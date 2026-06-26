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Oljka, sivka, lovor, rožmarin: recept za domač pridih Mediterana

Tudi citrusi, sivka, lovor in rožmarin na našem vrtu ustvarijo mediteranski raj ter občutek počitnic.
Sivka je kot naročena tudi za gojenje v cvetličnih loncih. FOTO: Robertprzybysz/getty Images

Sivka je kot naročena tudi za gojenje v cvetličnih loncih. FOTO: Robertprzybysz/getty Images

Oljka je ena najbolj prepoznavnih mediteranskih rastlin. FOTO: Maksims Grigorjevs/Getty Images

Oljka je ena najbolj prepoznavnih mediteranskih rastlin. FOTO: Maksims Grigorjevs/Getty Images

Kaj je lepšega kot limona, ki obrodi na našem vrtu. FOTO: Fotofreak75/Getty Images

Kaj je lepšega kot limona, ki obrodi na našem vrtu. FOTO: Fotofreak75/Getty Images

Rožmarin

Rožmarin

Rožmarin je lep in uporaben.

Rožmarin je lep in uporaben.

Sivka je kot naročena tudi za gojenje v cvetličnih loncih. FOTO: Robertprzybysz/getty Images
Oljka je ena najbolj prepoznavnih mediteranskih rastlin. FOTO: Maksims Grigorjevs/Getty Images
Kaj je lepšega kot limona, ki obrodi na našem vrtu. FOTO: Fotofreak75/Getty Images
Rožmarin
Rožmarin je lep in uporaben.
L. K.
 26. 6. 2026 | 13:10
3:32
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Poletje ima poseben čar. Tudi najlepši spomini nanj ga imajo. Pomemben del poletja in teh spominov pa je naš dopustniški oddih, po navadi nekje ob morju. Prav zato si želi marsikdo delček tega počitniškega vzdušja prenesti na domači vrt ali teraso. V prvi vrsti to omogočajo mediteranske rastline, ki s svojo barvitostjo, vonjem in odpornostjo proti suši ustvarjajo občutek, kot da bi bili ob morju.

Strokovnjaki poudarjajo, da so za tak učinek idealne rastline v loncih. Ne samo zaradi praktičnosti, marveč tudi zato, ker posode omogočajo dobro odvodnjavanje, kar mediteranskim vrstam še kako ustreza. Te rastline namreč obožujejo suho, rahlo in dobro odcedno zemljo. Izbira je seveda velika, od dišečih grmov do dreves pa vse do zelišč, ki lahko preživijo dolga vroča poletja.

Sivka je lepa na pogled ter izjemno odporna proti suši.

Rožmarin
Rožmarin

Eksotični videz

Prva izbira je vselej oljka. Gre za dejanski simbol Sredozemlja, je ena najbolj prepoznavnih mediteranskih rastlin. V loncu deluje elegantno in skoraj filmsko, še posebno, ko jo obsije sonce. Strokovnjaki poudarjajo, da ne potrebuje veliko prostora, še več, prostoru takoj doda značaj in občutek brezčasnosti. Če bomo poskrbeli za dovolj sonca, lahko celo rodi plodove, kar bo še dodatno poudarilo njeno očarljivost. Naslednja v vrsti je sivka, katere vonj pomirja. Je izjemno priljubljena; ni lepa samo na pogled, temveč je tudi izjemno odporna proti suši. Njeni vijolični cvetovi in značilen vonj ustvarijo občutek sprostitve, obenem pa privabljajo čebele in druge opraševalce. Sivka obožuje sonce, v vročih mesecih pa lahko poskrbi za pravo barvno eksplozijo na našem vrtu oziroma balkonu.

Oljka v loncu deluje elegantno in skoraj filmsko, še posebno, kadar jo obsije sonce.

Lovor bo poskrbel, da bo naš kotiček zelen čez vse leto. Je zimzelena rastlina, ki v loncih deluje urejeno in elegantno. Zaradi obstojnosti je ena najbolj praktičnih izbir za naš mediteranski vrt. Zelo dobro prenaša rez in vsakršno oblikovanje, zato ga mnogi uporabljajo kot dekorativni grm ali kot manjše drevo v posodi. Rožmarin je lep in nadvse uporaben, je prava klasika. Odporen, nezahteven in vsestranski. Poleg tega, da lepo diši, je uporaben v kuhinji. Njegovi cvetovi privabljajo čebele. Dobro uspeva v loncih in ne zahteva veliko nege, kar pomeni, da je naravnost idealen za vroča poletja.

Potem so tu še citrusi. Čeprav se zdijo zahtevni, lahko v pravih razmerah uspevajo tudi v loncih. Vrtu ali terasi bodo dodali pravi eksotični videz, njihovi cvetovi pa bodo razširjali prijeten vonj, ki nas bo spomnil na najlepše trenutke ob morju. Če bo dovolj toplo in če bodo imeli dovolj zaščite, bodo lahko celo obrodili. Ne glede na to, ali izberemo oljko, sivko ali citrus, bo končni učinek prepričljiv, naš dom bo dobil pridih Mediterana, zdelo se nam bo, da smo na dopustu.

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