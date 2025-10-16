Pet fizičnih značilnosti, ki jih ženske najprej opazijo pri moškem

Čeprav pri trajni ljubezni glavno vlogo igrata osebnost in značaj, znanstvene raziskave in izkušnje žensk kažejo, da obstaja nekaj fizičnih lastnosti, ki takoj pritegnejo pogled in ustvarijo prvi vtis.

Zadovoljna.hr izpostavlja pet takšnih, ki jih ženske najprej opazijo pri moškem:

Oči

Oči so pogosto prva stvar, ki pritegne pozornost, saj razkrivajo značaj in čustva. Pogled je lahko topel, zapeljiv ali samozavesten, kar najpogosteje pusti močan prvi vtis.

Ni čudno, da številne ženske pravijo, da so se v pogledu nekoga izgubile.

FOTO: Gettyimages

Nasmeh

Iskren nasmeh kaže na dostopnost in pozitiven odnos. Moški, ki se ne boji nasmehniti, deluje vedro in samozavestno.

Poleg tega nasmeh hitro ustvari občutek topline in povezanosti.

Višina

Čeprav višina sama po sebi ni odločilna, večina žensk priznava, da jih visoki moški takoj pritegnejo.

Bolj kot sami centimetri je pomemben občutek zaščite in moči, ki ju višina simbolno predstavlja.

FOTO: Gettyimages

Ramena in drža

Široka ramena in pokončna drža se povezujejo z možatostjo in samozavestjo.

Moški, ki stoji vzravnano, daje vtis moči, varnosti in stabilnosti: lastnosti, ki se mnogim zdijo zelo privlačne.

Roke

Ne glede na to, ali gre za čvrst stisk roke ali način gestikulacije: roke pogosto pritegnejo pozornost.

Lahko razkrivajo moč, nežnost ali občutek za podrobnosti, kar številnim ženskam veliko pomeni.