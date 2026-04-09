SLABO

Pet laži, ki vas držijo v toksični zvezi

Odkrijte, kaj vam preprečuje, da bi zaživeli v srečnejšem odnosu.
M. Fl.
 9. 4. 2026 | 18:00
Ko je odnos slab, je povsem naravno, da krivdo pripišemo partnerju. Takrat sebe vidimo kot nedolžne, včasih celo kot žrtev. Vendar uspešni pari znajo preseči občutek krivde in samopomilovanja. Sodelujejo, spreminjajo slabe vzorce komunikacije in skupaj rešujejo težave, kar močno vpliva na srečo obeh. V disfunkcionalnih razmerjih je slika drugačna. Partnerja se medsebojno obtožujeta, prepiri trajajo ure, odnos pa se le slabša. Treba je razumeti, da nikoli nima samo eden prav in da vsi delamo napake. To pomeni, da mora, kadar se zadeve zapletejo, vsak sprejeti svoj del odgovornosti, ne pomeni pa tega, da je nekdo kriv za neprimerno obnašanje drugega. Prav tako je pomembno prepoznati laži, zaradi katerih ostajate v nezdravi zvezi. Niza jih portal sensa.rs.

Vse imam pod nadzorom

Ta laž temelji na prepričanju, da ste odgovorni za partnerjeva čustva. Namesto iskrene bližine začnete, da bi se izognili sporom hoditi, kot radi rečemo, po jajcih. Če skrivate svoja čustva, olepšujete resnico ali se izogibate iskrenosti samo zato, da ohranite mir, ne gre za obvladovanje zadev,  temveč za strah. Takšno obnašanje le odlaša reševanje težav. Pravi nadzor pomeni iskreno izražanje in upoštevanje drug drugega.

Znam se spopadati s stresom

Odrazi živčnosti, kot so stiskanje pesti, grizenje nohtov ali potiskanje čustev, niso nedolžni, to so znaki, da nekaj ni v redu. Umikanje, opravičevanje brez razloga ali prenašanje vsega zaradi ljubega hišnega miru ne rešujejo težav. Sčasoma ustvarjajo še večje čustvene rane. Dolgoročno potlačena čustva vedno pridejo na površje.

Ljubim svojega partnerja

Čeprav se sliši neprijetno, včasih to ni ljubezen. Če zaradi nekoga žrtvujete svoje dostojanstvo, samospoštovanje, sanje ali notranji mir, to ni ljubezen. To je potreba po tem, da nekoga rešite ali dokažete, da je vaša ljubezen dovolj. Prava ljubezen ne uničuje, ampak podpira, gradi in spoštuje oba partnerja.

Moj partner me ljubi

Če doživljate zlorabo,  to prav tako ni ljubezen. Če nenehno trpite, molčite in živite v strahu ter le upate, da bo bolje tudi ne. Ljubezen se ne kaže le v besedah, ampak predvsem v dejanjih. Če je ni v vedenju, je ni niti v odnosu. Zveza, ki temelji na preživetju namesto na medsebojni skrbi, ne more biti zdrava.

Tako je v vsaki zvezi

To je najnevarnejša laž, saj opravičuje vse druge. Zdrava zveza, čeprav v vsaki včasih res prihaja do težav, ni nenehen boj. Temelji na ravnovesju, spoštovanju in podpori. Partnerja sta enakovredna in skupaj rasteta. Če eden vedno daje, drugi pa le jemlje, to ni kvaliteten odnos, ampak neravnovesje. Ko prepoznate te laži, storite prvi korak k spremembi,  le ta lahko prinese izboljšanje odnosa ali odhod iz njega. V obeh primerih se vse začne z iskrenostjo do sebe.

SLABO

