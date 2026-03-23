Pazite, s kom se družite: ti ljudje izčrpavajo in pospešujejo staranje

Osebe, ki vam otežujejo življenje, vam ga lahko dobesedno krajšajo. To je glavno sporočilo nove raziskave, objavljene v reviji PNAS, ki je preučevala, kako tako imenovani motilci vplivajo na našo biološko starost. Raziskovalci so v študijo vključili 2345 ljudi, starih od 18 do 104 let, in jih povprašali o njihovih odnosih: komu zaupajo, s kom se pogovarjajo o pomembnih stvareh in kdo jim povzroča stres ali otežuje vsakdan. Udeležencem so odvzeli tudi vzorce sline in analizirali označevalce v DNK-ju, ki razkrivajo biološko staranje. Rezultati so pokazali jasno povezavo: vsak moteč odnos je biološko staranje pospešil za približno 1,5 odstotka, kar pomeni, da so bile celice zaradi njega v povprečju videti za okoli devet mesecev starejše od dejanske starosti posameznika.

Zanimivo je tudi, da so bili ti učinki izrazitejši pri ženskah kot pri moških, največji vpliv pa so imeli družinski člani in prijatelji, celo večji kot partnerji. Skoraj 30 odstotkov odraslih je priznalo, da imajo v svojem krogu nekoga, ki jim redno otežuje življenje. Takšni odnosi povzročajo kronični stres, ki v telesu sproži verižne reakcije, med drugim povečano izločanje kortizola, hormona stresa, ki spodbuja vnetja. Če se z napornimi ljudmi srečujemo le občasno, posledice niso velike, pri dolgotrajnih odnosih pa se lahko razvije tako imenovana kumulativna biološka obraba.

Takšni odnosi niso povezani le s stresom, temveč tudi z merljivim pospešenim staranjem na molekularni ravni, večjim tveganjem za depresijo, tesnobnost in kronične bolezni, kar sčasoma vpliva na krajšo življenjsko dobo. Še več, če so negativne interakcije stalne, začnemo stres celo vnaprej pričakovati, kar ga še dodatno okrepi. Raziskovalce je nekoliko presenetilo, da imajo partnerji pogosto manjši vpliv kot drugi bližnji. Razlog je verjetno v tem, da partnerski odnosi vključujejo mešanico pozitivnih in negativnih izkušenj ter več vsakodnevne povezanosti, kar blaži učinke konfliktov. Nasprotno so napeti odnosi z družinskimi člani pogosto globlje zakoreninjeni in se jim je težje izogniti. Vpliv sodelavcev in znancev je zmeren.

Seveda vseh odnosov ne moremo preprosto prekiniti. Toksičnega prijatelja je lažje odstraniti iz svojega življenja kot družinskega člana ali sodelavca. Če se takšni osebi ne morete izogniti, strokovnjaki svetujejo, da se osredotočite na svoj odziv. Ljudi morda ne morete spremeniti, lahko spremenite način, kako dojemate njihovo vedenje in kako se nanj odzovete. To pomeni, da postavite jasne meje, omejite stike ali se naučite čustveno distancirati. Pomagajo tudi tehnike za obvladovanje stresa, kot so meditacija, globoko dihanje in redna telesna aktivnost. Če ugotovite, da vam določen odnos dolgoročno povzroča več škode kot koristi, je morda čas, da razmislite o tem, da takšne ljudi, tudi če so del družine, izbrišete iz svojega življenja. Na koncu ste namreč edina oseba, ki jo lahko zares nadzorujete, vi sami, piše miss zdrava.