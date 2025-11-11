Odlična galaktična tablica za vsakodnevna, pa tudi zahtevnejša opravila

Južnokorejski Samsung že vrsto let izdeluje odlične tablične računalnike, s katerimi poskuša hoditi v zelje ameriškemu Applu. Ta si lasti nekaj čez polovico trga tablic, Samsung pa dobro četrtino; preostali del je razporejen med druge proizvajalce.

Kakor koli že, azijski gigant je pred časom splovil novo serijo premijskih tablic S11 in mi smo v mastne prste dobili »osnovni« model galaxy tab S11, za katerega pri nas zahtevajo okoli 950 evrčkov. Ampak, dobro, to je zgornji del ponudbe, v katerem ima dejansko le enega konkurenta – Applov ipad.

Supertanko ohišje

Pohvalimo lahko podporo za spominske kartice microSD.

Krasen zaslon

Galaxy tab S11 se ponaša z odličnim 11-palčnim amoled zaslonom z ločljivostjo 2560 x 1600 pikslov in 120-herčnim osveževanjem, kar mu zagotavlja ostro in jasno sliko, kot nalašč za gledanje videov, igranje iger in brskanje po spletu. Svetlost zaslona doseže do 1600 nitov, kar je zelo uporabno tudi na prostem na močnejšem soncu.

Kljub temu se lahko, če je zelo svetlo, še vedno pojavijo določene težave z odsevi, saj ta model nima protiodsevnega premaza, ki je bil prisoten pri nekaterih prejšnjih.

Aluminijasti minimalizem

Tudi zvok ni od muh, saj je tablični računalnik opremljen s štirimi zvočniki, ki podpirajo standard Dolby Atmos. Zvok je bogat in jasen, kar je idealno za gledanje filmov in poslušanje glasbe, res pa je, da zvočniki iz tablice ne morejo proizvesti globokih basov. Zvočniki so enakomerno razporejeni po vseh štirih kotih tablice, kar zagotavlja dobro stereo ločljivost, so pa tudi precej glasni. No, za boljšo zvočno izkušnjo, še posebno pri igranju iger ali gledanju filmov, je bolje uporabiti kakovostne bluetooth slušalke.

Visoka zmogljivost

Notri tiktaka osemjedrni procesor MediaTek Dimensity 9400+, ki omogoča tekoče delovanje aplikacij in brezhibno večopravilnost. Sparjen je z 12 gigabajti rama, s čimer tablica brez težav obvladuje tudi najzahtevnejše naloge, kot so urejanje videoposnetkov, nažiganje iger in funkcije umetne inteligence. Osnovna verzija ima sicer le 128 GB shrambe (na voljo sta še modela z 256 in 512 GB), a podpira spominske kartice microSD do dveh terabajtov, kar uporabniku omogoča, da shrani veliko količino podatkov.

Baterija s kapaciteto 8400 mAh sicer ni najmočnejša na svetu, a brez težav zdrži ves dan normalne uporabe. Podpora za hitro polnjenje do 45 W omogoča, da se baterija popolnoma napolni v uri in pol. V samo 30 minutah se baterija napolni do 50 odstotkov, škoda je le, da skoraj noben proizvajalec v škatlo več ne daje (ustreznih) napajalnikov.

Samsung galaxy tab S11 je idealen za zahtevnejše uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito napravo za delo in zabavo, nočejo pa imeti (in odšteti še več denarja) jabolčne tablice.