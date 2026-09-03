Odprti odnosi ne prinašajo več seksa

Stalni partner pomeni domačnost, poznavanje vsakega dotika in seks brez velikih presenečenj, a tudi užitek. Več partnerjev prinese novost in vznemirjenje - toda ali zaradi tega tudi seksamo bolje?

Nova študija, v kateri so med drugim analizirali podatke več kot 10.500 Fincev, je primerjala spolno življenje monogamnih ljudi s tistimi v sporazumno odprtih zvezah. Izsledki so morda presenetljivi: več partnerjev samo po sebi ne pomeni boljšega seksa, čeprav se je izkazalo, da imajo ženske v odprtih razmerjih na splošno večjo spolno slo in so bolj zadovoljne s priložnostnim kot stalnim partnerjem, tudi seksa z njim si želijo bolj. Novost je očitno privlačna.

Le vznemirjenje

Toda monogamni niso nikakršni seksualni poraženci. Pri večini meritev spolnega zadovoljstva in delovanja med skupinama sploh ni večjih razlik, kar pomeni, da novi ljubimci torej niso čarobno zdravilo za dolgočasje v spalnici. Lahko prinesejo vznemirjenje, ne zagotavljajo pa več užitka, sploh pa ne dolgoročnega. Tudi pri moških so se pokazale razlike, vendar drugje. Moški v sporazumno odprtih odnosih poročajo o večji želji po seksu s stalno partnerico in imajo manj težav s prezgodnjim izlivom kot monogamni. Večja seksualna svoboda se torej pri ženskah in moških ne kaže povsem enako, saj si ženske pogosteje želijo odnosov z ljubimcem kot s partnerjem.

Ljudje v odprtih odnosih po finski študiji sodeč tudi ne skačejo brezglavo iz postelje v posteljo, kažejo raziskave. Pogosteje se testirajo za spolno prenosljive okužbe, kljub več partnerjem pa ne poročajo o več diagnosticiranih okužbah. Več partnerjev je tako pri njih pomenilo tudi več pozornosti spolnemu zdravju.