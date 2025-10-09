  • Delo d.o.o.
VZGOJA

Pet največjih starševskih napak

Vse, kar vsak dan počnemo z otroki, vpliva na njihov razvoj in določa to, kakšni odrasli bodo postali.
M. Fl.
 9. 10. 2025 | 15:00
3:22
A+A-

Starševstvo je čudovita, a izjemno zahtevna naloga, zato ni presenetljivo, da mnogi menijo, da je to najtežji poklic na svetu. Tudi najbolj ljubeči in predani starši včasih sprejemajo odločitve, ki lahko negativno vplivajo na otrokovo samozavest, navade in čustveni razvoj.

Na srečo lahko z zavedanjem teh napak in z manjšimi spremembami v vsakdanji rutini izboljšamo odnos z otrokom in mu pomagamo razviti zdrave življenjske navade ter veščine. Katere so največkrat usodne napake staršev?

Prevelika potreba po nadzoru

Starši pogosto želijo nadzorovati vsak vidik otrokovega življenja, od igre do domačih nalog. Čeprav je naravno, da želimo otroka zaščititi, lahko prekomerna kontrola povzroči tesnobo, frustracijo in pomanjkanje samostojnosti.

Pomembno je, da otroku omogočimo, da sprejema manjše odločitve in se uči iz svojih napak,  tako kot smo se nekoč tudi sami.

Nedoslednost pri pravilih

Eden največjih izzivov v vzgoji je doslednost pri pravilih, navadah in rutini. Če otroka enkrat za nekaj kaznujemo, drugič pa se mu smejimo, ali če ne vztrajamo pri tem, da si mora vsak večer umiti zobe, bo le težko razvil odgovornost in samodisciplino.

Ko so pravila včasih stroga, drugič pa jih ni, otrok postane zmeden in težje razume, kje so meje. Jasna in dosledna pravila ustvarjajo občutek varnosti in stabilnosti.

Prevelika pričakovanja

Starši včasih postavljajo previsoke cilje, naj gre za šolski uspeh, športne dosežke ali vsakdanje vedenje.

Tak pritisk lahko pri otroku povzroči stres, občutek neuspeha in zmanjšano samozavest.

Zato je pomembno, da so pričakovanja realna, prilagojena otrokovi starosti in zmožnostim. Tako bo otrok napredoval brez nepotrebnega pritiska in hkrati ohranil občutek lastne vrednosti.

Zanemarjanje čustvenih potreb

Otroci se ne učijo le s pomočjo pravil in nalog, ampak tudi s čustvi, ki jih vsak dan doživljajo. Ignoriranje njihove žalosti, strahu ali jeze negativno vpliva na njihov čustveni razvoj in ovira razvoj čustvene inteligence.

Odprt pogovor o občutkih, poslušanje in sočutje so za zdravo čustveno rast ključnega pomena.

Otrok mora vedeti, da so vsa njegova čustva normalna, mora jih znati prepoznati in se o njih odkrito pogovarjati.

Primerjanje z drugimi otroki

Primerjanje otroka z vrstniki ali sorojenci lahko resno škodi njegovi samozavesti in povzroči občutek manjvrednosti.

Namesto tega se osredotočite na njegov napredek in uspehe. Poudarjajte, kaj ga dela posebnega, v čem je dober in kaj ga odlikuje.

Vsak otrok je edinstven, prav to je njegova največja moč.

Čeprav je starševstvo zahtevna pot, že majhne spremembe v razmišljanju in ravnanju lahko pomenijo veliko razliko.

Otrok, ki odrašča ob razumevajočem, doslednem in sočutnem staršu, ima veliko več možnosti, da odraste v zadovoljnega, samozavestnega človeka, piše Glossy.rs.

