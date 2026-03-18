To je pet opozoril, da se nimate dovolj radi

Namesto da bi razvijali nežnost in zdrav odnos do sebe, mnogi, pogosto nezavedno, negujejo vzorce, ki jih vodijo v samokritičnost, tesnobo in čustveno izčrpanost. Gre za drobne, skoraj neopazne navade, ki na dolgi rok nižajo občutek lastne vrednosti in oddaljujejo od zadovoljnega ter izpopolnjenega življenja. Prav ta vsakodnevna vedenja najbolj tiho spodkopavajo notranji mir. Psihologi poudarjajo, da obstaja več navad, ki se pojavljajo pri osebah, ki se težko povežejo z občutkom ljubezni do sebe. Te niso znak neuspeha, temveč nežen opozorilni znak, da nekaj v nas potrebuje pozornost, toplino in razumevanje. Katere so te navade, niza sensa.hr.

Perfekcionizem

Pogosta lastnost ljudi, ki so strogi do sebe, je perfekcionizem, nenehna težnja po popolnosti. To pomeni postavljanje izjemno visokih standardov, kjer je vse manj od popolnega razumljeno kot neuspeh. Perfekcionisti s težavo sprejemajo napake, saj jih doživljajo kot osebne pomanjkljivosti. Zato si, kadar ne dosegajo svojih pričakovanj, težko izkazujejo razumevanje in prijaznost. Čeprav želja po odličnosti sama po sebi ni slaba, lahko pretirana težnja po popolnosti vodi v pretirano samokritičnost in pomanjkanje sočutja do sebe.

Nelagodje pri sprejemanju pohval

Osebe z nizkim samospoštovanjem težko sprejemajo pohvale, saj imajo občutek, da si jih ne zaslužijo. Raziskave kažejo, da tisti z nizko samozavestjo velikokrat zavračajo pohvale oziroma zmanjšujejo pomen svojih dosežkov. Ob pohvali jim je neprijetno, včasih celo dvomijo o iskrenosti lepih besed.

Zanemarjanje lastnih potreb

Ena od najpogostejših navad, ki pričajo o tem, da se nekdo nima dovolj rad, je zanemarjanje lastnih potreb: preskakovanje obrokov, pomanjkanje spanja ali žrtvovanje prostega časa zaradi dela ali drugih oseb. Ko stalno postavljamo potrebe drugih pred svoje, to lahko pomeni, da sebe ne cenimo dovolj. Skrb za duševno in telesno zdravje je nujna. Pomembno je vedeti: skrb zase ni sebičnost, je nekaj kar si mora privoščiti vsak.

Težave pri izražanju čustev

Posamezniki, ki imajo nizko samospoštovanje, pogosto težko izražajo svoja čustva. Lahko imajo občutek, da njihova niso dovolj pomembna, zato jih, zlasti negativna, potiskajo vase. Izražanje čustev je ključno za duševno zdravje in odnose. Če vam je to težko, je to lahko znak, da potrebujete več razumevanja in nežnosti do sebe.

Podcenjevanje lastnih dosežkov

Najizrazitejši znak pomanjkanja ljubezni do sebe je nenehno podcenjevanje ali ignoriranje lastnih dosežkov. Osebe, ki so nagnjene k temu, se osredotočajo predvsem na neuspehe, medtem ko uspehe spregledajo. Pogosto menijo, da njihovi dosežki niso vredni priznanja, kar vodi v izkrivljeno sliko o sebi, slabša samopodobo in še otežuje gojenje ljubezni do sebe.