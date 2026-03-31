Omislimo si naravni vetrolov, ublažil bo veter in zaščitil rastline

Po Sloveniji je v teh dneh divjal močan veter, ki je marsikje pustošil in uničeval vse pred seboj. Na udaru so bili tudi dvorišča, terase in vrtovi. Zagotovo smo že kdaj ure in ure urejali vrt, nato pa je prišel že en sam močnejši sunek vetra in nam vse obrnil na glavo. Rastline so se polegle, lahko vrtno pohištvo se je razletelo po dvorišču, skrbno urejeni kotički so nenadoma izgubili svojo prvotno obliko. Rešitev, da se kaj takšnega ne bi več zgodilo, vseeno obstaja: že z nekaj premišljenimi potezami lahko vrt spremenimo v zaščiten, funkcionalen in estetsko privlačen prostor.

Pred ukrepanjem je ključno razumeti gibanje vetra po našem vrtu.

Veter ne vpliva le na videz, marveč tudi na zdravje rastlin. Pospešuje izhlapevanje vode, poškoduje liste in stebla ter upočasnjuje rast. Rastline energijo porabljajo za preživetje, namesto za cvetenje. Posledice niso vedno takoj vidne; listi polagoma porjavijo, stebla se ukrivijo, rastline pa se začnejo nagibati v določeno smer. Pred ukrepi je ključno razumeti gibanje vetra po vrtu. Najmočnejši je pogosto na ozkih prehodih ali ob vrzelih v ograjah. Pomembno vlogo ima tudi letni čas, pozimi so sunki običajno hladnejši in močnejši, poleti milejši.

Zaščiteni kotički

Popolnoma zaprte ograje niso vedno najboljša izbira. Veter ob njih ustvarja vrtince, ti pa lahko škodo samo še povečajo. Veliko bolj učinkovite so polprepustne ograje, ki spustijo del vetra skozi in tako ublažijo sunke. Pomembno pravilo pravi: ograja ščiti prostor v razdalji od pet- do sedemkratnika svoje višine. Zaščitni učinek ograje torej sega precej dlje, kot si večina predstavlja. Če je ograja visoka 1 meter, ščiti prostor še približno od 5 do 7 metrov daleč, če je visoka 2 metra, lahko ščiti tudi od 10 do 14 metrov. Ograja torej ne ustavi vetra samo neposredno ob sebi, temveč tudi zmanjša njegovo hitrost na precej večji razdalji. Višja je ograja, dlje sega območje mirnejšega zraka.

Ne vpliva le na videz, temveč tudi na zdravje rastlin.

Ena najlepših rešitev so naravni vetrolovi. Kombinacija dreves, grmovnic in trajnic različnih višin bo postopno upočasnila veter. Za žive meje izberemo odpornejše vrste, sploh zimzelene bodo primerne za zaščito pred vetrom čez vse leto. Pomagala bo tudi prava izbira rastlin. Okrasne trave se upognejo, ne pa zlomijo, tiste bolj občutljive moramo zaščititi z oporami. Ne pozabimo na pohištvo: težje konstrukcije in stabilne podlage bodo preprečile, da bi jih odnesel veter. Če želimo na vrtu uživati tudi v vetrovnih dneh, ustvarimo zaščitene kotičke. Pergole z vzpenjavkami ali senčila bodo ublažili sunke, ugreznjeni deli vrta pa bodo ponujali naravna zavetja. Zaščita vrta pred vetrom ni samo boj z naravo, pač pa gre za pametno prilagoditev. Kombinacija rešitev bo prinesla najboljši možni učinek: bolj zdrav vrt in prijetnejše bivanje na prostem.

Popolnoma zaprta ograja ni najboljša izbira. FOTO: Jennifer J Taylor/Getty Images