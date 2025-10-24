Ogrevanje z elektriko cenejše od drv? Da, če veste, kdaj in kako

S pametnim pristopom in prilagoditvijo nekaterih navad lahko znatno zmanjšamo svoj račun, ne da bi se pri tem odpovedali ogrevanju. Začela se je namreč kurilna sezona in spet je aktualno vprašanje, kako preživeti zimo in ne porabiti preveč denarja za račun za elektriko. Čeprav smo o načinih varčevanja že pisali, je tukaj še eden. Mnogi so ga že preizkusili.

Če smo prepričani, da je električno ogrevanje vedno dražje od drv, se motimo. S pametno taktiko in z nekaj manjšimi prilagoditvami nas lahko namreč prav električno ogrevanje stane resnično manj kot cepljenje, zlaganje in kurjenje drv.

Cenejše od drv pa je zgolj z modro uporabo elektrike: ob pravem času, na pravem mestu in s pravo opremo.

Najprej pa bo treba vseeno zamenjati star radiator s sodobnim konvektorjem s termostatom. Zatem je treba uvesti način ogrevanja, ko je elektrika cenejša. In kar je najpomembneje: ogrevati bo treba le tiste prostore, ki jih uporabljamo.

Kurjenje na drva ima svoj čar. Pa čeprav je na trenutke dražje. FOTO: Marko Feist

Mir in toplina

Za varčevanje se je modro opremiti z grelnikom s termostatom, ki se sam izklopi, ko doseže določeno temperaturo; zapreti bomo morali vrata in ogrevati le tisto, kar uporabljamo – dnevno sobo, spalnico, kopalnico; uporabljajmo tudi zavese in preproge, saj zadržujejo toploto. Ogrevanje vklopimo zares le kakšno uro pred uporabo – brez skrbi, prav nič nam ne bo zmrznilo.

Hitrost in mobilnost Konvektorji delujejo podobno kot radiatorji, vendar brez uporabe vode. V notranjosti imajo namreč grelni element, ki ogreva zrak; ta se nato s pomočjo naravne konvekcije razporedi po prostoru. Nekateri modeli vključujejo ventilatorje za pospeševanje kroženja zraka. Večina jih je prenosljiva in deluje na elektriko. Prednosti konvektorjev so v hitrem ogrevanju, prenosljivosti in dostopni ceni.

Če seštejemo, ugotovimo, da so nakup drv, skladiščenje teh, kurjenje, dim, pepel, čas in trud pravzaprav dražji od elektrike, predvsem pa, da je bil tokratni račun občutno nižji od lanskih stroškov za drva.

Najboljši grelniki za takšno vrsto ogrevanja imajo digitalni termostat, časovnik, eko način, možnost montaže na steno. Dvatisočvatni konvektor s termostatom gotovo ne bo razočaral: že z nekaj pametnimi potezami pa bo električno ogrevanje ne samo tišje in čistejše, temveč tudi cenovno veliko ugodnejše od drv. In tisto jutro se bomo končno znašli v situaciji, prizoru brez dima, brez pepela, brez jutranjega vžiganja; samo mir in toplina našega doma.