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Osem sporočil, ki jih nihče ne želi najti na telefonu svojega partnerja

Nekatera sporočila zasadijo resne dvome in zamajajo temelje še tako trdnega odnosa.
FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Fizkes/gettyimages

FOTO: Fizkes/gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages
FOTO: Antonioguillem/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Fizkes/gettyimages
M. Fl.
 12. 11. 2026 | 18:00
4:03
A+A-

Zaupanje je eden najpomembnejših temeljev zdravega zakona. Partnerja si morata medsebojno zaupati, spoštovati zasebnost in biti drug do drugega iskrena. Toda nekatera sporočila na telefonu zakonca lahko vzbudijo resne dvome in omajejo še tako trden odnos. Čeprav naj ne bi brskali po partnerjevem telefonu, so lahko odkrita sporočila zelo boleča. Še posebej takrat, ko razkrijejo nespoštovanje, skrivnosti ali morebitno nezvestobo. Osem takšnih niza Your Tango.

»Zaslužiš si nekoga veliko boljšega.«

Takšne besede, zlasti če jih partnerju napiše nekdo, ki očitno dvomi v vajino zvezo, zelo prizadenejo. Nihče ni popoln in vsak odnos ima svoje težave, vendar je boleče izvedeti, da nekdo vašega partnerja spodbuja k iskanju druge osebe. Pomembno je, da si zakonca izkazujeta podporo in sta iskrena drug do drugega.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages
FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

»Povabil sem jih samo zaradi tebe.«

Sporočilo, ki razkriva, da vas nekdo iz partnerjeve družbe ne mara. Še bolj boleče je vprašanje, zakaj partner takšnega odnosa ni zavrnil oziroma vas branil. V razmerju bi morala dva drug drugemu stati ob strani.

»Ne vem, kako to sploh prenašaš.«

Vsak par ima nesoglasja in trenutke, ko si gresta partnerja na živce. Toda to še ne opravičuje žaljivega govorjenja za hrbtom. Če najdete takšno sporočilo, se lahko počutite izdane, zaupanje v sočloveka pa se lahko močno omaje.

»Kdaj se lahko spet vidiva?«

Besede, ki vzbudijo resne sume o nezvestobi. Tudi če partner trdi, da gre samo za prijatelja ali prijateljico, se upravičeno postavlja vprašanje, zakaj je bila komunikacija skrivnost. Zakon temelji na spoštovanju in iskrenosti, zato je potreben odkrit pogovor.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Veš, da se lahko vedno vrneš domov, kajne?«

To sporočilo kaže na pretirano vmešavanje partnerjevih staršev v zakon. Obstaja razlika med skrbjo za otroka in prestopanjem meja. Če se starši nenehno postavljajo proti vam in svojemu potomcu namigujejo, naj se vrne domov, lahko to povzroči dodatne napetosti v odnosu.

»Želim si, da bi te spoznal, še preden si se poročil.«

Takšnih besed ni lahko upravičiti, še posebej če partner ne postavi jasne meje. Ni pomembno, ali druga oseba trdi, da se je šalila, če vaš življenjski sopotnik takšnih besed ne zavrne in celo skriva identiteto pošiljatelja, je to resen razlog za skrb.

»Izbrisal sem najine stare pogovore, za vsak primer.«

Sporočilo o brisanju starih pogovorov vzbudi številna vprašanja. Morda je razlog nedolžen, vendar je problematično predvsem skrivanje komunikacije. V zdravem zakonu bi morala biti partnerja odprta in neposredna, saj iskren pogovor preprečuje nesporazume.

FOTO: Fizkes/gettyimages
FOTO: Fizkes/gettyimages

»Ne vem, kaj vidiš na njem oziroma njej.«

Komentar, ki je nespoštljiv in lahko zelo prizadene. Ob njem se boste verjetno vprašali, kaj je partner povedal o vas, da si je druga oseba dovolila takšne besede. Še pomembnejše pa je, zakaj partner ni postavil meje in zaščitil vajinega odnosa.

Zaupanje je temelj vsakega zakona

Včasih niso najbolj boleče same besede, temveč spoznanje, da je partner dovolil, da nekdo drug o vas govori nespoštljivo. Če naletite na takšna sporočila, si, preden se odzovete, vzemite čas. Poskusite ugotoviti, kaj se v resnici dogaja, in se odkrito pogovorita. Zaupanje, spoštovanje in iskrenost so namreč temelji zdravega zakona. Brez njih je težko ohraniti trden in srečen odnos.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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