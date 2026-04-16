Olajšanje po prepiru lahko poveča željo po intimnosti

Prepiri v razmerju običajno veljajo za nekaj negativnega, vendar raziskave kažejo, da imajo lahko tudi presenetljivo strastno plat. Psihologi namreč ugotavljajo, da lahko močna čustva in napetost včasih okrepijo privlačnost med partnerjema.

Čustvena napetost

Med prepirom se sprožijo hormoni, kot sta adrenalin in kortizol, ki povečata srčni utrip in telesno napetost. Podobne telesne reakcije se pojavijo pri spolnem vzburjenju, zato se lahko po umiritvi nesporazuma občutek napetosti preoblikuje v privlačnost.

Telesna bližina

Po sporu je telesna bližina pogosto način, kako partnerja znova vzpostavita stik. Dotik, objem ali poljub lahko pomagajo znižati napetost in ustvariti občutek varnosti. Prav ta trenutek je lahko razlog, da se po konfliktu med partnerjema pojavi več strasti.

Ni nam vseeno

Psihologi opozarjajo, da prepiri pogosto izvirajo iz močnih čustev in skrbi za odnos. Ko partnerja vidita, da jima je razmerje še vedno pomembno, se lahko občutek povezanosti celo okrepi. Prav ta čustvena intenzivnost je včasih razlog, da se po prepiru znova pojavi iskrica.

Učinek sprave

Raziskovalci odnosov poudarjajo, da je pomemben predvsem trenutek sprave. Ko partnerja po prepiru znova vzpostavita stik, denimo z dotikom, objemom ali pogovorom, se sprošča hormon oksitocin, ki krepi občutek bližine. Ta mešanica čustvenega olajšanja in ponovne povezanosti lahko poveča željo po intimnosti.

Nujno spoštovanje

Strokovnjaki pa opozarjajo, da to ne pomeni, da prepiri izboljšujejo spolno življenje. Dolgotrajni prepiri, žaljenje ali nepoštene taktike lahko učinkujejo ravno nasprotno. Strast po prepiru se pogosteje pojavi v odnosih, kjer partnerja konflikt rešita spoštljivo in se po njem znova približata drug drugemu.