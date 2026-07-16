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Ona in Odprta kuhinja poleti: manj številk, a bogatejša vsebina

V juliju in avgustu bosta prilogi izhajali nekoliko redkeje, posamezne številke pa bodo zato obsežnejše, bogatejše in polne poletnega navdiha.
FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos
V. S.
 16. 7. 2026 | 13:09
2:27
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Prilogi Ona in Odprta kuhinja bosta v juliju in avgustu prihajali med bralce nekoliko drugače. Za vas pripravljamo razširjene vsebine z zanimivimi zgodbami, navdihujočimi prispevki, intervjuji, praktičnimi nasveti in odličnimi recepti. Dovolj branja in kulinaričnih idej torej za sproščene dni doma, na poti ali na dopustu.

Obe prilogi bosta ob izidu na voljo tudi na običajnih prodajnih mestih.

Ona v razširjenih poletnih različici

Priloga Ona bo tudi poleti priložena časopisoma Delo in Slovenske novice, vsakokrat pa bo bralcem ponudila kar 48 strani vsebine. V juliju in avgustu bodo izšli štirje razširjeni poletni izvodi, polni zanimivega branja. Namenjeni so počasnejšemu branju, navdihujoče zgodbe, poglobljene intervjuje in teme, za katere si med letom pogosto ne vzamemo dovolj časa.

JULIJ

  • Prva poletna številka je že izšla na začetku julija.
  • Druga poletna številka izide v torek, 21. julija 2026.


AVGUST

  • Tretja poletna številka izide v torek, 4. avgusta 2026.
  • Četrta poletna številka izide v torek, 18. avgusta 2026.

Odprta kuhinja z recepti za ves mesec

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Vse vsebine, ki smo jih v Odprti kuhinji pripravili za avgust, smo združili v eno samo, zato pa izjemno bogato 48-stransko izdajo. V njej vas čakajo recepti, sezonske ideje in kulinarični navdih za ves mesec. Poletna številka je kot nalašč za nove kuharske podvige, pripravo lahkotnih poletnih specialitet in preprostejše načrtovanje obrokov v dneh, ko si želimo v kuhinji preživeti čim manj časa.

AVGUST

Naročniki jo boste prejeli s številko Nedela v soboto, 1. avgusta 2026, v Nedeljskih novicah pa bo izšla v četrtek, 6. avgusta 2026.

 

Naj vam Ona in Odprta kuhinja popestrita poletne dni z dobrimi zgodbami, uporabnimi idejami in recepti, ki jih boste z veseljem preizkusili.

Uredništvi One in Odprte kuhinje

 

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