Pet pogosto spregledanih toksičnih lastnosti

Ko nekdo hitro pride v naše življenje in nas na prvi pogled očara, pogosto nevede spregledamo njegove slabe lastnosti. Te se lahko skrivajo za na videz običajnim vedenjem in jih zato težko prepoznamo kot škodljive. Kljub temu je dobro, da si za trenutek snamemo rožnata očala in realno ocenimo odnos. Če pri partnerju ali prijatelju prepoznate naslednje vzorce, obstaja velika verjetnost, da ste v toksičnem odnosu. To še ne pomeni, da ga morate takoj prekiniti, pomeni pa, da je čas za resen pogovor o občutkih in mejah. Pomembno je tudi, ali druga oseba vaše občutke spoštuje, saj je njihovo ignoriranje prav tako znak toksičnega vedenja.

Nezanesljivost

Morda se zdi normalno, da nekdo občasno odpove dogovor, vendar se, če to postane stalnica, zaupanje postopoma ruši. Neprijetno je, ko ne morete računati na osebo ali načrtovati pomembnih trenutkov z njo. Takšna negotovost ne vpliva le na zaupanje, ampak vas lahko pripelje do dvoma v celoten odnos.

Šale, ki presegajo mejo

Vsak odnos ima meje humorja. Če jasno poveste, kje vas šala prizadene, druga stran pa to kljub temu ignorira, gre za pomanjkanje spoštovanja. Občasna prekoračitev meje se lahko zgodi vsakomur, vendar ponavljajoče se žaljive šale kažejo na toksičen vzorec vedenja.

Potreba po vedno imeti prav

Stalna potreba po tem, da ima nekdo vedno prav, je pogosto oblika manipulacije. V takem odnosu se lahko počutite neslišani in nespoštovani, kar postopoma vodi v to, da se izogibate pogovorom, saj veste, da vaše mnenje ne bo upoštevano.

Ignoriranje vaših občutkov

Če imate občutek, da v prisotnosti določene osebe ne smete izraziti svojih čustev, ker jih bo ta ignorirala ali omalovaževala, gre za opozorilni znak. Pogosto takšni ljudje vaše težave primerjajo s svojimi, ki so zanje seveda bolj pomembne, ali jim ne pripisujejo realne teže. Tak odnos čustveno razvaja in oslabi samopodobo tistega, katerega čustva so vedno znova preslišana.

Nenehno vodenje evidenc

V zdravih odnosih obstaja naravno ravnotežje med dajanjem in prejemanjem. Težava nastane, ko nekdo nenehno beleži, kdo je kaj naredil, in vas obtožuje, da vi storite manj. Takšno vedenje ustvarja občutek dolga in pritiska ter odnose namesto v zaupanje, spreminja v poslovno matematiko.

Če se prepoznate v teh opisih, je morda čas, da odnos ponovno ocenite in postavite jasne meje. Ne zaradi konflikta, temveč zaradi lastnega čustvenega zdravja, priporoča Miss zdrava.