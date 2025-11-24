Spopadanje z bolečo resnico ali prevzemanje odgovornosti za lastne napake je pogosto težje, kot sprejeti tolažilno, a neresnično podobo realnosti. Zato se mnogi, včasih tudi nezavedno, odločijo zavajati sami sebe, saj tako začasno zmanjšajo pritisk in nelagodje. Vendar na dolgi rok takšen način samoobrambe nikoli ne vodi do lepšega življenja, temveč prinaša škodljive posledice. Nekatere laži, ki si jih govorimo, lahko začasno res ublažijo bolečino, druge pa so toksične že v najmanjših količinah. Ključno je prepoznati negativne učinke takšnega početja. Sensa.hr niza pet najbolj škodljivih laži, ki si jih ljudje nenehno govorijo sami sebi.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Nimam časa

Ko je obdobje polno obveznosti, se pogosto izgovarjamo, da za nekaj nimamo dodatnega časa. Rešitev je v pravilnem postavljanju prioritet. Tudi če se poslovne obveznosti nenadoma povečajo, to ne pomeni, da ne moremo najti časa za bližnje, za vadbo ali za hobije, torej za tisto, kar nas resnično izpolnjuje.

Brez tega ne morem živeti

Močna navezanost na določene ljudi ali stvari ni redka, vendar to ne pomeni, da brez njih ne bi mogli živeti. Res je, da nas lahko, ko nekdo ali nekaj zapusti naše življenje, obideta velika žalost in bolečina, a vsak lahko najde način, kako premagati neprijetne okoliščine in nadaljevati svoje življenje.

FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Ničesar ne obžalujem

Bilo bi lepo, če ne bi ničesar obžalovali, a to skoraj nikoli ni mogoče. Obžalovanje je naraven odziv, na določeno ravnanje, situacijo, besede ... V tem ni nič slabega; obžalovanje je treba sprejeti in naslednjič ravnati drugače. To, ne pa zatiranje čustev, je način do uspeha in boljšega počutja.

Takšen/takšna sem

Ste kdaj nekomu rekli, da ste preprosto taki in se ne morete spremeniti? Zato tako ravnate, govorite, se obnašate ... Verjetno, tako kot večina, ste. Vsak ima svoje pomanjkljivosti, a to ne pomeni, da na njih ne bi mogli delati in se izboljšati. Delo na sebi je neprekinjen proces in vsak majhen korak nas približa boljši različici samega sebe.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Celo življenje me spremlja slaba energija

Prevzemanje odgovornosti za svoje življenje je težko, a nujno. Ko stvari ne gredo po načrtih, je pogosto lažje reči, da nas spremlja nesreča, ki nas odvrača od uspeha. Vendar je takšen odziv napačen. Koristnejše je sprejeti dejstvo, da smo sami sprejeli odločitve, ki niso prinesle želenega rezultata in bi naslednjič morali sprejeti drugačne ali ravnati drugače.