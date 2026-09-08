Pet vrst toksičnih prijateljev, ob katerih se vedno počutite slabo

Bodite pozorni na ljudi, v družbi katerih se sicer ne počutite slabo, vendar za seboj puščajo toliko negativne energije, da jo čutite še več dni. Obstaja nekaj značilnih oblik vedenja, po katerih lahko prepoznate prikrito škodljivega prijatelja ali prijateljico. Takšnih prijateljstev ni treba nujno končati, vendar je dobro imeti odprte oči in drugo osebo občasno opozoriti na vedenje, ki vam ne ustreza. Katere prijateljice niso vselej najboljša družba?

FOTO: Tamara Dragovic/Gettyimages

Prijateljica, ki vas vzgaja

V svojem življenju ima urejeno domala vse, do vas pa se vede kot vzgojiteljica. Tako zelo je osredotočena na življenjski slog, da pri vas nenehno išče napake in razlaga, kaj smete in česa ne smete jesti, piti ali početi. Njeni nasveti se pogosto razširijo tudi na količino telesne aktivnosti, izbiro oblačil, glasbe in družbe. Čeprav so njeni nameni morda dobronamerni, vam bo takšna prijateljica prej povzročila komplekse kot vas zares motivirala.

Prijateljica, ki bere misli

Prepričana je, da natančno ve, kaj ste želeli reči, zato vam do konca ne pusti povedati niti stavka. Nenehno vam skače v besedo, dokončuje vaše misli ali pove zgodbo namesto vas. Njeno navdušeno pritrjevanje in dopolnjevanje vaših besed se morda zdi kot znak, da vas odlično pozna in razume, vendar takšno vedenje v resnici pomeni, da želi prevzeti pogovor in biti v središču pozornosti.

FOTO: Gettyimages

Prijateljica iz preteklosti

Zelo si želi ohraniti prijateljstvo, ki traja že od otroštva. Poznata se morda že iz vrtca, vendar se vajini življenji sčasoma spremenita. Ko se srečata, vas zato vedno znova potegne v pripovedovanje zgodb iz otroštva in obujanje dobrih starih časov. Spomini so seveda dragoceni, toda če danes nimata več veliko skupnega, lahko vajin odnos hitro obstane v preteklosti. Takšnega prijateljstva ni treba prekiniti, vendar poskusita vanj vnesti nekaj novega in poiskati skupne interese, ki jih imata danes.

FOTO: Gettyimages

Prijateljica, ki se nenehno pritožuje

Vedno znova se pritožuje nad vsem in vsakomer, tudi kadar za to nima pravega razloga. Še pomembneje: ničesar ne poskuša spremeniti. Pripoveduje o istih težavah in dogodkih ter si prizadeva, da bi tudi vas potegnila v svojo negativnost. Če ji bo uspelo, boste tudi sami zelo hitro začeli doživljati nezadovoljstvo, jezo in frustracijo zaradi stvari, na katere pravzaprav nimate nobenega vpliva.

FOTO: Gettyimages

Prijateljica, ki se grobo šali

Težko je biti v družbi človeka, ki uživa v sarkastičnih in krutih šalah ter komentarjih, s katerimi ponižuje druge. Morda se sicer ne šali na vaš račun, vendar se po druženju z njo vseeno počutite neprijetno. Takrat se je vredno vprašati: če tako govori o drugih, kaj pove o meni, ko me ni zraven? Zdrav prijateljski odnos bi moral prinašati občutek varnosti, sprejetosti in medsebojnega spoštovanja. Če ste po druženju z določeno osebo redno izčrpani, negotovi ali slabe volje, je morda čas, da bolj pozorno pogledate, kaj se v vajinem odnosu zares dogaja, svetuje miss zdrava.