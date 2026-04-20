Pet znakov, da v prijateljstvo vlagate več, kot dobite

Večina prijateljstev nikoli ni vselej povsem enakovrednih v smislu vlaganja in prejemanja, vendar temeljijo na neizrečenem dogovoru: obe osebi sta prisotni, se podpirata in v odnos po, glede na situacijo najboljših močeh, vlagata energijo, ki ga ohranja živega. Če se to ravnovesje vztrajno ruši, ne samo enkrat ali dvakrat, ampak tedne in mesece, se je težko ne vprašati, ali je prijateljstvo res prijateljstvo, ali gre le za enostranski, toksičen odnos. Tukaj so največji opozorilni znaki, ki po mnenju terapevtov opozarjajo na slednje.

Vedno se oglašate prvi

Poglejte sporočila, klice in družbena omrežja: ali ste vedno vi tisti, ki prvi pošlje sporočilo? Kdaj je nazadnje druženje predlagala druga stran? Lahko naredite tudi majhen poskus in se nekaj časa ne oglasite ter tako vidite, koliko časa bo potrebovala, da bo prva v roke vzela telefon. Če minejo tedni ali celo meseci brez kakršnegakoli odziva, lahko tišina jasno pokaže, kdo v resnici vzdržuje odnos. Vsak dober prijatelj, tudi če je zelo zaposlen, bo vsaj občasno pokazal zanimanje in se oglasil. Oseba, ki ji je resnično mar za vas, želi vedeti, kaj se dogaja v vašem življenju, zato lahko stalno pomanjkanje pobude za stik ali pričakovanje, da se boste vedno vi oglasili prvi pomeni, da je vaš svet v resnici ne zanima.

Pričakuje vašo podporo, sam pa je ne nudi

Izražanje frustracij in zaupanje prijatelju je povsem naravno, nekateri bi celo rekli, da to okrepi odnos. Vendar bi morala biti podpora vedno dvosmerna. Če vam nekdo redno razlaga svoje težave, ne da bi prisluhnil vašim, ste zanj bolj kot prijatelj, družinski terapevt. Takšna enostranska dinamika se lahko kaže tako, da se nenehno pritožuje nad svojim šefom, a takoj, ko začnete govoriti o svojih težavah v službi, spremeni temo. Srečanja z njim se spreminjajo v monolog o svojih ljubezenskih zapletih, medtem ko ga ne zanimajo vaše izkušnje. Sčasoma vlaganje energije v tak odnos postane izčrpljujoče, vi pa se počutite razočarano in prezrto.

Vidi vas le, ko mu ustreza

Morda vztraja pri srečanjih v krajih blizu svojega doma, kar pomeni, da vi vsakič potujete čez pol mesta. Oglasi se le takrat, ko mu propadejo drugi načrti, zaradi česar se lahko počutite kot rezervna možnost, ne kot prioriteta. Lahko ga zanimajo le kratka, hitra srečanja, ki ustrezajo njegovemu urniku, ne pa daljša druženja, ki zahtevajo več časa in dogovarjanja. V zdravem odnosu morata obstajati dajanje in prejemanje, kar pomeni, da sta obe strani pripravljeni na kompromise. Prav zato boli, ko nekdo, za katerega bi naredili vse, ne želi niti enkrat prilagoditi svojih načrtov.

Čas ima za vse druge, za vas pa ne

Morda je vaš prijatelj deloholik ali kronično pozabljiv, kar je frustrirajoče, vendar to še ne pomeni nujno, da je odnos enostranski. Smiselno je pogledati širšo sliko in se vprašati, ali njegovo vedenje res kaže nezainteresiranost ali pa zgolj drugačen življenjski ritem in način komunikacije. Če nekdo potrebuje več dni, da odgovori, vas morda ne zanemarja namenoma. Veliko bolj povedno je, če ista oseba, ki naj bi bila zelo zaposlena, redno objavlja fotografije z druženj z drugimi ali če odpoveduje načrte le vam. Takšne nedoslednosti kažejo, da je sposoben biti prisoten, vendar ne za vas.

Ni ob vas, ko ga potrebujete

Predstavljajte si, da ste omenili, kako veliko bi vam pomenilo, če bi vas nekdo podpiral na vašem prvem teku na pet kilometrov. Prijatelj, ki mu je mar, bi vas morda pričakal na cilju ali vam vsaj zaželel srečo. V enostranskem odnosu pa takšna pozornost pogosto popolnoma izostane. Lahko celo zmanjšuje vaš uspeh ali preprosto pozabi na za vas pomemben dan. Pravi prijatelj se potrudi, da praznuje vaše uspehe in vam stoji ob strani v težkih trenutkih. Če nekdo pogosto pozablja pomembne datume ali redko pokaže razumevanje za vaše izzive, je zelo verjetno, da v odnos vlaga precej manj, kot bi bilo pričakovano.

Pomembno je vedeti, da ne morete nekoga prisiliti, da bi bil dober prijatelj. Če nekomu ni dovolj mar, da bi bili ob vas, si zaslužite boljše. Prijateljstva zahtevajo trud, toda noben pravi odnos ne bi smel temeljiti na trudu ene same osebe, piše Miss zdrava.