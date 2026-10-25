Perilo sušimo na zraku

Sušenje perila na zraku znova pridobiva priljubljenost. Poleg manjše porabe elektrike je prijaznejše do oblačil, ne zahteva dragih naprav in omogoča preprostejši ter bolj trajnosten način življenja.

Naravno sušenje je nežnejše do tkanin.

Trend sušenja na zraku se vrača in je vse bolj privlačen. FOTO: Špela Ankele

Rešitev za majhna

stanovanja

Marsikoga vonj po sveže opranem perilu, posušenem na soncu, spominja na otroštvo in na dvorišča, polna belih rjuh, ki plapolajo sem ter tja v vetru. Čeprav so sušilni stroji danes nepogrešljivi v številnih gospodinjstvih, se vse več ljudi vrača k naravnemu sušenju. Ena največjih prednosti sušenja na zraku je prihranek energije, saj sonce in veter delo opravita brez elektrike in dodatnih stroškov. Po nekaterih podatkih v ZDA za energijo, potrebno za sušenje perila, letno porabijo kar sedem milijard dolarjev, s tem pa je povezanih še okoli 27 milijonov ton emisij ogljikovega dioksida. Naravno sušenje je vsekakor nežnejše do tkanin, saj oblačila niso izpostavljena visokim temperaturam in trenju v sušilnem stroju. Tako dlje ohranijo barvo, obliko in kakovost. Sončna svetloba pa pomaga tudi pri beljenju belega perila in zmanjšanju nekaterih madežev, temna in občutljiva oblačila pa je bolje sušiti v senci.

Za sušenje na zraku ne potrebujemo velikega vrta. Perilo lahko sušimo na balkonu, terasi ali v stanovanju. Zložljiva stojala, stenske sušilnike in izvlečne vrvi po uporabi preprosto pospravimo, zato so primerni tudi za manjše prostore. Pokrit in dobro prezračen balkon omogoča sušenje tudi ob manj sončnem vremenu.

Za sušenje na zraku ne potrebujemo velikega vrta.

Če sušimo perilo v stanovanju, izberimo prostor, v katerem zrak dobro kroži. Kose razporedimo tako, da se ne dotikajo med seboj, prostor pa zračimo. Večja količina mokrega perila namreč poveča vlažnost in lahko spodbuja nastanek plesni. Stojala tudi ne postavljajmo neposredno ob hladne zunanje stene. Sušilni stroji so sicer še vedno zelo koristni, zlasti pozimi, ob deževnih dneh ali v gospodinjstvih z veliko perila. Toda že občasno sušenje na vrvi ali na stojalu bo zmanjšalo porabo elektrike, podaljšalo življenjsko dobo oblačil ter prihranilo denar.