Osem stvari, ki si jih ne govorijo srečni pari

Zaupanje je eden najpomembnejših temeljev vsake zdrave zveze, vendar ne nastane čez noč. To, ali partnerju zaupamo ali ne, je pogosto povezano s preteklimi izkušnjami, razočaranji in čustvenimi vzorci, ki jih izoblikujemo skozi življenje. Če je bil nekdo v preteklosti prevaran ali prizadet, se težko popolnoma sprosti in zaupa tudi osebi, ki mu iskreno izkazuje ljubezen. Harvardska psihologinja Courtney S. Warren, ki se ukvarja s partnerskimi odnosi, je za CNBC Make It pojasnila, da se pravo zaupanje najbolje odraža skozi komunikacijo. Po njenih besedah obstajajo določeni stavki, ki se jim partnerji v stabilnih in zdravih odnosih večinoma izogibajo, saj lahko postopoma rušijo bližino in občutek varnosti v zvezi.

Ali me ljubiš?

Nenehno iskanje potrditve ljubezni pogosto odraža negotovost in strah pred zavrnitvijo. Čeprav partner vedno znova potrjuje svoja čustva, oseba, ki dvomi, redko najde resničen mir. Partnerji, ki si zaupajo, raje odkrito govorijo o svojih občutkih in potrebah, zato bodo prej rekli: »Danes sem bolj občutljiva kot običajno, potrebujem malo nežnosti in bližine.« Strokovnjaki poudarjajo, da čustvena varnost ne izhaja iz stalnih potrditev, temveč iz doslednega vedenja in občutka stabilnosti v odnosu.

Pokaži mi telefon

Preverjanje sporočil, družbenih omrežij ali klicev običajno kaže na pomanjkanje zaupanja. V zdravih odnosih tudi kadar sta partnerja zelo povezana, obstaja prostor za zasebnost in individualnost. Veliko bolj zdrav pristop je iskren pogovor, na primer: »Imam občutek, da te nekaj muči, in rada bi se pogovorila o tem.«

Sploh te več ne prepoznam

Ljudje se skozi življenje spreminjajo, enako velja tudi za zveze. Partnerji v stabilnem odnosu se sprememb ne bojijo, ampak skušajo spoznati nove plati osebe, ki jo ljubijo. Namesto zavračanja in distance raje izberejo radovednost in razumevanje ter povedo, da jim je zanimivo, koliko novega še vedno odkrivajo drug o drugem.

Ne zapusti me

Strah pred zapuščenostjo vodi v čustveno odvisnost in občutek, da je treba ljubezen ohraniti za vsako ceno. Zdrava zveza ne temelji na pritisku, temveč na svobodni odločitvi obeh partnerjev, da ostaneta skupaj. Ljudje, ki zaupajo odnosu, pogosteje rečejo: »Verjamem v naju in mislim, da lahko premagava težave.«

O tem se s tabo ne morem pogovarjati

V kakovostnih odnosih obstaja občutek varnosti tudi takrat, ko so teme neprijetne ali boleče. Partnerja se morda ne strinjata vedno, a vesta, da se lahko pogovarjata brez strahu pred obsojanjem ali posmehom. Zato odprta komunikacija postane eden najpomembnejših znakov bližine.

Vsako uro mi pošlji sporočilo

Potreba po nenehnem preverjanju, kje je partner in kaj počne, pogosto izvira iz tesnobe in negotovosti. Ljudje, ki si zaupajo, nimajo potrebe po nadzorovanju vsakega trenutka partnerjevega dne. Veliko bolj zdravo je reči ljubljeni osebi, naj uživa, kjer koli že je, in naj se oglasi, ko pride domov.

Dovolj te imam

Grožnje z razhodom med prepiri tudi, če niso izrečene resno, pustijo globoke posledice. Pari v stabilnih odnosih razhoda ne uporabljajo kot orožja v sporih. Namesto tega se osredotočijo na reševanje težav in povedo, da so trenutno jezni, vendar bodo našli način, da popravijo zadeve. Psihologi pogosto poudarjajo, da način prepiranja veliko več pove o kakovosti zveze kot samo dejstvo, da konflikti obstajajo.

Moral/-a bi vedeti, zakaj sem jezen/-a

Pričakovanje, da bo partner bral misli, skoraj vedno vodi v frustracije in nesporazume. V zdravih odnosih ljudje jasno izrazijo, kaj čutijo in zakaj so prizadeti. Bolj zrel pristop je, da povemo: »Razburjen/-a sem zaradi tega, kar se je zgodilo. Potrebujem malo časa, da se umirim, potem pa bi se rad/-a pogovoril/-a.«