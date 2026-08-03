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Oljčno olje ni samo za solato: 10 presenetljivih trikov za dom in vrt

Zeleno zlato, kot mu pravijo nekateri, se presenetljivo dobro obnese tudi pri nekaterih drugih opravilih po hiši in celo zunaj nje.
Slastno v kulinariki, učinkovito pri negi kože in tudi v gospodinjstvu FOTO: Bloomberg Creative/Getty Images

Slastno v kulinariki, učinkovito pri negi kože in tudi v gospodinjstvu FOTO: Bloomberg Creative/Getty Images

Oljčno olje lahko uporabimo tudi za nego in lepši videz usnja. FOTO: Wuka Getty Images

Oljčno olje lahko uporabimo tudi za nego in lepši videz usnja. FOTO: Wuka Getty Images

Na nalepko nanesemo tanko plast olja in po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. FOTO: Gmvozd/Getty Images

Na nalepko nanesemo tanko plast olja in po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. FOTO: Gmvozd/Getty Images

Slastno v kulinariki, učinkovito pri negi kože in tudi v gospodinjstvu FOTO: Bloomberg Creative/Getty Images
Oljčno olje lahko uporabimo tudi za nego in lepši videz usnja. FOTO: Wuka Getty Images
Na nalepko nanesemo tanko plast olja in po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. FOTO: Gmvozd/Getty Images
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 3. 8. 2026 | 15:10
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Dobro je znana uporaba oljčnega olja v kulinariki, njegove dobrobiti prodirajo tudi v nego kože, a zeleno zlato, kot mu pravijo nekateri, se presenetljivo dobro obnese tudi pri nekaterih drugih opravilih po hiši in celo zunaj nje. Kako odstraniti nalepke s steklenih kozarcev, ostanke cen ali nalepkice, ki so jih otroci z veliko vneme popali na pohištvo, zdaj pa so se jih naveličali? Nanje nanesemo tanko plast olja in ga po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. Površino nato obrišemo še s toplo milnico, da vse odstranimo. Opomnimo le, da metoda ni primerna za nebarvan les ali porozen kamen.

Kaj pa, ko škripajo tečaji na vratih? Kapljico olja nanesemo na krpico ali vatirano palčko, s to pomažemo po tečaju, ga nekajkrat premaknemo naprej in nazaj, da se porazdeli, in si čestitamo za dobro opravljeno delo. Podobno naredimo, ko se nam zatakne zadrga na najljubših hlačah ali jakni: nekaj kapljic damo na krpico in nanesemo na predel zadrge, malce počakamo in presenečeno ugotovimo, da se ne zatika več.

Pomaga preprečevati rjo na vrtnem orodju.

Na nalepko nanesemo tanko plast olja in po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. FOTO: Gmvozd/Getty Images
Na nalepko nanesemo tanko plast olja in po nekaj minutah obrišemo z mehko krpo. FOTO: Gmvozd/Getty Images

Naj se sveti

Z njim lahko spoliramo izdelke iz nerjavečega jekla: na krpo iz mikrovlaken nanesemo le nekaj kapljic olja in podrgnemo, obrišemo do suhega. Tako se bomo znebili sledi prstnih odtisov na denimo pipah, posodi, koritu. Podobno se lahko lotimo lesenih površin; pripravimo mešanico iz limoninega soka in oljčnega olja v razmerju približno 1: 3 ter majhno količino nanesemo na lesene izdelke oz. površine z mehko krpo. Olje neguje les in obnovi barvo, limonin sok pa raztopi umazanijo. Uporabimo le majhno količino, da olje ne pusti lepljive plasti, ki privlači prah, in na koncu površino obrišemo s suho krpo. Metoda je primerna za deske za rezanje, posodo in druge kuhinjske pripomočke.

Kapljica je dovolj, in tečaji na vratih ne bodo več škripali.

Oljčno olje lahko uporabimo tudi za nego in lepši videz usnja – pohištva, čevljev in torbic. Usnje najprej očistimo, nato pa z mehko krpo iz mikrovlaken v krožnih gibih vtremo majhno količino olja. Nanos naj bo enakomeren, držimo se načela manj je več. Metodo najprej preizkusimo na skritem delu, vsekakor pa velja, da je ne uporabljamo na nebarvanem usnju. Tanka plast olja pomaga preprečevati rjo na vrtnem orodju ali kovinskem pohištvu. Za trajnejšo zaščito nanos ponovimo vsakih nekaj mesecev.

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