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Pet najbolj bolečih izjav partnerja: povzročajo težke rane

Tudi na videz nedolžne besede lahko načnejo zaupanje, vzbudijo občutek zavrnjenosti in počasi uničijo še tako močno zvezo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages
M. Fl.
 11. 11. 2026 | 20:15
5:46
A+A-

Vsak se najbrž strinja, da so partnerski odnosi zahtevni in da je treba vanje vlagati veliko truda. Za zdravo in srečno zvezo sta ključnega pomena odprta komunikacija in medsebojno razumevanje. Toda včasih lahko že nekaj nepremišljenih besed spremeni dinamiko odnosa in sčasoma pripelje celo do razhoda. Nekatere izjave so še posebej boleče, saj prihajajo od nekoga, od katerega pričakujemo ljubezen, podporo in razumevanje. Prav zato so njihove posledice opazne še dolgo po tem, ko so bile izrečene. Pet srce parajočih izjav, ki jih je v ljubezenskem odnosu težko slišati, niza Your Tango.

»Vseeno mi je.«

Ko partner drugemu reče »vseeno mi je«, s tem pokaže veliko mero brezbrižnosti in pomanjkanja spoštovanja. Gre za kratko, a izjemno bolečo izjavo, s katero sporoča, da ga ne zanima, kaj druga oseba čuti, kaj si želi ali kaj mu poskuša povedati. Takšne besede lahko sprožijo celo strah pred zapustitvijo, saj jih izreče nekdo, od katerega pričakujemo ljubezen in skrb. Še tako močna zaljubljenost namreč ne more preprečiti, da bi odnos začel razpadati zaradi dolgotrajne čustvene brezbrižnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Če bi me res ljubil/-a ...«

Ta izjava je oblika čustvene manipulacije, saj partner svojo ljubezen uporablja kot sredstvo za doseganje cilja. Njegov namen je pogosto vzbuditi občutek krivde, zaradi katerega se druga stran počuti dolžno ustreči njegovim zahtevam. Za nekoga, ki je resnično zaljubljen, so takšne besede še posebej boleče. Ljubezen namreč ne bi smela biti pogojena z izpolnjevanjem zahtev ali dokazovanjem čustev. Zdrav partnerski odnos temelji na vzajemnosti, spoštovanju in pripravljenosti obeh, da nekaj dajeta in sprejemata. Če eden od partnerjev ne želi prispevati k odnosu, ni pravično, da vsa odgovornost pade na drugega.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Nimam časa za to.«

Seveda je povsem razumljivo, da včasih nimamo časa za nepomembne stvari, zlasti med napornim delovnim dnem. Povsem drugače pa je, če partner to izreče takrat, ko ga prosimo za pogovor, razumevanje ali ko poskušamo rešiti nesoglasje. Nekateri ga uporabljajo kot način, da prekinejo neprijeten pogovor in se umaknejo iz spora. Namesto da bi poskušali najti rešitev, jim je pomembnejše, da v prepiru zmagajo. Takšno vedenje imenujemo čustveni umik oziroma čustveno zapiranje vase.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages
FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Klinična psihologinja Ellie Wilde pojasnjuje, da se nekdo med pogovorom ali prepirom lahko popolnoma umakne iz interakcije, se zapre vase in preneha odzivati. Namesto da bi se soočil s težavo, postane povsem otopel. Za partnerja, ki si želi rešiti težavo in vzpostaviti stik, je takšen odziv zelo boleč. Občutek ima, da njegove besede niso slišane in da njegova čustva niso pomembna.

»Preveč si odvisen/-na od mene.«

Osebe, ki imajo bolj tesnoben stil navezanosti, so verjetno že kdaj slišale, da so v odnosu preveč zahtevne ali da potrebujejo preveč pozornosti. Takšne besede pa močno prizadenejo. Še posebej boleče je, ko ima nekdo občutek, da partnerju daje vse, se trudi za odnos in si želi bližine, nato pa dobi občutek, da je vsega preveč. Označevanje življenjskega sopotnika z žaljivimi izrazi ni nikoli dober način komunikacije. Takšne besede lahko pri drugi osebi sprožijo strah pred zapuščenostjo in povečajo tesnobo, saj se v odnosu ne počuti več varno.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strokovnjaki z inštituta Gottman poudarjajo, da lahko oznaka, da je nekdo »preveč zahteven«, hitro povzroči dvom o samem sebi. Toda imeti čustvene potrebe in jih znati izraziti ni slabost, temveč znak čustvene zrelosti in samozavedanja. Vsi smo ljudje in vsi potrebujemo bližino, pozornost, razumevanje ter občutek varnosti. Želja po ljubezni in povezanosti sama po sebi še ne pomeni, da smo preveč zahtevni.

»Najbolje bo, da se razideva.«

Grožnja z razhodom ali ločitvijo je ena najbolj zastrašujočih in bolečih stvari, ki jih lahko človek doživi v partnerskem odnosu. Takšno vedenje je izjemno obremenjujoče, saj prinaša občutek, da lahko že ena napačna beseda ali poteza pomeni konec zveze. Ponavljajoče se grožnje z razhodom močno škodujejo odnosu, saj ustvarjajo občutek negotovosti in rušijo zaupanje.

FOTO: Zinkevych/Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Ljubezenski odnos bi moral zagotavljati občutek sprejetosti, ljubezni in varnosti, ne pa občutka, da moramo ves čas paziti na vsako svojo besedo in dejanje. Osebe, ki so bile v toksičnih odnosih, so takšne besede verjetno že slišale. Zaradi njih se počutijo negotove, prestrašene in nezaželene. Sčasoma lahko celo prenehajo poskušati reševati odnos, saj dobijo občutek, da zanj ni več vredno vztrajati.

Besede lahko ranijo bolj, kot si mislimo

Ljubezen bi morala biti prostor, v katerem se počutimo varne, sprejete in spoštovane. Nesoglasja so normalen del vsakega odnosa, vendar je pomembno, kako se partnerja z njimi spopadata. Ni treba, da se vedno strinjamo, pomembno pa je, da znamo drug drugega poslušati, spoštovati čustva in se pogovarjati brez poniževanja, manipuliranja ali groženj. Včasih namreč zveze ne uničijo velike napake, temveč besede in vedenje, ki se ponavljajo tako dolgo, da se eden od partnerjev v razmerju ne počuti več ljubljenega.

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