Perilo sušimo na zraku

Sušenje perila na zraku znova pridobiva priljubljenost. Poleg manjše porabe elektrike je prijaznejše do oblačil, ne zahteva dragih naprav in omogoča preprostejši ter bolj trajnosten način življenja.
Naravno sušenje je nežnejše do tkanin.
Za sušenje na zraku ne potrebujemo velikega vrta. Perilo lahko sušimo na balkonu, terasi ali v stanovanju. Zložljiva stojala, stenske sušilnike in izvlečne vrvi po uporabi preprosto pospravimo, zato so primerni tudi za manjše prostore. Pokrit in dobro prezračen balkon omogoča sušenje tudi ob manj sončnem vremenu.
Za sušenje na zraku ne potrebujemo velikega vrta.
Če sušimo perilo v stanovanju, izberimo prostor, v katerem zrak dobro kroži. Kose razporedimo tako, da se ne dotikajo med seboj, prostor pa zračimo. Večja količina mokrega perila namreč poveča vlažnost in lahko spodbuja nastanek plesni. Stojala tudi ne postavljajmo neposredno ob hladne zunanje stene. Sušilni stroji so sicer še vedno zelo koristni, zlasti pozimi, ob deževnih dneh ali v gospodinjstvih z veliko perila. Toda že občasno sušenje na vrvi ali na stojalu bo zmanjšalo porabo elektrike, podaljšalo življenjsko dobo oblačil ter prihranilo denar.