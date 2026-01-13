  • Delo d.o.o.
TEHNOLOGIJA

Odšel je priljubljeni skype

Leni je bilo med drugim konec tudi AOL-ovega klicnega dostopa do interneta in domačega gumba na iphonu
Iphone SE je bil zadnji pametni telefon velikih znamk, ki je še imel domači gumb. FOTO: Apple

Modri zaslon smrti se je poslovil. FOTO: thewqindowsclub.com

Kdo se še spomni takšnega klasičnega analognega modema? FOTO: US Robotics

Iphone SE je bil zadnji pametni telefon velikih znamk, ki je še imel domači gumb. FOTO: Apple
Staš Ivanc
 13. 1. 2026 | 10:38
4:18
A+A-

Gledano iz perspektive tehnologije in sorodnih storitev, ki so bile ukinjene, zastarele in odklopljene v minulem letu, je bilo leto 2025 precej mirno. Za primerjavo: leta 2022 smo izgubili nekaj velikih imen, kot so Applov prenosni predvajalnik glasbe ipod, Googlova oblačna igričarska storitev stadia in Microsoftov spletni brskalnik internet explorer. Zdelo se je, da je bilo lani manj odmevnih sloves ter več nostalgije in sprememb, ki nakazujejo širše trende. A leto 2025 kljub temu ni bilo povsem tiho: iz vidika opaznega vpliva ali konca neke dobe vsekakor lahko omenimo nekaj dogodkov.

Konec klicnega dostopa v ZDA

Marsikdo se verjetno še spomni značilnega zvoka modema, ki se povezuje z internetom. Tisto piskanje in hreščanje sta bila sinonim za zgodnje dni spleta v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo brskanje po internetu počasno in precej omejeno. Pri nas smo imeli Siol, na drugi strani Atlantika pa so imeli AOL (America Online), ki je bil v tistem času največji ponudnik klicnih internetnih storitev in je igral ključno vlogo pri širjenju dostopa do interneta po ZDA. AOL je klicni dostop do interneta začel ponujati pred 34 leti in omogočil milijonom uporabnikov, da so se povezali s svetovnim spletom. V tistem času je AOL postal sinonim za internetno povezavo, saj je uporabnikom ponujal enostaven dostop do spletnih strani, elektronske pošte in klepetalnic. Nedvomno je pomembno prispeval k popularizaciji spleta.

Še pomnite, tovariši?

Klicni dostop do interneta je oblika dostopa do interneta, ki uporablja zmogljivosti javnega telefonskega omrežja za vzpostavitev povezave s ponudnikom internetnih storitev s klicanjem telefonske številke na običajni telefonski liniji, ki jo je mogoče povezati s konektorjem RJ11.

Septembra 2025 pa je AOL nehal ponujati klicni dostop do interneta, kar je pomenilo konec nekega obdobja za še vedno nezanemarljiv del Američanov, še posebno tistih na prostranem ameriškem podeželju, kjer ni bilo drugih možnosti za dostop do interneta. Čeprav je število uporabnikov klicnega dostopa do interneta v zadnjih letih močno upadlo, jih je imel AOL leta 2015 še vedno približno dva milijona.

Od pomnilnika do skypa

Februarja 2025 je Apple predstavil iphone 16e, ki je prinesel konec domačega gumba na iphonih: zadnji model, ki je še imel fizično tipko pod zaslonom, je bil iphone SE. Čeprav je na telefonu mogoče prilagoditi druge kontrole za podobno funkcionalnost, številni uporabniki pogrešajo neposredni dostop, ki ga je omogočal domači gumb. Micron, eden izmed treh glavnih proizvajalcev pomnilnikov na svetu, je novembra napovedal, da se umika s potrošniškega trga, kjer si je skozi leta ustvaril ime z blagovno znamko Crucial. Podjetje se zdaj osredotoča na visokozmogljive pomnilnike za podatkovne centre in umetno inteligenco, kar pomeni, da se dnevi, ko bodo pomnilniški moduli za osebne računalnike spet količinsko in cenovno dostopni, umikajo še dlje v prihodnost.

Microsoft je oktobra predstavil novo različico operacijskega sistema windows, ki je zloglasni »modri zaslon smrti« (BSoD, angl. blue screen of death) spremenila v črnega. Poteza je del izboljšav za hitrejše okrevanje in zbiranje podatkov ob zrušitvah sistema. Pogrešali te bomo, veliki namrščeni emotikon. Amazon je avgusta ukinil trgovino za splošne androidne aplikacije in se osredotočil na aplikacije za lastne naprave znamke Fire, ki uporabljajo prilagojeno različico androida. Ta poteza je bila del Amazonove strategije za povečanje prodaje lastnih izdelkov. Dotedanja trgovina je sicer obstajala razmeroma dolgo – 14 let. Februarja je Microsoft napovedal konec samostojne aplikacije skype, ki je bila nekoč sinonim za brezplačne mednarodne klice. Skype je zdaj integriran v brezplačno različico programa teams, kar je del Microsoftove strategije za poenotenje komunikacijskih orodij. Naslov je izposojen iz istoimenskega romana britanskega pisatelja Douglasa Adamsa.

