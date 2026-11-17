Morda ste nekomu pomagali v najtežjih trenutkih, ga poslušali, ko drugi niso imeli več potrpljenja, mu posojali denar, čeprav ste morali sami varčevati, in odpovedovali svoje načrte zaradi njegovih težav. Ko pa ste enkrat zavrnili njegovo prošnjo, ste nenadoma postali sebični, brezčutni in nehvaležni. Dobrota sama po sebi ni težava. Ta nastane, ko jo drugi začnejo jemati kot nekaj samoumevnega in vašo pripravljenost pomagati spremenijo v svojo pravico ne glede na to, čemu se morate njim v korist odreči sami. Obstaja pet vrst posameznikov, ob katerih postopoma izgubljate denar, energijo, duševni mir in celo samospoštovanje, zato bi jih morali prepoznati ter jih izbrisati iz življenja.

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Tisti, ki se na vas spomnijo samo takrat, ko nekaj potrebujejo

Poznate posameznike, ki vas pokličejo samo takrat, ko potrebujejo uslugo, denar ali pomoč? Kadar so v stiski, ste prvi na seznamu. Ko pa pomoč potrebujete vi, nikoli nimajo časa. To ne pomeni, da morate prekiniti odnos z vsakim, ki vam ne vrača uslug v enaki meri. Pomembno pa je razlikovati med iskreno bližino in koristjo, ki jo ima nekdo od vas. Človek, ki mu je resnično mar za vas, se bo zanimal za vaše življenje tudi takrat, ko od vas ničesar ne potrebuje.

Tisti, ki vas krivijo za vse svoje težave

Nekateri za svoje neuspehe vedno krivijo druge. Za slabo službo je kriv šef, za nesrečen zakon partner, za neuspehe v življenju pa starši ali okoliščine. Lahko jim neštetokrat ponudite konkretno pomoč, poiščete službo, uredite stike ali predlagate rešitve, toda če sami niso pripravljeni narediti niti najmanjšega koraka, vaša pomoč postane neskončna obveznost.

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Še huje je, ko na koncu za njihove težave krivijo prav vas. Če jim svetujete, vas obtožijo, da jih ne razumete. Če jim nehate pomagati, ste sebični. Pomembno je razumeti razliko med sočutjem in prevzemanjem odgovornosti za življenje nekoga drugega. Lahko ste nekomu v oporo, a to ne pomeni, da bi morali reševati vse njegove težave.

Tisti, ki ne prenesejo vašega uspeha in sreče

To je ena najbolj neprijetnih oblik odnosov, saj se ljubosumje pogosto skriva za prijaznim nasmehom. Kupite novo pohištvo? Takoj slišite, da je danes vse nekakovostno. Vrnete se z lepih počitnic? Nekdo vas opozori, da bi bilo bolje prihraniti denar. Začnete uresničevati dolgoletne sanje? Slišite, da je za to že prepozno.

Takšne osebe pogosto zmanjšujejo pomen vaših dosežkov in vam jemljejo veselje do stvari, ki vas osrečujejo. Seveda vsaka kritika ne pomeni ljubosumja. Toda če nekdo nenehno zmanjšuje vaše uspehe, dvomi o vaših sposobnostih in krati vaše navdušenje, mu ne dovolite, da odloča o vaših življenjskih željah ali vam s svojimi pripombami jemlje veselje.

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Tisti, ki zahtevajo spoštovanje, sami pa ga ne izkazujejo

Nekateri pričakujejo, da bodo drugi vedno upoštevali njihove želje, sami pa ne spoštujejo tujih odločitev. To se pogosto dogaja tudi v družinah. Otroci začnejo odločati namesto starejših staršev, kaj bodo kupili, kako bodo porabljali denar in kako bodo preživljali prosti čas.

Skrb za sočloveka je pomembna, vendar obstaja velika razlika med skrbjo in nadzorovanjem. Skrb ohranja človekovo dostojanstvo, nadzor pa mu jemlje pravico do lastnih odločitev. Vsak ima pravico do svojih želja, načrtov in samostojnosti. Ljubezen do nekoga ne pomeni, da se mora odpovedati sebi. Spoštovanje mora biti obojestransko, ne pa nekaj, kar zahtevamo samo zase.

Tisti, ki se vrnejo, ko se končno naučite živeti brez njih

Včasih se osebe, ki so nas nekoč prizadele, znova pojavijo prav takrat, ko končno najdemo svoj mir. Morda so nas zapustili v najtežjih trenutkih, nas razočarali ali leta izkoriščali našo dobroto. Dolgo smo iskali opravičila za njihovo vedenje, čakali na spremembe in upali, da bo nekoč drugače. Potem pa se naučimo živeti brez njih. Ne čakamo več na njihove klice, ne pričakujemo opravičil in znova najdemo zadovoljstvo v vsakdanjem življenju.

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Prav takrat se pojavi sporočilo: »Živjo, kako si? Dolgo se nisva slišala.« Pogovor se začne z obujanjem lepih spominov, kmalu pa se lahko pojavi že znana prošnja: za denar, uslugo ali pomoč pri težavah. Seveda ni vsak ponovni stik posledica slabih namenov. Ljudje se lahko spremenijo, priznajo napake in iskreno želijo popraviti odnose. Toda pomembno je vedeti, da odpuščanje ne pomeni nujno ponovne bližine.

Nekomu lahko odpustite, ne da bi ga znova spustili v svoje življenje. Lahko sprejmete opravičilo, vendar mu ne zaupate več svojih skrivnosti. Lahko mu želite vse dobro, a se kljub temu odločite, da ne bo več del vašega vsakdana. Nočete namreč, da bi vas spet prizadel, opozarja stil.kurir.rs.