NOVOST

Koncept peugeot polygon: nenavadna oblika in drugačen način upravljanja.

Peugeot ima že kar dolgo zgodbo z drugačnimi volanskimi rešitvami. Podjetje je bilo eno prvih, ki si je pred leti zamislilo precej manjši volanski obroč od običajnega, zdaj pa so pripravili še nekaj novega na to temo: nenavadno obliko volana in drugačen način upravljanja. Na voljo bo v serijskih modelih leta 2027. Peugeot je drugačen volan prvič predstavil leta 2013 v malem peugeotu 208. Volan je bil majhen, predvsem pa je bila novost to, da je voznik na merilnike gledal čezenj, ne skozenj. V naši avtomobilski redakciji smo imeli o uporabnosti rešitve s tržnim imenom i-cockpit različna ...