  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DEJSTVA

Pet čudovitih resnic o ljubezni v poznejših letih

Ne bi se smeli počutiti slabo, če iskanje prave ljubezni traja malce dlje.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 29. 1. 2026 | 18:00
2:45
A+A-

Ni nujno, da pravo ljubezen najdete najstniških ali dvajsetih letih. Včasih je dejansko bolje, da osebo, ki vam je namenjena, srečate malce kasneje v življenju. Zakaj ni slabo, če se zaljubite, ko ste starejši in modrejši, razkriva portal Thought catalog.

Ste celovitejša različica sebe

Imeli ste veliko časa zase, kar vam je dalo priložnost, da ste odkrili različne plati svoje osebnosti. Veste, kdo ste, kaj želite in kam bi radi šli v prihodnosti. Naučili ste se dragocenih lekcij, kot so sprejemanje kompromisa in izražanje svojih potreb. Veste, kako biti dober prijatelj sebi, kar pomeni, da lahko to isto ponudite tudi svojemu partnerju.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Veste, kaj želite in česa ne želite od druge osebe

Tudi če nimate veliko izkušenj z intimnimi odnosi, ste se naučili, kaj potrebujete od prijatelja, poslovnega partnerja oziroma od oseb, s katerimi se družite. Prepoznate, kdo se z vami ujema in od koga se je bolje odmakniti. Ker se dobro poznate, ne dvomite o osebi, ki jo izberete. Zaupate, da je prava za vas. Navsezadnje veste, da ne boste prenašali slabega ravnanja in da vas je ta oseba vredna.

Uveljavljeni ste na drugih področjih

Ni vam treba skrbeti, da bi vas partner oviral pri uresničevanju sanj, saj ste določene cilje že dosegli. Imate izoblikovano rutino, morda boste zaradi novega razmerja morali malo prilagoditi svoj urnik, a za drugo osebo ne boste žrtvovali svojih največjih upov in sanj. Lahko boste postavili prioritete in ustvarili zdravo ravnovesje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Veste, da lahko živite sami

Namesto da bi se bali, da bi nekoga izgubili, boste cenili dejstvo, da ga imate, saj sta se našla po dolgem času. Cenili boste vsak trenutek, ki ga preživita skupaj. Hvaležni boste, da so se vama poti križale. A ob tem boste vedeli tudi, da znate živeti sami in se, če se zveza ne bo obnesla, ne boste pretirano obremenjevali. Preprosto boste uživali v trenutku.

Manj ste pozorni na mejne mejnike

Naučili ste se, da se različna razmerja razvijajo v različnem ritmu in sprejeli, da vaše življenje ne bo sledilo načrtu iz mladosti, zato ne boste občutili pritiska, da morate dohiteti druge. Lahko se premikata v tempu, ki odgovarja vama. Skrbela bosta za svojo srečo in se ne bosta obremenjevala s tem, kaj si misli družba.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
BREZ ZATISKANJA OČI

Je povsod okoli nas: psihologinja razkriva dejstva o varanju, ki se jih mora zavedati vsak

Nekatera dejstva o varanju so očitna, druga ne tako zelo.
28. 1. 2026 | 19:44
Lifestyle  |  Stil
RAZLIČNE PRIORITETE

Odgovor na vprašanje: zakaj inteligentnejši dlje ostajajo samski

Ljudje z visokim inteligenčnim količnikom pogosto več časa namenijo izobraževanju in so bolj osredotočeni na kariero.
27. 1. 2026 | 18:00

Več iz teme

ljubezenpartnerstvočustvasreča
ZADNJE NOVICE
17:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Na gugalnici nad Ljubljansko kotlino

Kriška gora je idealna za pobeg na sonce; več kilometrov dolg greben se vleče skorajda natančno v smeri zahod–vzhod.
29. 1. 2026 | 17:15
16:54
Novice  |  Svet
UMOR ALEXA PRETTIJA

Trump podpornike razburil z izjavo, ki bi ga lahko drago stala! Pred polno restavracijo je rekel tole ...

Skupine za pravice do orožja, vključno z bolj radikalno skupino Ameriški lastniki orožja, so poudarile, da je Pretti orožje nosil zakonito.
29. 1. 2026 | 16:54
16:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKNJA

Na Ajdovskem med vožnjo več voznikov poškodovalo osebno vozilo, vzrok za to pa pri vseh enak

Težave v prometu je delala večja luknja na vozišču, ki pa so jo vsaj začasno nato sanirali.
29. 1. 2026 | 16:37
16:15
Novice  |  Svet
TRG

Električni avtomobili ali brez subvencij nam živeti ni

Nemčija vrača podporo za električne modele, a tudi za priključne hibride.
Gašper Boncelj29. 1. 2026 | 16:15
16:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Pečen brokoli po preprostem receptu, ki navduši tudi največje skeptike

Brokoli bo najboljši, kar ste jih kdaj jedli, če ga pripravite na ta enostavni način.
Miroslav Cvjetičanin29. 1. 2026 | 16:00
15:53
Novice  |  Slovenija
PREDAJA

Ste slišali, koliko orožja so ljudje pri nas predali policiji? Med drugim so tudi bombe in 49 metrov vžigalne vrvice

Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja.
29. 1. 2026 | 15:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki