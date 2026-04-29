  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČNA ZVEZA

Osem navad, ki se jim srečni pari izogibajo

Terapevti za pare razkrivajo, česa pari v srečnih zvezah skoraj nikoli ne počnejo.
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

M. Fl.
 29. 4. 2026 | 19:44
4:05
A+A-

Čeprav je vsak par zgodba zase, obstajajo določena zlata pravila, ki se jih je, če želite, da bi zveza trajala, dobro držati. Stabilni in zdravi odnosi ne nastanejo sami od sebe, zanje je treba vsak dan skrbeti in razvijati dobre ter se izogibati slabim navadam. Česa srečni pari ne počnejo, piše miss zdrava.

Ne bežijo pred težkimi pogovori

Ne glede na to, kako zelo se ujemata, se partnerja ne moreta vedno strinjati o vsem. Nesoglasja so neizogibna. Namesto da bi neprijetne teme pometli pod preprogo, srečni pari o občutljivih vprašanjih, kot so denar, družina, starševstvo ali spolnost, odkrito in iskreno govorijo. »Ignoriranje pomembnih tem škoduje zaupanju in vodi v zamere ter oddaljevanje,« pravi terapevtka Winifred M. Reilly. Dodaja, da srečni pari razumejo, da jih iskrenost in odprtost dolgoročno še bolj povežeta.

FOTO: Sanne Berg/Gettyimages
FOTO: Sanne Berg/Gettyimages

Ne beležijo, kdo je naredil več

Srečni partnerji se ne obnašajo kot čustveni računovodje, ki štejejo dobra in slaba dejanja. Ne tekmujejo, kdo večkrat reče rad te imam ali kdo več naredi za drugega. V zdravem odnosu partnerja drug za drugega delata stvari iz ljubezni in brez spričakovanj, da bi dobila nekaj v zameno. Če pride do neravnovesja, se o tem spoštljivo in brez obtoževanja pogovorita.

Ne gojijo zamer

Nesrečni pari dovolijo, da frustracije med dvema ustvarijo razdaljo, medtem ko srečni sprejemajo, da nihče ni popoln. Ne predpostavljajo slabih namenov in so pripravljeni popravljati napake v odnosu. Zavedajo se, da se v vsaki zvezi kdaj zgodi, da nekdo naredi napako ali nehote prizadene drugega. V takih trenutkih znajo podati iskreno opravičilo in ga tudi sprejeti ter iti naprej.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ne žalijo drug drugega

Tudi v prepirih srečni pari ne posegajo po žaljivkah, saj vedo, da takšna komunikacija vodi le v obrambno držo, jezo in negativnost. Čeprav tudi v dobrih odnosih pride do jeze in razočaranja, ostaja splošen odnos do partnerja spoštljiv, podporen in pozitiven.

Ne vohunijo

Kadar v odnosu vladata odprtost in zaupanje, ni potrebe po brskanju po partnerjevih sporočilih ali elektronski pošti. Partnerja si delita dogodke iz vsakdanjega življenja, zato nimata občutka, da bi kdo kaj skrival. Seveda se lahko zgodi manjši spodrsljaj, denimo radoveden pogled v partnerjev telefon,  vendar močne zveze takšne manjše kršitve zasebnosti zlahka prebrodijo, še posebej če niso bile namerne.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages

Ne lažejo drug drugemu

Zdravi pari so iskreni in odprti ter si ne lažejo niti ne prikrivajo pomembnih stvari. Laganje dolgoročno škoduje odnosu, saj zahteva veliko energije in preprečuje pristno povezanost. Če resnica pride na dan kasneje, je zaupanje še težje obnoviti. V zdravem odnosu partnerja, tudi takrat, ko je neprijetna, sprejemata resnico.

Niso nasprotniki

Srečni pari se nenehno opominjajo, da so na isti strani. Na odnos ne gledajo kot na tekmovanje, kjer mora nekdo zmagati. Če pride do nesoglasja, iščejo kompromis in rešitev, s katero se lahko strinjata oba, tudi če to ni njuna prva izbira.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ne jemljejo drug drugega kot samoumevnega

Ko so pari dlje časa skupaj, lahko udobje prevlada in trud izgine iz odnosa. Nekatere zveze sčasoma postanejo rutinske, medtem ko srečni pari zavestno vlagajo energijo v odnos. Redno si vzamejo čas drug za drugega, hodijo na zmenke, se pogovarjajo, objemajo, poljubljajo in kažejo zanimanje za partnerjevo življenje. Poleg tega skupaj odkrivajo nove aktivnosti in izkušnje, ki v odnos prinašajo svežino, energijo ter veselje.

Lifestyle  |  Svetovalnica
POŽELENJE NA DOLGI ROK

Kako pogost je seks v srečnih partnerstvih? Odgovor vas bo presenetil

Kolikokrat je »dovolj«? Vodilna strokovnjakinja za spolnost razkriva, kako pogosto seksajo najsrečnejši pari in kaj resnično vpliva na spolno zadovoljstvo.
Barbara Kotnik8. 4. 2026 | 20:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Vse se začne v kuhinji: psihologinja razkriva skrivnost srečnih parov

Ko govorimo o partnerskih odnosih, so pogosto prav majhne stvari tiste, ki ohranjajo ljubezen in bližino.
10. 2. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki