, še preden bi končale v notranjosti sesalnika. Ko končamo, napravo izključimo, odstranimo nogavico in poberimo vse, kar se je ujelo vanjo. Tisti, ki so to že preizkusili, zatrjujejo, da je trik še posebno uporaben za starše majhnih otrok. Mnogi trdijo, da jim je ta preprosti dodatek omogočil hitrejše čiščenje otroške sobe – in to brez strahu, da bi posesali dele dragih igrač.

Ta rešitev pa ni uporabna samo za igrače. Z njo lahko poiščemo tudi uhane, prstane, vijake, matice, igle in mnoge druge drobne predmete, ki so padli na težko dostopna mesta. A kljub temu je potrebna previdnost.

Razmetane igrače lahko hitro uidejo in se izgubijo. FOTO: Connect Images/henglein And Stee/Getty Images
Razmetane igrače lahko hitro uidejo in se izgubijo. FOTO: Connect Images/henglein And Stee/Getty Images

Moč sesalnika bo kocke in druge drobnarije potegnila proti cevi, nogavica pa jih bo ustavila.

Nogavica mora biti namreč dovolj tanka, da bo sesalnik še vedno vlekel, hkrati pa dovolj čvrsta, da se ne bo strgala. Poleg tega jo moramo dobro pritrditi, da je sesalnik ne bo povlekel v cev. Domislica, o kateri pišemo, je odličen dokaz, da se lahko povsem vsakdanji predmeti spremenijo v priročna gospodinjska orodja.

Nogavica mora biti dovolj tanka, da bo sesalnik še vedno vlekel, hkrati pa dovolj čvrsta, da se ne bo strgala.

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