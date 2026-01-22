Orgazmi pridejo šele pozneje

Mnogi verjamejo, da ženske najboljši seks doživljajo v dvajsetih, a raziskave kažejo drugačno sliko. Pravo spolno zadovoljstvo se pogosto začne šele pozneje. Dvajseta so za številne čas raziskovanja, a tudi negotovosti, primerjanja in osredotočenosti na partnerjevo zadovoljstvo. Veliko žensk najboljši seks doživlja po 36. letu, o največ zadovoljstva poročajo v obdobju med 35. in 45. letom, ko imajo močnejši libido, pogostejše orgazme in boljši odnos do lastnega telesa.

Ključna sprememba pa ni fizična, temveč psihološka. Z leti ženske bolje poznajo svoje želje, jih znajo izraziti in se manj obremenjujejo z videzom ali pričakovanji okolice. Po 30. letu se težave z doseganjem orgazma občutno zmanjšajo, kar je že pred desetletji ugotavljal tudi seksolog Alfred Kinsey. Posebej zanimivo je, da se lahko spolni vrhunec pojavi tudi po 45. letu. Raziskava aplikacije Lover kaže, da ženske v zrelejših letih pogosto doživljajo večje zadovoljstvo zaradi izkušenj, čustvene bližine in manj življenjskih pritiskov. N