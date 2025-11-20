Odvetnik za ločitve opozarja: pet znakov, da razpada zakon

Vrhunski odvetnik za ločitve James Sexton niza najočitnejše znake, da zakon propada in svetuje, kaj storiti, da bi obstal.

Premalo pozornosti

Ko prenehamo partnerju namenjati pozornost, mu brez besed in velikokrat nehote sporočamo, da ga ne cenimo. Ker je ves čas ob nas, ga je enostavno spregledati in ne slišati, kaj dejansko govori.

Prejemati ljubezen je čudovito, vendar je enako pomembno, da se do sočloveka obnašamo ljubeče.

James pravi, da bi, če bi lahko nekomu v zvezi dal le en nasvet, to bili dve besedi: posvečajte pozornost.

FOTO: Gettyimages

Pretirana neupravičena kritika

Takšna povzroči, da se partner umakne in se postavi v obrambno držo. Ni treba molčati, ko počne nekaj, kar bi bilo za njegovo dobro ali dobrobit razmerja smiselno spremeniti, vendar je sposobnost, da ga vidite kot svojega podpornika in varno zatočišče pred vsakodnevnimi težavami, ključna za napredek razmerja.

Kritika naj bo konstruktivna in predvsem naj vsaki sledi pet pohval. To je pravilo, ki po mnenju odvetnika izpostavlja pozitivno, hkrati pa opozarja tudi na napake, a ne na način, ki bi bil usoden za zvezo.

Izguba sebe

Ob razvezah ljudje pogosto povedo, da so se v razmerju izgubili in da se ne spomnijo več, kdo so. Ko ves svoj čas preživljamo le z eno osebo ali igramo le eno vlogo, zlahka izgubimo stik z lastnimi željami in potrebami.

Dolgoročno to vodi v zamere in nezadovoljstvo.

Ohranjanje življenja in identitete zunaj razmerja pomaga graditi globljo povezanost. Posvetite čas sebi in si, čeprav ste v razmerju, dovolite početi tudi stvari, ki jih imate radi. Ter enako dopuščajte partnerju.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Monotonost v zvezi

James meni, da ljudje nevede spremenijo monogamijo v monotonost. Ko enkrat ugotovite, kaj ima vaš partner rad v spalnici, postanejo stvari učinkovitejše, a seks se spremeni v rutino. Spremeniti spolne navade ni vedno lahko, je pa velikokrat nujno.

Enako velja za vse druge plati sobivanja.

Nevlaganje v odnos

Vzdrževanje odnosa je ključno, saj je veliko lažje vzdrževati nekaj dobrega, kot pustiti, da razpade, in nato poskušati popraviti.

FOTO: Gettyimages

Skupaj počnita stvari, ohranjajta pogovor, izpovedujta si čustva, skrbita drug za drugega in se razveseljujta z malenkostmi, ne glede na to, kako dolgo sta v zvezi, svetuje 24 sata.hr.