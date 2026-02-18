  • Delo d.o.o.
NE VIDEZ IN DENAR

Teh 5 lastnosti ima skoraj vsak, ki je v dolgi in srečni zvezi

Nekatere zaželene lastnosti intimnega partnerja so domala univerzalne.
M. Fl.
 18. 2. 2026 | 19:44
Ko gre za zvezo ali zakon, ima vsak svoj seznam prioritet in lastnosti, ki jih želi pri partnerju. Kljub temu pa obstajajo nekatere značilnosti, ki so univerzalno zaželene tako pri ženskah kot pri moških. Strokovnjaki se strinjajo, da ste našli pravega ali pravo, če ima teh pet lastnosti:

Iskrenost

Univerza v Rochesterju je izvedla raziskavo, v kateri je spremljala vedenje 200 parov. Ta je pokazala, da je iskrenost eden najboljših pokazateljev srečne in uspešne zveze. Izkazalo se je, da partnerji, ki ostanejo skupaj, cenijo iskrenost tudi takrat, ko je resnica neprijetna. Če torej partner noče lagati in nima potrebe po izmišljanju opravičil za svoje besede in dejanja, obstaja velika verjetnost, da ste našli pravega.

Zanesljivost

Vsak si ob sebi želi osebo, na katero se lahko vedno zanese. Ne glede na to, ali potrebujete družbo za kino, fizično moč za premikanje težke omare v dnevni sobi ali ramo za jok. Nekdo, ki je obljubil, da bo ob vas, in svojo obljubo drži, je pravo bogastvo, ki ga je treba ceniti.

Sočutje

Empatija oziroma sočutje je sposobnost globokega razumevanja misli, občutkov in pogleda na svet druge osebe. Empatičen človek se zna vživeti v položaj sočloveka, kar mu pomaga, da ga bolje razume, ga ne obsoja in z njim lahko zgradi kakovostnejši odnos. Ko do ljubljene osebe pristopa s sočutjem, s tem pokaže, da mu je zanjo in za vse kar doživlja, resnično mar.

Avtentičnost

Ste vedeli, da so raziskave pokazale, da so ženske raje z avtentičnim porednim fantom kot z nekom, ki se le pretvarja, da je dober? Avtentičnost je vrlina,  zavestno stanje, v katerem oseba živi in sprejema odločitve v skladu s svojimi vrednotami, prepričanji in identiteto. Pomeni doslednost v vedenju, iskrenost do sebe in drugih ter sprejemanje lastnih pomanjkljivosti. Vsak želi biti z nekom, ki se ne pretvarja in mu zato lahko zaupa.

Smisel za humor

Smisel za humor je zelo pogosto visoko na seznamu zaželenih lastnosti. Čudovito je imeti ob sebi nekoga, ki nas zna nasmejati. Seveda to ne pomeni, da nekdo hrepeni po nekom, ki ničesar ne jemlje resno, temveč po osebi, ki natančno ve, kdaj je treba biti resen, in kdaj se dobro pošaliti, piše Zadovoljna.hr.

