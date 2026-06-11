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Penina, ki je niso zavrnili niti znani Slovenci (VIDEO)

Na tako imenitnem dogodku se prileže vrhunska penina.
Gašper Čehovin, predstavnik podjetja Mare Santo. FOTO: Dejan Javornik

Gašper Čehovin, predstavnik podjetja Mare Santo. FOTO: Dejan Javornik

Penina, ki se prileže ob posebnih priložnostih. FOTO: Dejan Javornik

Penina, ki se prileže ob posebnih priložnostih. FOTO: Dejan Javornik

Z njo je nazdravil tudi glasbenik Jan Plestenjak. FOTO: Dejan Javornik

Z njo je nazdravil tudi glasbenik Jan Plestenjak. FOTO: Dejan Javornik

Gašper Čehovin je ponosen na njihov produkt. Foto: Dejan Javornik

Gašper Čehovin je ponosen na njihov produkt. Foto: Dejan Javornik

S penino je nazdravil tudi Jan Plestenjak. FOTO:  Dejan Javornik

S penino je nazdravil tudi Jan Plestenjak. FOTO:  Dejan Javornik

Gašper Čehovin, predstavnik podjetja Mare Santo. FOTO: Dejan Javornik
Penina, ki se prileže ob posebnih priložnostih. FOTO: Dejan Javornik
Z njo je nazdravil tudi glasbenik Jan Plestenjak. FOTO: Dejan Javornik
Gašper Čehovin je ponosen na njihov produkt. Foto: Dejan Javornik
S penino je nazdravil tudi Jan Plestenjak. FOTO:  Dejan Javornik
Petra Kalan
 11. 6. 2026 | 08:23
 11. 6. 2026 | 08:23
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»Vina dve leti zorijo 20 metrov pod morsko gladino. Tam jih obdajata stalen pritisk in tišina globine, do tja ne prodre sončna svetloba, morje pa jih ohranja pri enakomerni temperaturi med 5 in 7 stopinjami Celzija. Steklenice ob tem niso nikoli povsem pri miru, saj jih ves čas nežno premika ritem morskih valov,« nam je razkril Gašper Čehovin, ki je v pogovoru za naš portal razkril zanimiva ozadja in vizijo prihodnosti. »Shranjevanje pod morsko gladino je v bistvu idealna klet,« nam je zaupal. 

Z njo je nazdravil tudi glasbenik Jan Plestenjak. FOTO: Dejan Javornik
Z njo je nazdravil tudi glasbenik Jan Plestenjak. FOTO: Dejan Javornik

Gašper Čehovin, predstavnik podjetja Mare Santo. FOTO: Dejan Javornik
Gašper Čehovin, predstavnik podjetja Mare Santo. FOTO: Dejan Javornik

»Gre za luksuzni produkt, tudi na globalni ravni ga želimo tako pozicionirati, zato so tovrstni večer zelo primerni za takšno penino,« nam je še razkril v prelepem ambientu Plečnikovih Križank. Produkt je dovršeno izdelan, vsak detajl je premišljen tudi njegova uporaba. Svoj značaj vino razvija počasi, posebna pa ni samo vsebina. Vsaka steklenica po zorenju iz morja pride drugačna, prekrita s sledmi školjk, soli in časa, umetnina narave. Tako je vsaka po sebi unikatno darilo.

S penino je nazdravil tudi Jan Plestenjak. FOTO:  Dejan Javornik
S penino je nazdravil tudi Jan Plestenjak. FOTO:  Dejan Javornik

Penine Mare Santo – nagrajenke

Teh edinstvenih vin pa ne uživamo več le na domačih tleh, s prejemom mednarodnih nagrad na tekmovanjih, kot so Glass of Bubbly Awards, Great American International Wine Competition 2026 in Aasta Vein 2025, se uveljavljajo tudi v širšem svetu, hkrati pa prihajajo v ponudbo v nekaterih luksuznih restavracijah.

Gašper Čehovin je ponosen na njihov produkt. Foto: Dejan Javornik
Gašper Čehovin je ponosen na njihov produkt. Foto: Dejan Javornik

Na londonskem ocenjevanju Glass of Bubbly Awards 2025 je penina Treasure of the Sea Cuvée Prestige prejela zlato medaljo v kategoriji Creamy, Rosé pa zlato medaljo v kategoriji Forget Me Not. Znamka je ob tem osvojila še Sustainability Trophy, posebno priznanje za trajnostni pristop, ki ga organizatorji vsako leto podelijo le enemu pridelovalcu penečih se vin. Rosé je zlato medaljo z 92 točkami prejel še na estonskem izboru Aasta Vein 2025, na tekmovanju Great American International Wine Competition 2026 je osvojil platinasto medaljo, Cuvée Prestige pa je prejel srebrno.

Vse o prestižnem večeru v ljubljanskih Križankah pa si lahko ogledate in preberete tukaj.

 

 

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