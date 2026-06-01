Pet znakov, da je vaš partner sebičen v postelji (in kaj storiti)

Včasih je težko z gotovostjo vedeti, ali je partner med intimnim aktom sebičen ali se tako vedemo sami. V trenutkih strasti se nekdo morda sploh ne opazi, da ne daje tistega, kar druga stran potrebujete za orgazem in občutek zadovoljstva. Dobra novica je, da se to lahko spremeni in da lahko z več pozornosti do potreb drugega oba bolj uživata v seksu. Če je vaš partner tisti, ki je morda preveč osredotočen nase, obstaja nekaj znakov, ki to razkrivajo. Obstajajo pa tudi načini, kako jasno povedati, kaj potrebujete.

Trudite se samo vi

Če vam partner, potem ko ste vi zadovoljili njega, ne ponudi oralnega seksa, je morda bolj osredotočen na lasten užitek. Seksologinja in terapevtka Jenni Skyler za portal Well+Good pravi: »Kadar vedno samo leži in pričakuje, da bo pri ustvarjanju erotičnega vzdušja le na vas, ni dvoma, da je partner sebičen v postelji.«

Dodaja, da se sebičen partner pogosto ne vključuje v dotikanje druge osebe. Včasih je razlog lahko tudi pretekla travma, zaradi katere je dotik zanj sprožilec, kar se lahko kaže kot odmaknjenost ali sebičnost. V drugih primerih preprosto pričakuje občudovanje brez vračanja pozornosti. V vsakem primeru je čas za pogovor. Pomembno je vzpostaviti komunikacijo in povedati, česa ne dobivate. V nekaterih primerih, zlasti če so prisotne travme, je koristna tudi partnerska terapija.

Predigra skoraj ne obstaja

Hiter seks ima svoje mesto, vendar če partner redno preskoči predigro, je to lahko znak, da želi čim prej doseči cilj in ga vaše zadovoljstvo ne zanima. Komunikacija o seksu je ključna za izpolnjujoč odnos. »Veste, da je partner sebičen v postelji, kadar ga ne zanima, v čem uživate, ampak ima svoj načrt in gre naprej, ne da bi se oziral na vaše želje,« pravi Skylerjeva. Najboljši pristop je iskren pogovor in vprašanje, zakaj ignorira vaše potrebe ali hiti brez občutka za vaše razpoloženje.

Ne upošteva vaših želja

Če se partner na vaše predloge ali povratne informacije odzove obrambno ali jezno, je to lahko znak sebičnosti. »Pogosto izhaja iz negotovosti, a se kaže kot sebično vedenje,« pojasnjuje Skylerjeva. Če ste vi tisti, ki težko sprejemate povratne informacije, seksualna terapevtka Jennifer Litner svetuje, da razmislite, zakaj se temu upirate. Povratne informacije niso napad, ampak priložnost, da seks postane prijetnejši za oba. »So pravzaprav sredstvo za izboljšanje spolnega zadovoljstva,« pravi Litnerjeva.

Osredotočen je le na svoj užitek

Sebičen partner lahko od vas pričakuje, da ga zadovoljite na način, ki ustreza njemu, hkrati pa noče poskusiti ničesar novega. Ko doseže svoj cilj, lahko izgubi zanimanje za seks. »Spolni odnos temelji na obojestranskem zadovoljstvu in zahteva aktivno pozornost,« poudarja Litnerjeva. Obstaja sicer tudi pozitivna oblika sebičnosti, ko partner po lastnem zadovoljstvu želi pozornost usmeriti le še v vaše potrebe.

Meni, da ima pravico do seksa

»Če je partner sebičen v postelji, bo imel občutek, da mu določene spolne aktivnosti pripadajo, brez razmišljanja, da bi moral biti seks sodelovanje med dvema osebama,« pojasnjuje Skylerjeva. Tak odnos se pogosto kaže pri oralnem aktu ali pritisku na partnerja, kadar ni razpoložen za intimnost. Seks mora vedno temeljiti na soglasju. Lahko pa se zgodi tudi obratno: da se eden od partnerjev umakne od seksa, kar je prav tako lahko sebično, saj pomeni nepripravljenost ohranjati bližino. Skylerjeva svetuje, da partnerja poiščeta skupni jezik in se naučita sodelovati pri ustvarjanju intimnosti.

Kaj storiti, če je partner sebičen?

Čeprav je lahko neprijetno, je najboljši način iskren pogovor. Seksualna terapevtka Jackie Golob svetuje: »Pogovorite se z njim, poslušajte ga in vprašajte, zakaj meni, da je njegov užitek pomembnejši od vašega.« Pomembno je, da ga ne napadate, ampak pristopite mirno. Lahko mu denimo poveste, da razmišljate o vajinem spolnem življenju in ga vprašate, kako bi lahko bolje uskladila želje, potrebe, predigro in pozornost po seksu.

Če ste o tem skušali govoriti že večkrat, on pa ni pripravljen sodelovati ali poslušati, je morda čas za razmislek o odhodu. »Če imate občutek, da se vrtite v krogu in se nič ne spremeni, se ustavite,« svetuje Golobova.

Zakaj je nekdo sebičen partner in ali se lahko spremeni?

Razlogov za sebičnost v intimnih odnosih je več. Med njimi so lahko toksični vzorci, nezdravi družinski odnosi, pomanjkanje čustvene bližine v otroštvu, slabe komunikacijske sposobnosti ali pretekli nezdravi odnosi. Kljub temu se sebični partnerji lahko spremenijo, če si to res želijo. »Če si oseba želi zdravega odnosa ali zakona, bo pripravljena narediti spremembo,« pravi Golobova. Potrebna je sprememba razmišljanja, pa tudi pripravljenost na trud in prilagajanje.

Oba partnerja morata jasno povedati, kaj čutita in kaj potrebujeta. »Pomembno je, da postavite sebe, odnos in spolno zdravje na prvo mesto. Če se sami ne boste postavili zase, tega ne morete pričakovati od drugih,« dodaja. Včasih je sicer povsem v redu, da je nekdo nekoliko bolj osredotočen nase, vendar to ne sme postati stalna navada. Nevropsihologinja Sanam Hafeez poudarja: »V zdravem spolnem odnosu je pomembno ravnovesje med lastnimi željami in željami partnerja. Ključni elementi so odprta komunikacija, spoštovanje, empatija in soglasje.«

Za izboljšanje odnosa je treba dati prednost predigri in obojestranskemu zadovoljstvu, si vzeti čas ter se ne osredotočati le na končni cilj. Koristno je tudi pogovarjati se med seksom in po njem, da oba bolje razumeta, kaj jima je všeč in kaj ne. Povratnih informacij ne gre jemati osebno, temveč kot priložnost za učenje in boljšo povezanost.