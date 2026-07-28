Pepelkino pravilo: preprost trik za več intimnosti

Pepelkino pravilo je v bistvu časovna omejitev za seks in intimnost. Par se dogovori, da po določeni uri, denimo po 22.30, spolni odnosi niso več na dnevnem redu. Čeprav se morda zdi nenavadno svetovati parom, ki želijo v spalnici znova zanetiti strast, naj si postavijo časovno omejitev, strokovnjaki menijo, da lahko takšen pristop dejansko deluje. Kolumnistka portala Metro in voditeljica podkasta Samo med nama (Just Between Us) Alice Giddings je razkrila, da pri njej Pepelkino pravilo začne veljati tik pred 22.30. »Takrat se ugasnejo luči in čas je za spanje. To pomeni, da se mora intimnost začeti najpozneje ob 22.10,« je zapisala za Metro. Dodala je, da lahko jasno določen čas, ko je seks mogoč, ustvari prijetno pričakovanje in pomaga parom, ki se spopadajo z natrpanimi urniki.

»Nekaj posebnega je tudi v samem pričakovanju, zaradi katerega je vse skupaj še bolj vznemirljivo,« je povedala. Pojasnila je, da lahko partnerju že prej nakažete svoje namere: z igrivim komentarjem, sporočilom ali zapeljivo fotografijo. Hkrati postavljena časovna meja pomaga ustvariti jasna pričakovanja in preprečiti razočaranje ali občutek obžalovanja. »Na ta način vas naslednje jutro ne bo skrbelo, da boste zaradi premalo spanca popolnoma izčrpani,« je dodala Giddingsova. Čeprav je v številnih zvezah vse bolj običajno, da si partnerja spolne odnose načrtujeta za določen dan ali uro, Pepelkino pravilo ponuja nekoliko več spontanosti. Namesto strogega urnika določa le časovni okvir, znotraj katerega si dva lahko vzameta trenutek zase.

Iskanje časa za bližino

Ena od poslušalk podkasta je povedala, da zaradi skupnega življenja s partnerjem in dvema babicama težko najde energijo za spolnost. »Živim z ljudmi, ki zahtevajo veliko pozornosti, in to je zelo izčrpavajoče. Nimam ne časa ne energije. Delam dolge ure in težko preklopim iz utrujenosti v razpoloženje za seks,« je pojasnila. Po poslušanju podkasta je ugotovila, da bi ji lahko načrtovanje časa za partnerja ustrezalo, saj bi tako lažje ustvarila priložnosti za intimnost. »Če bi si v vsakodnevnem življenju ustvarila več trenutkov povezanosti, ko bi se lahko malo spogledovala in se zbližala, bi veliko lažje spremenila svoje razpoloženje,« je dejala.

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Načrtovan ali spontan seks?

Čeprav strasten seks pogosto povezujemo s spontanim trenutkom in naglim slačenjem oblačil, raziskave kažejo, da med spontanim in načrtovanim spolnim odnosom v stopnji zadovoljstva partnerjev ni bistvenih razlik. Raziskovalci z Univerze v Manchestru so ugotovili še, da so ženske, ki imajo spolne odnose vsaj enkrat na teden, praviloma najsrečnejše v svojih partnerskih odnosih. Njihova raziskava je pokazala, da se je 85 odstotkov žensk, ki so imele spolne odnose enkrat tedensko, opisalo kot spolno zadovoljnih. Med ženskami, ki so imele spolne odnose redkeje kot enkrat na mesec, jih je enako stopnjo zadovoljstva navedlo le 17 odstotkov.

Koristi za zdravje

Nezadovoljstvo v spalnici lahko negativno vpliva na partnerski odnos, številne raziskave pa kažejo tudi, da pomanjkanje seksa in intimnosti vpliva na splošno zdravje. Redni spolni odnosi in telesna bližina so povezani z več koristmi, med drugim z boljšim zdravjem srca in ožilja, nižjo ravnjo stresa ter boljšim duševnim počutjem. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da si je v hitrem življenjskem tempu vredno zavestno vzeti čas tudi za intimnost in partnersko povezanost.