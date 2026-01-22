  • Delo d.o.o.
OPREMA DOMA

Otroška soba v majhnem stanovanju: bistvena je pametna razporeditev

Ta poskrbi za harmonični vsakdan tudi na (pre)malo kvadratnih metrih.
Dvignjena postelja poskrbi za dodaten prostor. FOTO: Ruben Ramos/Getty Images

Dvignjena postelja poskrbi za dodaten prostor. FOTO: Ruben Ramos/Getty Images

Pisalna miza je lahko polica nad oknom. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Pisalna miza je lahko polica nad oknom. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Stisko s prostorom najbolje reši pograd. FOTO: Arquiplay77/Getty Images

Stisko s prostorom najbolje reši pograd. FOTO: Arquiplay77/Getty Images

Dvignjena postelja poskrbi za dodaten prostor. FOTO: Ruben Ramos/Getty Images
Pisalna miza je lahko polica nad oknom. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images
Stisko s prostorom najbolje reši pograd. FOTO: Arquiplay77/Getty Images
A. J.
 22. 1. 2026 | 14:27
A+A-

Če si spalnico delijo starši in otrok, zanj poiščemo najmirnejši del sobe, posteljico postanimo v kot stran od vrat, svojo posteljo pa pustimo bližje prehodu, da ponoči ne stopamo drug čez drugega. Občutek ločenosti ustvarimo že s tem, da med našo in otrokovo posteljo postavimo omaro ali odprt regal, v katerega pospravimo plenice, oblačila. Ta obrnemo na otrokovo stran, na našo pa posteljnino ali škatle za sezonska oblačila, in že dobimo občutek, da ima vsak svoj del, čeprav smo še vedno v isti sobi.

Zavesa na vodilu ustvari nekaj zasebnosti.

Če si želimo več zasebnosti ali če se naš urnik zvečer ne ujema z otrokovim, nam pomaga tudi zavesa, obešena na stropno vodilo, ki jo zvečer potegnemo in z njo mehko ločimo otrokov kotiček, čez dan pa jo preprosto odmaknemo, da prostor spet diha. Takšna rešitev je preprosta in prijazna, obenem pa prepreči, da bi otroka prebudila svetloba, ko še na hitro kaj postorimo. Včasih je dovolj že, da sobo razmejimo z občutkom, ne z oviro. Pod otrokov del položimo mehko preprogo, dodamo nežno lučko in majhno polico, kjer imamo vse pri roki, naš del pa pustimo bolj umirjen, z drugačno svetlobo in urejenimi površinami, da se spalnica ne spremeni v stalno razmetano skladišče. Postelja z dvižnim dnom je odlična za majhne spalnice, saj poskrbi za prostor za shranjevanje in lahko celo nadomesti omaro. Če res nimamo prostora, opremljevalci pogosto predlagajo posteljo, ki se podnevi zloži v omaro. Najboljša rešitev za majhen prostor je omara do stropa z drsnimi vrati.

Vsakemu svoj kotiček

Ko si sobo delita dva otroka, si pomagamo s preprostimi potezami. Če želimo več prostora na tleh, je najlažja rešitev pograd, saj sprosti dragocene kvadrate za igro ali za omaro. Pomembno je, da vsak otrok dobi občutek svojega prostora, zato vsakemu uredimo lučko in majhno polico, na katero spravita svoje drobne zaklade. Postelji lahko postavimo v obliki črke L, tako da vsaka dobi svojo steno in svoj kot. Med posteljama lahko stoji majhen regal ali omarica, ki deluje kot mehka meja, hkrati pa vanjo pospravimo knjige in igrače, ki bi sicer pristale povsod.

Najboljša rešitev za majhen prostor je omara do stropa z drsnimi vrati.

Če sta otroka različne starosti ali imata povsem drugačne navade, sobo razdelimo na dve polovici z regalom na sredini, kjer vsaka stran dobi svoje škatle, svoje barve in svoj red. Za prostor za učenje sta dovolj dve ozki stenski polici, vsaka na svoji strani, s stolom in lučko, tako imata oba svoj kotiček, ne da bi se tiščala drug ob drugega. Kombinirano pohištvo, denimo visoka postelja, pod katero je pisalna miza, je odlična rešitev. Nekoliko višja postelja ima lahko spodaj tudi kotiček za igranje ali pa omaro, odvisno od starosti otroka in prostorskih potreb. Ko imata sobo dva otroka, lahko postelja na podestu poskrbi, da eden spi na podestu, drugi na izvlečnem ležišču, tega čez dan pospravimo in soba deluje večja. Klop z zabojem ob vznožju postelje ali pod oknom je hkrati za sedenje, odlaganje in shranjevanje.

Pisalna miza je lahko polica nad oknom. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images
Pisalna miza je lahko polica nad oknom. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Stisko s prostorom najbolje reši pograd. FOTO: Arquiplay77/Getty Images
Stisko s prostorom najbolje reši pograd. FOTO: Arquiplay77/Getty Images

