  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOLOGIJA

Pametni telefon xiaomi 17 ultra se lahko pohvali s prav posebno telefoto kamero

Odličen nabor kamer s poudarkom na zelo zmogljivem telefoto objektivu. Super hiter procesor, zmogljiva baterija, minimalistični dizajn, velik zaslon.
Xiaomi 17 ultra: na zadnji strani se takoj vidi, s kom so razvijali kamere. FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17 ultra: na zadnji strani se takoj vidi, s kom so razvijali kamere. FOTO: Staš Ivanc

Kljub velikemu zaslonu lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Kljub velikemu zaslonu lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Minimalistične linije FOTO: Staš Ivanc

Minimalistične linije FOTO: Staš Ivanc

Oh, ta Leica ... FOTO: Staš Ivanc

Oh, ta Leica ... FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 3,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 3,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 4,3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 4,3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 8,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 8,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 17,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 17,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 50x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 50x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 120x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 120x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17 ultra: na zadnji strani se takoj vidi, s kom so razvijali kamere. FOTO: Staš Ivanc
Kljub velikemu zaslonu lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc
Minimalistične linije FOTO: Staš Ivanc
Oh, ta Leica ... FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 3,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 4,3x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 8,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 17,2x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 50x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17 ultra: 120x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 28. 2. 2026 | 17:00
5:26
A+A-

Ljubitelji fotografije se še spomnimo časov, ko je legendarna nemška fotografska znamka Leica sodelovala s kitajskim Huaweijem pri razvoju kamer za njegove pametne telefone. Tedaj se je mobilna fotografija res hitro razvijala in telefoni so z vsako novo generacijo kazali konkreten napredek. Senzorji so postajali vedno večji, optika je bila vedno boljša, telefoni so dobivali vedno več kamer, napredovala je tudi programska oprema. Zdaj tudi v srednjem cenovnem razredu težko najdemo pametni telefon, ki ne bi bil sposoben narediti dobre fotografije, da o premijskem razredu niti ne govorimo. Dejansko se kupci pri nakupu lahko odločajo po pripadnosti neki blagovni znamki, saj so kamere na tako visokem nivoju, da je skoraj vseeno, kateri telefon (zgornjega razreda) nabavijo. A vseeno obstajajo primerki, ki vsaj nekoliko izstopajo.

Nadmočne kamere

Eden takšnih je novi xiaomi 17 ultra, ki se ponaša z Leicinim logotipom, saj so se Nemci pred leti poslovili od Huaweija in začeli sodelovati s Xiaomijem (obstaja tudi posebna različica telefona, ki je še bolj "leicasta"). Novi fotofon se lahko pohvali z odličnim fotografskim sistemom, ki ga sestavljajo 23-milimetrska (pretvorjeno v goriščno razdaljo klasičnih fotoaparatov s 35 mm filmom) glavna širokokotna kamera z velikim enopalčnim tipalom s 50 milijoni slikovnih točk, široko odprto zaslonko (f/1,7), telefoto kamera z 200 megapiksli, mehanskim kontinuiranim zumom od 75 do 100 milimetrov (od 3,2- do 4,3-kratna optična povečava) in prilagodljivo zaslonko (f/2,4–3), ter ultra širokokotna (14 mm) kamera s 50 milijoni točk. Zumiranje pri pametnih telefonih je bilo doslej v resnici digitalno, tudi če je šlo za telefoto leče z optično povečavo, saj je programska oprema poskrbela za vse tiste vmesne povečave, ki niso bile narejene na "fiksnih" goriščnih razdaljah, kot so, denimo, 14, 23, 70 in 100 mm. No, xiaomi 17 ultra vsaj v razponu 75 do 100 mm zagotovi pravo optično zumiranje. Za selfieje skrbi nova 50 MP sprednja kamera, ki tako kot vse ostale obvlada samodejno ostrenje, medtem ko imata glavna in telefoto kamera tudi optični stabilizator slike.

Kakovost slik je na vrhunski ravni, z visoko ostrino, širokim dinamičnim razponom in natančno reprodukcijo barv. Nočne fotografije so krasne, z minimalno količino šuma in uravnoteženo osvetlitvijo. Zumiranje je odlično in gladko, še posebej v prej omenjenem razponu, medtem ko velikanski senzor telefoto kamere in programska oprema poskrbita tudi za večje povečave: pri 8,6-kratni povečavi dejansko ne bomo opazili padca kakovosti, zelo uporabne fotografije pa lahko naredimo tudi pri 17,2-kratni povečavi, kar je enakovredno 400-milimetrskemu teleobjektivu. Digitalno povečevanje gre še daleč naprej, vse tja do 120x, čeprav je tam slika že hudo neostra in obdelana. Res pa je, da zaradi specializiranega teleobjektiva trpi makro fotografija, saj je najkrajša razdalja, ki jo zmore izostriti, okoli 30 centimetrov.

Xiaomi 17 ultra lahko snema videoposnetke do ultra visoke ločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo z vsemi zadnjimi kamerami, pri 4K pa s 120 sličicami na sekundo na glavni in tele kameri, medtem ko ultra širokokotna doseže največ 60 sličic na sekundo, prav tako tudi selfie kamera.

Vrhunska zmogljivost

A da ne bi mislili, da so delali le na kamerah: notri tiktaka trenutno najmočnejši procesor za androidne telefone snapdragon 8 elite gen 5, testni telefon pa je bil opremljen s 16 GB rama in 512 GB shrambe. Sprednjo stran telefona krasi odličen 6,9-palčni amoled zaslonom s 1200 x 2608 pikami, 120-herčnim osveževanjem slike in svetilnostjo do 3500 nitov. Baterija s kapaciteto 6000 mAh zagotavlja celodnevno avtonomijo oziroma še več, če ves dan ne nažigamo iger, podpira pa 90-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje.

Čeprav pri Xiaomiju v času testiranja še niso izrecno omenjali, koliko nadgradenj je predvidenih za operacijski sistem hyperos 3, ki temelji na androidu 16, bi lahko iz prejšnje generacije sklepali, da bodo poskrbeli za štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in šest let varnostnih popravkov.

Eleganten dizajn

Dizajn telefona je prav tako skrbno dodelan. Telefon je tanek in za tako zmogljivega premijca lahek, saj meri le 8,29 mm v debelino in tehta 218 g, kamerska sekcija v obliki kroga pa kljub velikosti ni moteča. Je tudi izjemno vzdržljiv, saj se ponaša s certifikatom IP69, kar pomeni, da je odporen na prah in vodo ter lahko preživi do 6 metrov pod vodo, sprednja stran je iz ojačanega stekla, zadnja pa iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni. Poleg tega omogoča tudi satelitsko komunikacijo, ni pa znano, ali tudi pri nas. Vse to pa stane: za ultro bo treba v prosto prodaji odšteti 1499 evrov, je pa res, da do konca marca traja posebna promocija, saj bodo kupci prejeli še igričarski monitor xiaomi 2K gaming monitor G27Qi, ki sicer stane 229 evrov.

Več iz teme

pametni telefonfotografijaXiaomi 17 Ultraleica
ZADNJE NOVICE
16:55
Šport  |  Tekme
DVE ZMAGI

Danes je dan družine Prevc! Po Domnu je zmagala še Nika

Nika Prevc je zmagala v Hinzenbachu. Za tri točke je ugnala domačinko Liso Eder.
28. 2. 2026 | 16:55
16:51
Novice  |  Svet
NAPETO DOGAJANJE

Dramatičen prizor: prestregli iransko raketo, sledila je velika eksplozija v stanovanjskem območju (VIDEO)

Balistična raketa je padla in eksplodirala v Katarju. Po neuradnih informacijah sta bila v današnjih napadih ubita poveljnik iranske revolucionarne garde in obrambni minister.
28. 2. 2026 | 16:51
16:40
Bulvar  |  Suzy
SMRT V DRUŽINI

Slovenski pevec žaluje, izgubil je bližnjo osebo: »Kadar čutim izgubo ...« (Suzy)

Slovo je toliko bolj boleče, ko gre za osebo, ki mu je stala ob strani od rojstva.
28. 2. 2026 | 16:40
16:15
Lifestyle  |  Izlet
VZHODNA TIROLSKA

Ideja za družinski izlet: smučarski raj v deseti deželi, kjer vladata sonce in mir (FOTO)

Vzhodna Tirolska je pravi dragulj za tiste, ki ne marajo masovnega turizma, ampak prisegajo na surovo gorsko naravo, mir in avtentičnost.
Mitja Felc28. 2. 2026 | 16:15
16:08
Bulvar  |  Domači trači
ALI CILJA PREVISOKO?

Martin Strel skušal priti do Elona Muska: rad bi »plaval v vesolju«

Verjame, da z napredkom tehnologije tudi neverjetne ideje lahko postanejo resničnost.
28. 2. 2026 | 16:08
15:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLOVENIJA RAZVIJA MODEL CELOSTNE OBRAVNAVE

Dan redkih bolezni, zgodnje odkritje izboljša zdravljenje

Zadnjega februarja zaznamujemo dan redkih bolezni; gre za stanja, ki jih ima do pet obolelih na 10.000 prebivalcev.
Ajda Janovsky28. 2. 2026 | 15:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki