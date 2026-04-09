Parfumi s feromoni in privlačnost: ali res delujejo?

Parfumi s feromoni obljubljajo skoraj magično privlačnost, ena kapljica dišave naj bi v trenutku zanetila iskrico. A znanstveniki pravijo, da je zgodba o teh skrivnostnih molekulah precej bolj človeška kot čudežna. Feromoni so kemične snovi, s katerimi živali komunicirajo in si pomagajo pri izbiri partnerja. Pri ljudeh pa njihov vpliv še vedno ni povsem jasen. Vemo, da ima telesni vonj pomembno vlogo pri privlačnosti, saj so raziskave pokazale, da lahko nezavedno zaznavamo kemične signale, povezane z imunskim sistemom, in nas zato nekateri vonji preprosto bolj pritegnejo kot drugi.

Kljub temu večina znanstvenikov poudarja, da človeških feromonov v klasičnem smislu še niso dokazali. Parfumi, ki jih oglašujejo kot feromonske, zato pogosto vsebujejo sintetične molekule, ki naj bi posnemale takšne signale, vendar ni trdnih dokazov, da bi zares povečali spolno privlačnost. Veliko strokovnjakov zato pravi, da je pravi učinek teh parfumov bolj psihološki – ko se človek počuti dobro v svoji koži in si diši, je bolj sproščen in samozavesten, in prav ta energija pogosto naredi največji vtis.