IDEJE

Pepel ni za na odpad, poglejte, za kaj ga lahko uporabimo

Lesni pepel iz kamina lahko očisti sajasto steklo, vpije maščobe, neprijetne vonjave, pomaga proti poledici; na vrtu uravna kislost tal in odganja polže.
Kadar čistimo peč, pomislimo na pepel in na njegove številne koristi. FOTO: Glebchik/Getty Images

Uravnava kislost tal in je izvrsten pripomoček pri odganjanju polžev. FOTO: Björn Forenius/Getty Images

Shranjujemo ga v kovinskih vedrih. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

L. K.
 30. 12. 2025 | 07:44
3:06
Ko čistimo kamin ali peč, nas sivi prah pogosto spravi v slabo voljo. A to, kar smo imeli na lopatici, še zdaleč ni odpadek. Lesni pepel so naše babice uporabljale kot poceni sredstvo za dom in vrt – brez kemikalij, a z veliko učinka.

Vsebuje veliko kalcija, kalija in fosforja. Ker je alkalen, pomaga pri umazaniji, neprijetnih vonjavah in celo pri nadležnih škodljivcih. Namesto da ga stresemo v koš, ga raje (suhega in ohlajenega) shranimo v kovinskem vedru ter ga smelo uporabimo.

Za številne gredice je pepel dejansko – suho zlato. Deluje podobno kot apno in zmanjšuje kislost tal. Rastline, ki imajo raje bazično zemljo, se nam bodo zahvalile z bujnejšo rastjo.

Uravnava kislost tal in je izvrsten pripomoček pri odganjanju polžev. FOTO: Björn Forenius/Getty Images
Pepel je naravni odganjalec polžev. Potresimo ga v širšem krogu okoli solate, cvetja ali jagod: polži bodo čez tak pas le stežka prišli, saj bo pepel izsušil njihovo sluz. Učinek je najboljši, ko je pepel suh. Po dežju bomo morali postopek ponoviti.

Sajasto steklo

Nas nemara moti sajasto steklo kamina? Pozabimo na drage razmaščevalce, raje vzemimo vlažen kos časopisnega papirja ali papirnate brisače, pomočimo v hladen pepel, potem pa s krožnimi gibi podrgnimo po steklu. Pepel bo deloval kot nežen abraziv in topilec maščob. Vse skupaj še obrišimo s čisto, vlažno krpo – in steklo bo presenetljivo prozorno.

Shranjujemo ga v kovinskih vedrih. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images
Tu so še tri hitre rešitve za nekatere domače zagate. Oljni madež, denimo, na asfaltu ali v garaži posujmo s pepelom in pustimo nekaj ur ali čez noč. Pepel bo vpil maščobo, na koncu ga le še pometemo.

Če želimo, da bo zrak bolj svež, postavimo majhno posodico pepela v hladilnik ali vlažen prostor.

Ko nastopi zmrzal, pepel ledu pred hišo resda ne bo stopil tako hitro kot sol, naredil pa ga bo bolj hrapavega, zato bo veliko manj drselo, vse skupaj bo tudi veliko prijaznejše do betona in tačk naših hišnih ljubljenčkov.

Skratka, najlepši občutek je, kadar lahko težavo rešimo z nečim, kar imamo doma – pa še nič nas ne stane. Naslednjič ko bomo čistili kamin, se spomnimo, da je pepel naš zaveznik.

Ker vlažen izgubi vso svojo moč, uporabljajmo le suhega.

Pomembno pa je, da uporabljamo zgolj pepel čistega, neobdelanega lesa. Pepel iz briketov, barvanega ali lakiranega lesa pogosto vsebuje neželene snovi. Na vrtu ga uporabljamo zmerno in ga ne posipamo po rastlinah, ki ljubijo kisla tla (borovnice, rododendroni). Ne vdihavamo ga in ga vedno dobro ohladimo. In še: ker vlažen izgubi vso svojo moč, uporabljajmo le suhega.

