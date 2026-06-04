Plavalna cev: nabor trikov, s katerimi boste rešili pol hiše in vrta

Plavalna cev iz pene ni uporabna le v bazenu, prav nam lahko pride tudi doma. Če jo prerežemo po dolžini, jo lahko nataknemo na ostre robove miz, polic, postelj ali drugih kosov pohištva. Tako ublažimo udarce, kar je še posebno priročno v domovih z majhnimi otroki ali v prostorih, kjer se pogosto zaletimo v rob. Uporabimo jo lahko tudi v garaži: če jo pritrdimo na steno na mestu, kjer se je pri odpiranju dotaknejo vrata avtomobila, preprečimo praske in manjše poškodbe.

Uporabna je tudi v omari. Če jo nataknemo na obešalnik, se na puloverjih, jopicah ali občutljivih kosih ne bodo naredile izbokline na ramenih. Pri sušenju občutljivih oblačil jo namestimo na vrv ali rob stojala, da se tkanina ne prepogne čez oster rob. Če jo narežemo na primerno dolžino in vstavimo v visoke škornje, bodo stali pokonci, ne bodo se gubali in bodo dlje ohranili lepo obliko.

Praktična je pri nošenju težkih nakupovalnih vrečk: krajši kos plavalne cevi prerežemo po dolžini in ga ovijemo okoli ročajev vrečke. Tako se trakovi ne zarežejo v dlani, teža se lepše porazdeli. Prav nam pride pri selitvi ali shranjevanju občutljivih predmetov. Z njo lahko zaščitimo noge miz, stole, okvirje ogledal, robove omar ali steklenice. Ker je mehka, ublaži udarce in zmanjša možnost prask. Z manjšimi kosi si lahko pomagamo pri organizaciji doma. V peno naredimo zareze in vanje zataknemo kable, polnilnike ali podaljške, da se ne zapletajo. Majhne koščke lahko prilepimo na notranje robove predalov ali omaric, da se ti zapirajo tiše in mehkeje.

Vrata se ne zaloputnejo

Krajši kos plavalne cevi lahko zarežemo po dolžini in ga nataknemo na rob vrat. Tako preprečimo, da bi se zaloputnila, hkrati pa zmanjšamo možnost, da bi si otrok priščipnil prste. Koristna je tudi v otroški sobi. Če otrok spi v večji postelji, lahko plavalno cev položimo pod rjuho ob rob postelje. Deluje kot mehka ovira, ki zmanjša možnost, da bi otrok ponoči zdrsnil s postelje. V režo med posteljo in steno jo lahko potisnemo, če nam tja nenehno pada telefon, daljinec, igrače ali knjige.

Deluje kot mehka ovira,

ki zmanjša možnost,

da bi otrok ponoči zdrsnil

s postelje.

Iz plavalnih cevi lahko z otroki izdelamo različne domače pripomočke in okraske. Režemo jih lahko na manjše kose, jih uporabimo kot štampiljke, iz njih naredimo ovire za igro, venčke, mehke igrače ali dekoracijo za praznovanja. Paziti pa moramo, da jih ne uporabljamo ob vročih površinah, grelnih telesih, svečah ali odprtem ognju, saj temu niso namenjene.

Uporabna je pri selitvah in zaščiti občutljivih predmetov. FOTO: Igor Suka/Getty Images

Tudi na vrtu

Plavalna cev nam lahko pomaga pri vodi. Če na terasi, balkonu ali v garaži zastaja voda, si pomagamo z njo: kos pritrdimo na grablje ali na ročaj, tako dobimo preprost domač pripomoček za potiskanje vode proti odtoku. Z njo lahko zaščitimo cevi, ki so izpostavljene mrazu. Če plavalno cev prerežemo po dolžini in jo ovijemo okoli zunanje vodovodne cevi, jo lahko vsaj delno zaščitimo pred nizkimi temperaturami. Seveda to ni nadomestilo za pravo izolacijo, je pa lahko hitra začasna rešitev na predelih, na katerih potrebujemo dodatno zaščito.

Manjše kose lahko nataknemo na oporne palice za paradižnik ali druge vrtne nosilce, da nežna stebla rastlin ne drgnejo ob trde robove. Če nam vrtna cev vedno uhaja s poti ali se zapleta med gredicami, lahko kos plavalne cevi uporabimo kot mehko vodilo in jo pritrdimo tja, kjer želimo, da ostane.