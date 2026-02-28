Pametni telefon xiaomi 17 ultra se lahko pohvali s prav posebno telefoto kamero

Ljubitelji fotografije se še spomnimo časov, ko je legendarna nemška fotografska znamka Leica sodelovala s kitajskim Huaweijem pri razvoju kamer za njegove pametne telefone. Tedaj se je mobilna fotografija res hitro razvijala in telefoni so z vsako novo generacijo kazali konkreten napredek. Senzorji so postajali vedno večji, optika je bila vedno boljša, telefoni so dobivali vedno več kamer, napredovala je tudi programska oprema. Zdaj tudi v srednjem cenovnem razredu težko najdemo pametni telefon, ki ne bi bil sposoben narediti dobre fotografije, da o premijskem razredu niti ne govorimo. Dejansko se kupci pri nakupu lahko odločajo po pripadnosti neki blagovni znamki, saj so kamere na tako visokem nivoju, da je skoraj vseeno, kateri telefon (zgornjega razreda) nabavijo. A vseeno obstajajo primerki, ki vsaj nekoliko izstopajo.

Nadmočne kamere

Eden takšnih je novi xiaomi 17 ultra, ki se ponaša z Leicinim logotipom, saj so se Nemci pred leti poslovili od Huaweija in začeli sodelovati s Xiaomijem (obstaja tudi posebna različica telefona, ki je še bolj "leicasta"). Novi fotofon se lahko pohvali z odličnim fotografskim sistemom, ki ga sestavljajo 23-milimetrska (pretvorjeno v goriščno razdaljo klasičnih fotoaparatov s 35 mm filmom) glavna širokokotna kamera z velikim enopalčnim tipalom s 50 milijoni slikovnih točk, široko odprto zaslonko (f/1,7), telefoto kamera z 200 megapiksli, mehanskim kontinuiranim zumom od 75 do 100 milimetrov (od 3,2- do 4,3-kratna optična povečava) in prilagodljivo zaslonko (f/2,4–3), ter ultra širokokotna (14 mm) kamera s 50 milijoni točk. Zumiranje pri pametnih telefonih je bilo doslej v resnici digitalno, tudi če je šlo za telefoto leče z optično povečavo, saj je programska oprema poskrbela za vse tiste vmesne povečave, ki niso bile narejene na "fiksnih" goriščnih razdaljah, kot so, denimo, 14, 23, 70 in 100 mm. No, xiaomi 17 ultra vsaj v razponu 75 do 100 mm zagotovi pravo optično zumiranje. Za selfieje skrbi nova 50 MP sprednja kamera, ki tako kot vse ostale obvlada samodejno ostrenje, medtem ko imata glavna in telefoto kamera tudi optični stabilizator slike.

Kakovost slik je na vrhunski ravni, z visoko ostrino, širokim dinamičnim razponom in natančno reprodukcijo barv. Nočne fotografije so krasne, z minimalno količino šuma in uravnoteženo osvetlitvijo. Zumiranje je odlično in gladko, še posebej v prej omenjenem razponu, medtem ko velikanski senzor telefoto kamere in programska oprema poskrbita tudi za večje povečave: pri 8,6-kratni povečavi dejansko ne bomo opazili padca kakovosti, zelo uporabne fotografije pa lahko naredimo tudi pri 17,2-kratni povečavi, kar je enakovredno 400-milimetrskemu teleobjektivu. Digitalno povečevanje gre še daleč naprej, vse tja do 120x, čeprav je tam slika že hudo neostra in obdelana. Res pa je, da zaradi specializiranega teleobjektiva trpi makro fotografija, saj je najkrajša razdalja, ki jo zmore izostriti, okoli 30 centimetrov.

Xiaomi 17 ultra lahko snema videoposnetke do ultra visoke ločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo z vsemi zadnjimi kamerami, pri 4K pa s 120 sličicami na sekundo na glavni in tele kameri, medtem ko ultra širokokotna doseže največ 60 sličic na sekundo, prav tako tudi selfie kamera.

Vrhunska zmogljivost

A da ne bi mislili, da so delali le na kamerah: notri tiktaka trenutno najmočnejši procesor za androidne telefone snapdragon 8 elite gen 5, testni telefon pa je bil opremljen s 16 GB rama in 512 GB shrambe. Sprednjo stran telefona krasi odličen 6,9-palčni amoled zaslonom s 1200 x 2608 pikami, 120-herčnim osveževanjem slike in svetilnostjo do 3500 nitov. Baterija s kapaciteto 6000 mAh zagotavlja celodnevno avtonomijo oziroma še več, če ves dan ne nažigamo iger, podpira pa 90-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje.

Čeprav pri Xiaomiju v času testiranja še niso izrecno omenjali, koliko nadgradenj je predvidenih za operacijski sistem hyperos 3, ki temelji na androidu 16, bi lahko iz prejšnje generacije sklepali, da bodo poskrbeli za štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in šest let varnostnih popravkov.

Eleganten dizajn

Dizajn telefona je prav tako skrbno dodelan. Telefon je tanek in za tako zmogljivega premijca lahek, saj meri le 8,29 mm v debelino in tehta 218 g, kamerska sekcija v obliki kroga pa kljub velikosti ni moteča. Je tudi izjemno vzdržljiv, saj se ponaša s certifikatom IP69, kar pomeni, da je odporen na prah in vodo ter lahko preživi do 6 metrov pod vodo, sprednja stran je iz ojačanega stekla, zadnja pa iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni. Poleg tega omogoča tudi satelitsko komunikacijo, ni pa znano, ali tudi pri nas. Vse to pa stane: za ultro bo treba v prosto prodaji odšteti 1499 evrov, je pa res, da do konca marca traja posebna promocija, saj bodo kupci prejeli še igričarski monitor xiaomi 2K gaming monitor G27Qi, ki sicer stane 229 evrov.