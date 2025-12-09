Osel, koristni posebnež, ki še zdaleč ni neumen

Osel (Equus asinus) spada v isto živalsko družino kot konj in zebra. Njegova posebnost so dolga ušesa, po katerih ga takoj prepoznamo. Zaradi vseh odlik, ki jih imajo, so jih ljudje udomačili še pred konji. Čeprav z oslom zmerjamo tiste, za katere menimo, da so neumni, je osel pametna in previdna žival. Ima odličen spomin. Zapomni si poti, kraje in celo druge živali in ljudi, ki so mu delali dobro ali slabo. Velikokrat pravimo, da je osel trmast. V resnici je pogosto samo previden. Če meni, da je nekaj nevarno – na primer most, ki škriplje, ali temačen prehod –, se noče premakniti. So zelo močni. Čeprav so manjši od konjev, lahko nosijo zelo težke tovore. V mnogih revnih državah še danes pomagajo ljudem nositi vodo, hrano in drva. Brez njih bi marsikatera družina težko preživela.

Osliček dela družbo Jezuščku v jaslicah. FOTO: Kipgodi/Getty Images

Živijo v suhih, vročih krajih in znajo zelo varčevati z energijo in vodo. So pravi prvaki preživetja v puščavah in polpuščavah. Njihov glas je zelo poseben in mu rečemo riganje. Z njim pogosto pove, da je osamljen, ločen od črede, v stiski ali da si želi hrane in družbe. Vsak osel ima svoj prepoznavni glas, ki se od glasov drugih razlikuje v višini (tonu), glasnosti in trajanju. Čreda lahko svojega člana prepozna po oglašanju. Ko zariga, ga slišimo zelo daleč. Osli imajo 62 kromosomov, konji 64. Če se križata osel in kobila ali žrebec in oslica, nastane mula, hibrid s 63 kromosomi.

Imajo odličen spomin in znajo predvideti nevarnost.

Pravljice in legende pogosto omenjajo gospodične, ki so se kopale v osličjem mleku, v resnici pa ga je, ugotavljajo znanstveniki zadnja leta, koristno predvsem uživati. Osličje mleko je predmet intenzivnih raziskav; zelo zanimiva je njegova sestava, saj je v marsičem podobno človeškemu. Ima relativno nizek delež maščob in vsebuje zelo posebno kombinacijo beljakovin. Znanstveniki ga raziskujejo kot možno alternativo pri alergijah na kravje mleko in za posebne prehranske potrebe, na tržišču pa ga ponujajo kot sredstvo za krepitev imunskega sistema ter živilo, ki pomaga pri boleznih dihal. Osličje mleko ni poceni, za en liter je treba odšteti tudi do 30 evrov.