DIGI SVET

Playstationova ekskluziva Ghost of Yōtei je zgodba o maščevanju (FOTO)

Playstationova ekskluziva Ghost of Yōtei se odvija več stoletij po dogodkih v Ghost of Tsushima; nova glavna junakinja Atsu prinaša izboljšano borbo s poudarkom na različnih vrstah orožja.
Staš Ivanc
 30. 9. 2025 | 13:17
Te dni izide težko pričakovano nadaljevanje uspešne igre Ghost of Tsushima, ki jo je za Sonyjevo igričarsko konzolo playstation (pozneje je izšla tudi na osebnih računalnikih) razvil ameriški studio Sucker Punch. Ghost of Yōtei se odvija dobra tri stoletja po dogodkih iz prvotne igre, igramo pa v vlogi nove junakinje Atsu, ki jo igra Erika Ishii.

Zgodba, postavljena v leto 1603, se vrti okoli Atsujinega maščevanja skupini odpadniških samurajev Yōtei Six, ki so ubili njeno družino, Atsu pa prepustili smrti. Zdaj se kot odrasla vrača pod goro Yōtei na otoku Ezo (današnji Hokaido), da bi se maščevala tistim, ki so ji vzeli vse. Njena pot maščevanja je prežeta s sovraštvom in bolečino, kar ji daje dodatno motivacijo in globino.

Zgodba se morda zdi predvidljiva, a njena izvedba je izjemna. Atsu žene neustavljiva želja po pravici, vendar se mora soočiti tudi z lastnimi demoni in posledicami svojih dejanj. Njena pot je polna čustvenih preobratov in trenutkov, ki igralca potegnejo v njeno osebno tragedijo. Poleg tega se Atsu srečuje z različnimi spremljevalci, ki njeni poti maščevanja prinašajo dodatno perspektivo.

Nadgrajena igralna izkušnja

Ghost of Yōtei prinaša številne izboljšave, ki dvigujejo igralno izkušnjo na novo raven. Grafika je prekrasna, pri čemer do popolnosti izkorišča zmogljivosti aktualnega playstationa 5. Posebej moramo omeniti napredno borbeno mehaniko, ki vključuje različne vrste orožja. Poleg tradicionalne katane lahko igralci uporabljajo tanegašimo (mušketo), kusarigamo (verižni srp), jari (sulico) pa tudi dvojno katano. Vsako orožje ima svoje lastnosti, kar zahteva bolj taktičen pristop k boju. Denimo, s kusarigamo lahko razbijamo ščite in obvladujemo več sovražnikov hkrati, medtem ko s tanegašima izvajamo močnejše, a počasnejše napade na daljavo.

Poudarek je na raziskovanju in stranskih misijah, ki ponujajo bogate nagrade in dodatne zgodbe.

Med novostmi, ki igralcu takoj padejo v oči, je dinamično vreme, ki vpliva na igralno izkušnjo. Sneženje zmanjša vidljivost in oteži navigacijo, medtem ko severni sij osvetli nočno nebo in ustvari čudovito vizualno izkušnjo. Vremenske razmere niso le estetski dodatek, temveč tudi vplivajo na taktiko in strategijo. Dež lahko utiša korake, s čimer se tišje premikamo in lažje pritihotapimo na cilj. Pomembna je tudi orientacija s pomočjo vetra, ki jo poznamo že iz prve igre. Veter nas do ciljev brez potrebe po uporabi zemljevida, s čimer ostanemo potopljeni v igro. Dodali so še nekaj zanimivih aktivnosti, kot sta tradicionalna risalna tehnika sumi-e in taborjenje, kjer si skuhamo obed in brenkamo na šamisen, s čimer si v igri okrepimo zdravje in povečujemo izkušnje.

Raziskovanje Japonske in samega sebe

Igralec je v igri spodbujen k raziskovanju sveta, saj stranske misije ponujajo bogate nagrade in dodatne zgodbe, ki poglabljajo razumevanje sveta in likov. Denimo, lov na odpadnike ne prinaša le nagrad, ampak tudi vpogled v zgodovino fevdalne Japonske.

Kot poklon japonskemu filmu so dodali tri kinematografske oziroma režiserske načine: Kurosawa, Miike in Watanabe, ki vsak na svoj način v slogu ikoničnih režiserjev Akire Kurosave, Takašija Miikeja in Šiničira Vatanabeja spremenijo vizualno oziroma zvočno podobo igre.

Zgodba Ghost of Yōtei ni le zgodba o maščevanju, ampak tudi o osebni rasti in soočanju s preteklostjo. Atsu se mora naučiti, da maščevanje ne prinaša vedno olajšanja in da je treba najti notranji mir, da bi lahko živela naprej. Čeprav je zgodba prežeta s klišeji iz samurajskih filmov, je njena izvedba tako prepričljiva, da igralca ne pusti ravnodušnega. Ghost of Yōtei ponuja globoko in čustveno izkušnjo, ki presega le akcijsko pustolovščino.

Atsu je bolj dinamičen in karizmatičen lik v primerjavi s prejšnjim protagonistom Jinom.

Ghost of Yōteiplaystationtehnologijavideoigreigra
