Pazite na jesensko izpadanje las in odkrijte, kaj resnično deluje

Lasje se zdijo tanjši, na blazini ali na krtači pa jih najdemo več kot poleti. To ni le naključje – narava ima svoj ritem in tudi naši lasje se nanj odzivajo. Čeprav izguba do 100 las na dan velja za normalno, se v prehodnih obdobjih, kot je jesen, število pogosto poveča.

Mnogi se sprašujejo, ali gre za resno težavo ali le za začasno motnjo. V resnici gre za kombinacijo več dejavnikov, ki jih jesenski meseci še posebej poudarijo. Od hormonskih nihanj do vpliva suhega zraka in manj sonca – vse to vpliva na zdravje lasišča in moč lasnih mešičkov. Dobra novica je, da lahko s pravimi ukrepi to izpadanje omilimo ali celo preprečimo.

Zakaj lasje jeseni bolj izpadajo?

Izpadanje las je naraven proces, ki se čez leto spreminja, a jesen prinaša posebne izzive. Glavni krivec je sezonski cikel rasti las, podoben tistemu pri živalih, ki se pripravljajo na zimo. Poleti lasje rastejo hitreje zaradi več sončne svetlobe in toplote, ki spodbujata krvni obtok v lasišču. Jeseni pa se ta faza rasti (anagen) skrajša, več las pa preide v fazo mirovanja (telogen), kar vodi do povečanega izpadanja po približno treh mesecih – torej ravno v septembru in oktobru.

Jesenski meseci pogosto prinesejo občutne premike v telesnem ravnovesju, kar se hitro odrazi tudi na stanju las. Dnevi postajajo krajši, izpostavljenost sončni svetlobi se zmanjša, zato telo začne drugače uravnavati melatonin in serotonin. Ta naravna prilagoditev lahko vpliva na občutljivo ravnovesje estrogena in testosterona, kar se pri mnogih opazi kot sezonsko nihanje gostote las. Še posebej izrazito je pri osebah, ki so v tem času izpostavljene večjemu stresu zaradi vrnitve k službenim ali študijskim obveznostim. Napetost namreč dviguje raven kortizola, hormon pa oslabi lasne mešičke in jih hitreje prestavi v fazo izpadanja. Jesen je tudi obdobje, ko se imunski sistem intenzivno prilagaja novim virusom, kar lahko sproži vnetja lasišča in povzroči telogen effluvium – začasno pospešeno izpadanje las.

Tudi zunanji dejavniki jeseni pogosto delujejo obremenjujoče. Hladen veter in suh zrak zaradi ogrevanja oslabita naravno zaščitno plast na lasišču in izsušita kožo. Ker je dnevne svetlobe manj, telo proizvaja tudi manj vitamina D, kar lahko oslabi strukturo lasnih vlaken. Prehrana se zaradi manj svežih lokalnih pridelkov pogosto spremeni in tako pade vnos biotina, železa in cinka, hranil, ki so izjemno pomembna za močne in odporne lase. V tem obdobju se poveča tudi uporaba kap, trakov ali klobukov, pri čemer trenje in zadrževanje vlage ustvarjata razmere za lomljenje las ali celo razvoj glivičnih težav na lasišču.

Med letnim prehodom v hladnejše mesece se različni fizični in okoljski vplivi pogosto združijo in ustvarijo okoliščine, ki lasem ne koristijo. Zato ni presenetljivo, da strokovnjaki za kožo v tem času opažajo izrazit porast ljudi, ki iščejo pomoč zaradi oslabljenih ali redkejših las. Ko so vzroki jasni, je lažje izbrati prave korake za izboljšanje stanja. Večji šopi izpadlih las lahko nakazujejo na pomanjkanje železa, kar postane pogostejše jeseni tudi zaradi manj gibanja in sprememb v prehrani. Hkrati se lahko napetosti, ki so se kopičile po poletnih obveznostih, razvijejo v jesensko utrujenost, kar dodatno obremeni lasne mešičke in prispeva k okrepljenemu izpadanju.

Nasveti, kako nežno skrbeti za lase v hladnem vremenu

Ko temperature padejo, lasje hitro pokažejo, kako občutljivi so na ostrejše razmere. Mrzel zrak in suh veter delujeta kot nežen, a vztrajen brus, zato je rutina nege jeseni in pozimi še posebej pomembna. Začne se pri umivanju – zmernost je bistvena. Pretirano umivanje namreč odstrani zaščitna olja, ki ščitijo vlakna pred izsušitvijo. Večini zadostuje umivanje od dva- do trikrat tedensko, pri čemer mlačna voda ohranja naravno ravnovesje. Ko končate, las ne drgnite, temveč jih nežno ovijte v mehko brisačo in pustite, da vpije odvečno vlago, saj tako preprečite nepotrebno lomljenje.

Pri sušenju velja podobno pravilo nežnosti. Najbolj prijazna metoda je naravno sušenje, kadar to ni mogoče, pa uporabite sušilnik na nižji nastavitvi toplote. Razpršilec pomaga razporediti toploto, da lasje niso neposredno izpostavljeni vročemu zračnemu curku. Ker ogrevanje v prostorih hitro izsuši lase, je smiselno pred izhodom nanesti lahek vlažilni izdelek, kot je nemastni serum ali leave-in balzam, ki ustvari zaščitno pregrado pred vetrom in hladom. V obdobjih, ko opazite občutno redčenje ali oslabljene konice, lahko dodatno pomaga uporaba specializiranih izdelkov proti izpadanju las, saj podprejo lasišče v času večje občutljivosti.

Jesenska garderoba pogosto vključuje kape, zato je izbira materiala bistvena. Podloge iz bombaža ali svile zmanjšajo trenje in preprečijo naelektrenost, grobi volneni modeli pa lahko dražijo lasišče. Priporočljivo je, da pokrivalo snamete, ko ste v notranjosti, da koža na glavi dobi dovolj zraka. Pred nošenjem lahko na konice nanesete kapljico kakovostnega olja za lase, ki ustvari tanko zaščitno plast in zmanjša obrabo zaradi pogostega snemanja in nošenja pokrival.

