Pestra izbira školjk, a ne morskih: izbira straniščne školjke vpliva na udobje in higieno

Izbira straniščne školjke je eden ključnih korakov pri načrtovanju oziroma prenovi kopalnice, saj neposredno vpliva na vsakodnevno udobje in higieno, a tudi na videz prostora. Poznavanje različnih vrst olajša odločitev, saj se sodobne školjke vendarle razlikujejo po načinu montaže, dizajnu, kakor tudi po naprednih tehnologijah splakovanja, prav slednje pa lahko bistveno olajša življenje.

Konzolne školjke dajejo, denimo, občutek večjega prostora, saj so dvignjene od tal. Skriti kotliček, skrite cevi in nosilna konstrukcija ustvarjajo čist ter minimalističen videz kopalnice. Napredne tehnologije omogočajo močnejše, tišje in varčnejše splakovanje, med najbolj iskanimi funkcijami pa so dvostopenjsko splakovanje, tako imenovani dizajn rimless (običajno se uporablja pri očalih in pomeni brez okvirja), brez notranjih robov in s hidravličnim sistemom, kot je, na primer, Geberitov turboflush, ki zagotavlja brezhibno higieno.

Vse pogosteje se uporabniki odločajo tudi za tuš WC, ki združuje udobje školjke ter higieno bideja. Prinaša nežno pranje z vodo, sušenje, ogrevano sedežno površino, ambientalno svetlobo ter odstranjevanje neprijetnih vonjav. Takšni modeli namreč ne skrbijo le za higieno, pač pa dvigujejo vsakodnevno izkušnjo kopalnice na povsem novo raven udobja in luksuza, kar je danes v bistvu že standard moderne kopalnice.

Podne školjke

Kljub priljubljenosti konzolnih modelov pa podne školjke ostajajo še naprej odlična izbira za enostavno montažo brez večjih posegov v zid.

Kot pove ime, so vgrajene v pod, tla. Podno školjko uporabljamo v sedečem, lahko pa tudi v položaju počepa, kar je še bolj higienično in omogoča lažji odtok.

Idealne so pri prenovah starejših kopalnic, pogosto so cenovno ugodnejše, na voljo pa tudi v sodobnih dizajnih, ki se brez težav prilegajo trendom. Tudi klasične podne školjke lahko prostoru dodajo eleganco, še zlasti če izberemo modernejše oblike in gladke površine, kar olajša čiščenje.

Vsekakor pa upoštevajmo pri izbiri straniščnih školjk predvsem velikost prostora, način čiščenja, porabo vode in dodatne funkcije, kot je tiho splakovanje ali integrirana svetloba. Vsaka funkcija lahko vsakodnevno življenje naredi le še bolj udobno in prijetno. Sodobne tehnologije v kopalnici danes niso več noben luksuz, pač pa standard, ki združuje estetiko, udobje in trajnost.